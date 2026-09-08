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08.09.2026 12:30

Τρίκαλα: 65χρονος πνίγηκε ενώ έτρωγε σε ταχυφαγείο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

08.09.2026 12:30
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Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 65χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο πνιγμού από τροφή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, σε ταχυφαγείο στο κέντρο των Τρικάλων, όπου ο 65χρονος έτρωγε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται πως πνίγηκε από τροφή και έχασε τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο να προχωρούν σε προσπάθειες αναζωογόνησης. Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά σοβαρή. Ο 65χρονος διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με το trikalanews, ο άνδρας διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για διακοπές.

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