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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

11.09.2026 08:00

Υψηλά επιτόκια: «Θηλιά» για τα νοικοκυριά – Χάνουν έναν μισθό ετησίως, «στεγνώνουν» οι επιχειρήσεις

11.09.2026 08:00
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Σε έναν «βουβό» αλλά εξαιρετικά επώδυνο παράγοντα συρρίκνωσης των εισοδημάτων εξελίσσεται η διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα.

Χωρίς να προσφέρει καμία απολύτως επιπλέον αξία ή προϊόν, το αυξημένο κόστος δανεισμού λειτουργεί ως μια πρόσθετη μηνιαία επιβάρυνση, η οποία απορροφά τους πόρους που προορίζονταν για βασικές ανάγκες, επενδύσεις ή αποταμίευση.

Στεγαστικά δάνεια: Η μεγαλύτερη πληγή για τις οικογένειες

Για τα νοικοκυριά με κυμαινόμενο επιτόκιο, η άνοδος των επιτοκίων μεταφράζεται σε άμεση απώλεια διαθέσιμου εισοδήματος.

Για παράδειγμα, σε ένα μεσαίο στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με εναπομείνασα διάρκεια 20 ετών, η αύξηση του επιτοκίου από το 3,0% στο 4,5% ανεβάζει τη μηνιαία δόση από τα 555 ευρώ στα 633 ευρώ. Αυτή η διαφορά των 78 ευρώ τον μήνα προσθέτει μια συνολική επιβάρυνση 936 ευρώ τον χρόνο. Στην πράξη, η αύξηση αυτή αφαιρεί σχεδόν έναν ολόκληρο μηνιαίο μισθό από τον οικογενειακό προϋπολογισμό σε ετήσια βάση.

Καταναλωτικά δάνεια και κάρτες: Η παγίδα του υψηλού επιτοκίου

Στα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες, όπου τα ονομαστικά επιτόκια κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα, κάθε επιπλέον μονάδα καθιστά την ανακύκλωση του χρέους εξαιρετικά δύσκολη.

Σε μια οφειλή ύψους 8.000 ευρώ με 5ετή διάρκεια αποπληρωμής, μια αύξηση του επιτοκίου από το 11,0% στο 13,0% αυξάνει τη μηνιαία δόση από τα 174 ευρώ στα 182 ευρώ. Παρότι η μηνιαία διαφορά φαίνεται μικρή, το συνολικό επιπλέον κόστος τόκων στη βάση της πενταετίας ξεπερνά τα 480 ευρώ, εγκλωβίζοντας τον δανειολήπτη σε διαρκείς πληρωμές τόκων χωρίς ουσιαστική μείωση του αρχικού κεφαλαίου.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Διπλό χτύπημα σε ρευστότητα και ζήτηση

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια διπλή πίεση: από τη μία πλευρά αυξάνεται το κόστος εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους και, από την άλλη, μειώνεται η αγοραστική δύναμη των πελατών τους.

Στις πιστώσεις κεφαλαίου κίνησης, μια μικρομεσαία επιχείρηση με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό 150.000 ευρώ βλέπει το ετήσιο κόστος τόκων να αυξάνεται από τα 9.000 ευρώ (με επιτόκιο 6,0%) στα 12.000 ευρώ (με επιτόκιο 8,0%). Πρόκειται για μια καθαρή επιβάρυνση 3.000 ευρώ τον χρόνο.

Αντίστοιχα, σε ένα επενδυτικό δάνειο ύψους 300.000 ευρώ, μια αύξηση του επιτοκίου από το 5,5% στο 7,0% εκτινάσσει τους ετήσιους τόκους από τα 16.500 ευρώ στα 21.000 ευρώ, αφαιρώντας επιπλέον 4.500 ευρώ από τα ταμεία της επιχείρησης.

Για μια ΜΜΕ με στενά περιθώρια κέρδους, αυτή η απώλεια ρευστότητας ισοδυναμεί με το ετήσιο κόστος ενέργειας του καταστήματος ή μέρος του μισθολογικού κόστους ενός υπαλλήλου, αναγκάζοντάς την είτε να παγώσει νέες προσλήψεις είτε να μετακυλίσει το κόστος στις τελικές τιμές των προϊόντων.

Απουσία «πλάτης» και ιστορικά κέρδη για το τραπεζικό σύστημα

Την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να παραμείνουν συνεπείς, το τραπεζικό σύστημα απέχει προκλητικά από την ανάληψη οποιουδήποτε ρίσκου. Αντί να απορροφήσουν μέρος των κραδασμών, οι τράπεζες αξιοποιούν τη συγκυρία ως μια χρυσή ευκαιρία κερδοσκοπίας.

Η τακτική αυτή στηρίζεται στο άνοιγμα της «ψαλίδας» μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων (spreads): ενώ τα επιτόκια στα δάνεια αυξήθηκαν ραγδαία, τα επιτόκια στις απλές ταμιευτήριες καταθέσεις παραμένουν καθηλωμένα κοντά στο μηδέν.

Αυτό το τεράστιο περιθώριο κέρδους έχει μετατρέψει την πληθωριστική και επιτοκιακή κρίση σε πεδίο ιστορικής κερδοφορίας δισεκατομμυρίων ευρώ για τα πιστωτικά ιδρύματα. Το βάρος και η αβεβαιότητα της αγοράς μετακυλίονται εξ ολοκλήρου στον καταναλωτή και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να προσφέρεται καμία ουσιαστική διευκόλυνση ή προστασία στους δανειολήπτες.

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