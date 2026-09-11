Χάρης Δούκας από το «Democracy at its roots»: «Να ξανακάνουμε τη δημοκρατία αποτελεσματική στην καθημερινή ζωή»

Takeaways by to pontiki AI Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρουσίασε ένα πολιτικό μανιφέστο για το μέλλον της Ευρώπης, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της δημοκρατίας στην καθημερινότητα των πολιτών μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Υπογράμμισε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές ανισότητες και τη στεγαστική κρίση, δίνοντας ουσιαστικό ρόλο στις πόλεις για τη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών.

Παράλληλα, πρότεινε έναν «Προϋπολογισμό Δημοκρατίας» που θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και την άμεση πρόσβαση των δήμων σε χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της πρωτοβουλίας «ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ», ο κ.

Δούκας κάλεσε τους ευρωπαίους πολίτες και φορείς σε μια συμμαχία, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

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Ένα ολοκληρωμένο πολιτικό μανιφέστο για το μέλλον της Ευρώπης, τον ρόλο των πόλεων και την ανασύνταξη των προοδευτικών δυνάμεων παρουσίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανοίγοντας στην Αθήνα τις εργασίες της συνάντησης του PES με τίτλο «Democracy at its Roots».

Ο Χάρης Δούκας επιχείρησε να συνδέσει τις μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις με την καθημερινή ζωή των πολιτών. Έθεσε στο επίκεντρο τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες, την ενεργειακή ανασφάλεια, την κλιματική κρίση και το αίσθημα απομάκρυνσης των πολιτών από τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Κεντρική θέση της ομιλίας του ήταν ότι η δημοκρατία δεν εξαντλείται στις εκλογές και στις αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών. Κρίνεται καθημερινά στις γειτονιές, στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στις κοινωνικές υπηρεσίες και στους δήμους. Εκεί, όπως υπογράμμισε, οι πολίτες διαπιστώνουν εάν οι θεσμοί μπορούν πράγματι να βελτιώσουν τη ζωή τους.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων περιέγραψε ως βασική προοδευτική προτεραιότητα την αποκατάσταση της «δημοκρατίας της καθημερινότητας». Τόνισε ότι η ενίσχυση της ακροδεξιάς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με την ηθική καταδίκη των ψηφοφόρων ούτε με την υιοθέτηση της πολιτικής ατζέντας της Δεξιάς. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις δεν μπορούν να περιοριστούν στην υπεράσπιση ενός status quo που δεν πείθει πλέον μεγάλα τμήματα των ευρωπαϊκών κοινωνιών. «Η απάντησή μας πρέπει να είναι πολιτική, κοινωνική και απολύτως συγκεκριμένη: να ξανακάνουμε τη δημοκρατία αποτελεσματική στην καθημερινή ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, η νέα ευρωπαϊκή Δεξιά μετατρέπει την κοινωνική ανασφάλεια σε φόβο, τον φόβο σε θυμό και τον θυμό σε πολιτική δύναμη. Στρέφει, όμως, αυτόν τον θυμό όχι προς τα κέντρα όπου συγκεντρώνονται ο πλούτος και η ισχύς, αλλά προς τους πιο ευάλωτους: τον μετανάστη, τη μειονότητα, τον διαφορετικό και τον κοινωνικά αδύναμο.

Σημειώνεται ότι ο δήμαρχος Αθηναίων έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση της έννοιας της ασφάλειας. Όπως υποστήριξε, μια ασφαλής Ευρώπη οφείλει να προστατεύει τόσο τα σύνορά της όσο και τους ανθρώπους της. Η στρατιωτική ισχύς, σημείωσε, είναι αναγκαία, αλλά δεν αρκεί για να καταστήσει τις κοινωνίες πραγματικά ανθεκτικές. «Ένα άρμα μάχης δεν μπορεί να κάνει μια πόλη οικονομικά προσιτή. Ένα αμυντικό σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει μια γειτονιά από έναν ακραίο καύσωνα. Ένας εξοπλισμός δεν μπορεί να εξασφαλίσει σπίτι σε έναν νέο άνθρωπο, φροντίδα σε έναν ηλικιωμένο ή ίσες ευκαιρίες σε ένα παιδί», τόνισε. Με αυτή την αναφορά, ο Δήμαρχος Αθηναίων έθεσε τη στέγη, την κοινωνική συνοχή, την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, την ενεργειακή ασφάλεια και την κλιματική ανθεκτικότητα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας.

Βασικό μέρος του μανιφέστου αφορούσε τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης. Ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες δεν αποτελούν απλούς διοικητικούς μηχανισμούς εφαρμογής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Είναι, όπως σημείωσε, οι δημοκρατικοί θεσμοί που βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη και το πρώτο πολιτικό επίπεδο στο οποίο κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή ιδέα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει. Στις πόλεις αντιμετωπίζονται η στεγαστική κρίση και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Στις πόλεις οργανώνεται η κοινωνική φροντίδα, εφαρμόζεται η πράσινη μετάβαση και κρίνεται εάν η ψηφιακή αλλαγή θα υπηρετήσει τον άνθρωπο ή θα δημιουργήσει νέες ανισότητες.

Για τον λόγο αυτόν, ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε μόνιμη και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών. «Όχι επειδή ζητούμε περισσότερη εξουσία για τους δημάρχους. Αλλά επειδή απαιτούμε περισσότερη δημοκρατία για τους πολίτες», ανέφερε.

Στην ομιλία του, ο Χάρης Δούκας παρουσίασε τη διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια βαθιά πολιτική σύγκρουση για το μέλλον της Ευρώπης. Υποστήριξε ότι οι νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν με την αποδυνάμωση της Πολιτικής Συνοχής, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, των πόλεων, των περιφερειών και των κοινωνικών πολιτικών. Παρουσίασε, παράλληλα, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδικήσεων:

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ύψους τουλάχιστον 1,38% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της ΕΕ.

Χρηματοδότηση από γνήσιους και προοδευτικούς ίδιους πόρους. – Αποτροπή αδικαιολόγητων περικοπών στην Πολιτική Συνοχής και στην αγροτική ανάπτυξη.

Καθιέρωση της αρχής «καμία βλάβη στη συνοχή» ως δεσμευτικού κανόνα για τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Υποχρεωτική εδαφική διάσταση στα εθνικά σχέδια, με σεβασμό στις αρμοδιότητες των πόλεων και των περιφερειών.

Διάθεση τουλάχιστον του 20% των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων για ολοκληρωμένες στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης.

Άμεση πρόσβαση των πόλεων στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο Χάρης Δούκας συμπύκνωσε αυτές τις διεκδικήσεις στην πρόταση για έναν «Προϋπολογισμό Δημοκρατίας»: έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που δεν θα αξιολογείται μόνο από το συνολικό του ύψος, αλλά και από το κατά πόσο ενισχύει την κοινωνική συνοχή, τη συμμετοχή των πολιτών και τη δυνατότητα των τοπικών κοινωνιών να διαμορφώνουν το μέλλον τους.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις να οικοδομήσουν έναν νέο προοδευτισμό: δημοκρατικό, πράσινο, ριζοσπαστικό στις επιδιώξεις και απολύτως ρεαλιστικό στις λύσεις. Έναν προοδευτισμό που δεν θα φοβάται να μιλήσει για αναδιανομή του πλούτου και της ισχύος, να υπερασπιστεί τα δημόσια αγαθά και να συγκρουστεί με συμφέροντα που, όπως είπε, «ιδιωτικοποιούν τα κέρδη και κοινωνικοποιούν το κόστος».

Ταυτόχρονα, παρουσίασε την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία «ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ», μέσω της οποίας δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αιρετοί, κοινωνικοί φορείς και πολίτες καλούνται να συνυπογράψουν το αίτημα για έναν ευρωπαϊκό «Προϋπολογισμό Δημοκρατίας». Στόχος είναι η συγκρότηση μιας μεγάλης ευρωπαϊκής συμμαχίας πόλεων και πολιτών, η οποία θα μεταφέρει τη φωνή των τοπικών κοινωνιών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ πριν από τη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Η ομιλία ολοκληρώθηκε με ένα κάλεσμα πολιτικής συμμετοχής από την Αθήνα προς ολόκληρη την Ευρώπη: «Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Η δημοκρατία κατακτάται καθημερινά. Η δημοκρατία δυναμώνει όταν οι πολίτες έχουν φωνή, όταν οι πόλεις έχουν ρόλο και όταν η Ευρώπη δεν αφήνει κανέναν πίσω».

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