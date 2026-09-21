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21.09.2026 13:12

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μαζί κάποια στιγμή»

21.09.2026 13:12
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Η Μαρία Αντωνά είναι η γυναίκα που θα συμπληρώνει τον Ζήση Μούσιο και τον Βασίλη Τσεκούρα κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20 από τη συχνότητα του Mega στη νεα ενημερωτική εκπομπή Non Stop.

Ήταν μια απόφαση της τελευταίας στιγμής για την παρουσιάστρια η οποία στην προηγούμενη τηλεοπτική συνεργασία της βρέθηκε δίπλα στην Κατερίνα Καραβάτου.

Κι ενώ πολλοί περίμεναν να την δούμε και φέτος δίπλα στην Καραβάτου στο «Στούντιο 4», τελευταία στιγμή το όνομά της προστέθηκε δίπλα στων δημοσιογράφων τα πρωινά του σαββατοκύριακου.

Ο ρόλος της θα είναι να γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην πολιτική και διεθνή επικαιρότητα και την lifestyle ειδησεογραφία.

Ενόψει της πρεμιέρας της εκπομπής, η ραδιοφωνική παραγωγός, DJ και παρουσιάστρια βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στην παρέα του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρη.

Και φυσικά η πρώτη ερώτηση που δέχτηκε ήταν αν ρώτησε τον Γιώργο Λιάγκα πριν πει το «ναι» στην πρόταση του Mega.

«Είναι ένας άνθρωπος που εννοείται ότι συζητάω μαζί του και τον ρωτάω. Αλίμονο αν δεν ρωτήσω τον Γιώργο που έχει τόση εμπειρία.

Του φάνηκε πολύ πρωτοποριακό, δεν το περίμενε και μου είπε ότι είναι πολύ ωραίο για μένα και ότι πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό και κάτι στο οποίο θα μπορώ να βρω έναν ρόλο» ήταν η απάντηση της παρουσιάστριας.

«Θα πω κι εγώ την κακία μου, προκειμένου να σε έχει απέναντι πουθενά, καλύτερα σαββατοκύριακο» παρατήρησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, προκαλώντας την αντίδραση της συμπαρουσιάστριάς του, η οποία τον χαρακτήρισε «τσούχτρω».

«Με τον Γιώργο θα μπορούσες να είστε μαζί τηλεοπτικά;» επανήλθε η Ανθή Βούλγαρη.

«Ναι. Έχουμε πει κομμάτι τύπου πρωινό ψυχαγωγικό όχι. Θα μπορούσαμε να δούμε τον εαυτό μας σε κάτι πιο βραδινό ψυχαγωγικό.

Εγώ εκεί που θέλω να εστιάσω είναι το κομμάτι των συνεντεύξεων, το να μιλάω με έναν άνθρωπο, να επικοινωνώ και να μπορώ κάπως να τον ξεκλειδώνω, να μπορώ να δείχνω και κάτι άλλο στον κόσμο το οποίος ίσως δεν το έχει δει και δεν το έχει ανακαλύψει. Οπότε θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μαζί κάποια στιγμή».

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