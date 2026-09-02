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02.09.2026 23:27

ΗΠΑ: 29χρονος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη μητέρα του – Η επίθεση διάρκειας άνω της μίας ώρας καταγράφηκε σε κάμερα (Video)

02.09.2026 23:27
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Ένας 29χρονος στην Πενσιλβάνια κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του, έπειτα από επίθεση που, σύμφωνα με τις αρχές, διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού. Ο Τζέικομπ Κόρμπερ παραδόθηκε στην Πολιτειακή Αστυνομία της Πενσιλβάνια, ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι κατά την ανάκρισή του ομολόγησε πως σκότωσε τη μητέρα του, Κρίστιν Χάμιλτον.

Ο Τζέικομπ Κόρμπερ, από την κομητεία Γουέστμορλαντ της Πενσιλβάνια, καταγράφηκε σε βίντεο να γονατίζει και να παραδίδεται σε αστυνομικούς της Πολιτειακής Αστυνομίας της Πενσιλβάνια.

Το σχετικό βίντεο μεταδόθηκε από το τοπικό δίκτυο KDKA, συνεργάτη του CBS.

Η σύλληψή του έγινε έξω από το σπίτι της μητέρας του, Κρίστιν Χάμιλτον, στην οδό Herminie West Newton Road, στο Sewickley Township της Πενσιλβάνια.

Η κόρη της Χάμιλτον εντόπισε τη μητέρα της νεκρή περίπου στις 9 το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, σύμφωνα με το KDKA, το οποίο επικαλείται τον αστυνομικό της Πολιτειακής Αστυνομίας της Πενσιλβάνια.

Η επίθεση φέρεται να διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Λιμάνι στο KDKA, η Χάμιλτον φαίνεται ότι μόλις είχε κάνει ντους και ήταν τυλιγμένη με μία πετσέτα όταν ο 29χρονος έφτασε στο σπίτι και φέρεται να της επιτέθηκε.

Κατά τις αρχές, η επίθεση διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα.

«Μπορώ μόνο να φανταστώ τι χρειάστηκε να περάσει για να βρει τη μητέρα της στην κατάσταση στην οποία βρέθηκε», δήλωσε ο Λιμάνι, αναφερόμενος στην κόρη της Χάμιλτον.

«Είναι φρικτό αυτό που αναγκάστηκε να περάσει το θύμα και είναι αηδιαστικό να το παρακολουθεί κανείς», πρόσθεσε.

Οι αρχές λένε ότι ομολόγησε τη δολοφονία

Ο Λιμάνι ανέφερε ακόμη ότι ο Κόρμπερ ομολόγησε τη δολοφονία κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του από την αστυνομία.

Όπως είπε, ο 29χρονος φάνηκε σε κάποιο βαθμό να εκφράζει μεταμέλεια κατά τη συνέντευξή του με τους αστυνομικούς.

«Θα έλεγα ότι υπήρξε ένα μικρό στοιχείο μεταμέλειας που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της μετέπειτα ανάκρισης», ανέφερε ο Λιμάνι, σύμφωνα με το KDKA.

«Όμως διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα. Κάποια στιγμή θα μπορούσε να είχε σταματήσει. Και αυτό δεν συνέβη», πρόσθεσε.

Τι αναφέρει η εισαγγελία για την επίθεση

Σε βάρος του Κόρμπερ έχει απαγγελθεί μία κατηγορία για ανθρωποκτονία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας της κομητείας Γουέστμορλαντ.

Κατά την Εισαγγελία, ο 29χρονος χρησιμοποίησε «τα χέρια, τα πόδια του και διάφορα αντικείμενα που βρίσκονταν στην μπροστινή βεράντα» για να επιτεθεί στη Χάμιλτον.

Οι δύο τους είχαν προηγουμένως καταγραφεί να διαπληκτίζονται στη βεράντα του σπιτιού.

Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα πληροφορίες για την αιτία ή το περιεχόμενο του καβγά μεταξύ μητέρας και γιου.

Η Χάμιλτον διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο όταν έφτασαν οι αστυνομικοί.

Ο Κόρμπερ οδηγήθηκε ενώπιον δικαστή την Κυριακή και, σύμφωνα με την Εισαγγελία, κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

Παραμένει κρατούμενος στις φυλακές της κομητείας Γουέστμορλαντ, ενώ η προκαταρκτική ακρόασή του έχει οριστεί για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το KDKA.

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