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03.09.2026 08:15

Μαρκόπουλο: Δύο προσφορές για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο – Τι προβλέπει η αξιοποίηση

03.09.2026 08:15
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Στην τελική ευθεία περνά ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου, ενός από τα μεγαλύτερα ακίνητα που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και παραμένουν προς αξιοποίηση.

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο παρέλαβε δύο οικονομικές προσφορές στο πλαίσιο του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για το ακίνητο, το οποίο καταλαμβάνει συνολική έκταση περίπου 996.920 τετραγωνικών μέτρων στη θέση «Πούσι Μπάρτζη – Μερέντα», στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχουν η APLEKTON HOLDINGS Co. Ltd. και η ELIA CORPORATION A.E., οι οποίες κατέθεσαν τις οικονομικές τους προσφορές για τη μακροχρόνια αξιοποίηση της έκτασης.

Επόμενο βήμα είναι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η οποία αναμένεται να γίνει σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Από το ύψος των προσφορών θα κριθεί η συνέχεια της διαδικασίας και η ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή.

Παραχώρηση για 99 χρόνια

Το μοντέλο αξιοποίησης δεν προβλέπει πώληση του ακινήτου. Με βάση τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών της 5ης Δεκεμβρίου 2025, προβλέπεται η σύσταση και μεταβίβαση δικαιώματος επιφανείας για χρονικό διάστημα 99 ετών.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεγάλη έκταση στην Ανατολική Αττική, η οποία αναπτύχθηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας και διαθέτει ήδη σημαντικές υποδομές.

Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι που σχετίζονται με την αθλητική ιππασία, μεταξύ των οποίων στάβλοι, αρένες και κτίριο διοικητικών υπηρεσιών.

Η θέση του ακινήτου παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου του οικισμού της αρχαίας Μυρρινούντας, ενώ στην ανατολική πλευρά του συνορεύει με τον Ιππόδρομο.

Από ξενοδοχείο και γκολφ μέχρι εστίαση και εκθέσεις

Το ενδιαφέρον για την επόμενη ημέρα του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου συνδέεται κυρίως με το εύρος των χρήσεων που επιτρέπονται στην έκταση.

Το θεσμικό πλαίσιο για τη μεταολυμπιακή αξιοποίηση δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων πέραν των υφιστάμενων ιππικών εγκαταστάσεων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ευρύτερη επένδυση αθλητικού, τουριστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας γηπέδου γκολφ, ξενοδοχειακής μονάδας, ιππικού μουσείου, σχολών ιππασίας και αναβατών, καθώς και εμπορικών χώρων για την πώληση ειδών που συνδέονται με την αθλητική ιππασία.

Παράλληλα μπορούν να αναπτυχθούν χώροι εστίασης, εκθέσεων και δημοπρασιών, ελικοδρόμιο, καθώς και πάρκο στο οποίο θα μπορούν να πραγματοποιούνται δραστηριότητες όπως τρίαθλο και ψυχαγωγική ιππασία. Προβλέπονται επίσης οι απαραίτητοι χώροι στάθμευσης και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα ανοίξει πλέον τον δρόμο για την αξιοποίηση μιας έκτασης σχεδόν 1.000 στρεμμάτων, περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά τη δημιουργία της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

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