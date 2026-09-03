IWG: Επεκτείνεται σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη με τρεις νέους χώρους ευέλικτης εργασίας

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Την παρουσία της στην ελληνική αγορά ενισχύει η International Workplace Group (IWG), διευρύνοντας το δίκτυο ευέλικτων χώρων εργασίας σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη, την ώρα που ο διεθνής όμιλος επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξή του παγκοσμίως.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η IWG, στο χαρτοφυλάκιο της οποίας περιλαμβάνονται brands όπως Regus, Spaces, HQ και Signature, προχώρησε σε συμφωνίες για τρεις νέες τοποθεσίες στην Ελλάδα. Η επέκταση εκτός του παραδοσιακού πυρήνα της Αθήνας αποτυπώνει τη στροφή της αγοράς προς περισσότερο αποκεντρωμένες λύσεις γραφείων, καθώς η υβριδική εργασία έχει αλλάξει τις ανάγκες επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Τα τρία νέα σημεία στην Ελλάδα

Στον Πειραιά, η νέα συμφωνία αφορά το project Gr. Lampraki Piraeus-DKG Development, συνολικής επιφάνειας 524 τετραγωνικών μέτρων.

Τα άλλα δύο νέα κέντρα θα λειτουργήσουν στη Θεσσαλονίκη, με το ένα να βρίσκεται στην οδό 26ης Οκτωβρίου και το δεύτερο στην περιοχή των Λαδάδικων.

Με τις κινήσεις αυτές, η IWG επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της σε δύο από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές αγορές της χώρας, επενδύοντας στην αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας πέραν του κέντρου της Αθήνας.

Η στρατηγική του ομίλου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη λογική ότι οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται πλέον να μετακινούνται καθημερινά προς ένα κεντρικό εταιρικό γραφείο. Για τον λόγο αυτό, σημαντικό μέρος των νέων χώρων του διεθνώς αναπτύσσεται σε προάστια, μικρότερες πόλεις και τοπικές αγορές.

Ρεκόρ με 728 νέες συμφωνίες

Η ελληνική επέκταση αποτελεί μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου προγράμματος ανάπτυξης της IWG. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους ο όμιλος υπέγραψε 728 συμφωνίες για νέες τοποθεσίες παγκοσμίως, επίδοση που αποτελεί ιστορικό υψηλό.

Το διεθνές δίκτυο έχει πλέον ξεπεράσει τις 6.000 συμφωνημένες τοποθεσίες σε περισσότερες από 120 χώρες, ενώ κατά την ίδια περίοδο καταγράφηκαν επίπεδα-ρεκόρ τόσο στα έσοδα όσο και στη λειτουργική κερδοφορία EBITDA.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η δραστηριότητα στις ΗΠΑ, όπου υπεγράφησαν 187 νέες συμφωνίες. Ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 62, η Ινδία με 43 και η Κίνα με 42.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής είναι ότι η επέκταση πραγματοποιείται χωρίς να απαιτούνται αντίστοιχα υψηλές επενδύσεις κεφαλαίου από την IWG.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 95% των νέων συμφωνιών του εξαμήνου πραγματοποιήθηκε μέσω του μοντέλου διαχειριζόμενων συνεργασιών. Μέσω αυτού, η εταιρεία συνεργάζεται με ιδιοκτήτες και επενδυτές ακινήτων, οι οποίοι διαθέτουν τους χώρους, ενώ η IWG αναλαμβάνει την αξιοποίησή τους στο δίκτυο ευέλικτης εργασίας.

Το συγκεκριμένο μοντέλο επιτρέπει στον όμιλο να διευρύνει ταχύτερα το αποτύπωμά του, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις κεφαλαιακές ανάγκες που θα συνεπαγόταν η απόκτηση ή απευθείας ανάπτυξη των ακινήτων.

Η συμφωνία με τη Wojo

Η επέκταση συνεχίστηκε και μετά το τέλος του εξαμήνου. Τον Ιούλιο στο δίκτυο της IWG εντάχθηκε η Wojo, προσθέτοντας άλλες 186 τοποθεσίες στην παγκόσμια πλατφόρμα.

Η Wojo αποτελούσε προηγουμένως κοινοπραξία της Accor και της Bouygues Immobilier, ενώ η συμφωνία συνοδεύεται από μακροπρόθεσμη συνεργασία της IWG με την Accor. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προοπτικές για ανάπτυξη χώρων ευέλικτης εργασίας και μέσα σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Η IWG ποντάρει πλέον στην εκτίμηση ότι η υβριδική εργασία αποτελεί μόνιμη αλλαγή και όχι μια συγκυριακή τάση των τελευταίων ετών. Με περίπου 1,2 δισ. εργαζομένους γραφείου παγκοσμίως και τη δυνητική αγορά να υπολογίζεται από τον όμιλο στα 1,73 τρισ. ευρώ, η εταιρεία βλέπει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι τρεις νέες συμφωνίες στην Ελλάδα, με την IWG να διευρύνει σταδιακά το δίκτυό της πέρα από την Αθήνα και να τοποθετείται σε αγορές όπου αναπτύσσεται η ζήτηση για πιο ευέλικτες μορφές επαγγελματικής στέγης.

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