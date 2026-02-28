Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας για την IDEAL Holdings με σημαντικές επιδόσεις σε λιανεμπόριο, πληροφορική και τρόφιμα

Ιστορικά υψηλή κερδοφορία κατέγραψε η IDEAL Holdings το 2025, με σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών σε όλες τις βασικές εταιρείες του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου.

Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 58 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 48% σε σχέση με το 2024, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 36,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 54%.

Η θετική αυτή επίδοση αποδίδεται σε στοχευμένες επενδυτικές κινήσεις, οργανική ανάπτυξη και αποτελεσματική αξιοποίηση κεφαλαίων, στοιχεία που ενισχύουν τη στρατηγική του επενδυτικού μοντέλου της εταιρείας.

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία του Ομίλου το 2025 είχαν κινήσεις όπως η εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η στρατηγική συμφωνία με την Oak Hill Advisors, η αναδιοργάνωση του τομέα Πληροφορικής και η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Στον κλάδο λιανεμπορίου, τα πολυκαταστήματα attica συνέχισαν την ανοδική τους πορεία. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% και διαμορφώθηκαν στα 244,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 11% στα 30,4 εκατ. ευρώ. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων κατέγραψαν άνοδο 19%, φτάνοντας τα 23,6 εκατ. ευρώ.

Τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 6,9 εκατομμύρια επισκέπτες μέσα στο έτος, ενώ η αγοραστική δραστηριότητα από ταξιδιώτες τρίτων χωρών ενισχύθηκε, με τις πωλήσεις Tax Free να αυξάνονται κατά 5%. Το ηλεκτρονικό κατάστημα σημείωσε ακόμη υψηλότερη δυναμική, με τα έσοδά του να αυξάνονται κατά 29%.

Στον τομέα της πληροφορικής, ο Όμιλος Byte παρουσίασε βελτιωμένη κερδοφορία. Τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 15,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13%, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 12,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 16%.

Παρά τη μείωση των εσόδων κατά 9% στα 106 εκατ. ευρώ, η στρατηγική επικέντρωσης στην αύξηση των περιθωρίων απέδωσε, οδηγώντας το περιθώριο EBITDA στο 14% από 12% το 2024. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ανήλθε σε 83 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Η δραστηριότητα του Ομίλου Byte παρέμεινε ισχυρή σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως η κυβερνοασφάλεια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης.

Στον τομέα των τροφίμων, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και η θυγατρική της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ παρουσίασαν θετικές επιδόσεις. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% στα 129,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 14,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5%.

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 25% και ανήλθαν σε 8,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της βελτίωσης της λειτουργικής κερδοφορίας και της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ αύξησε το μερίδιό της στις επώνυμες φρέσκες σαλάτες, ενώ οι εξαγωγές και οι πωλήσεις προς επιχειρήσεις κινήθηκαν ανοδικά.

Συνολικά, η IDEAL Holdings ολοκλήρωσε τη χρονιά με ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και αυξημένη ρευστότητα, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη το 2026.

