Quest: Η Πληροφορική οδηγεί την ανάπτυξη – Στα 750 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις εξαμήνου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με την Πληροφορική να εξελίσσεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης και να διαθέτει ανεκτέλεστο συμβάσεων άνω των 650 εκατ. ευρώ, η Quest έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με σημαντική ενίσχυση πωλήσεων και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της καθαρής κερδοφορίας.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 750 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 11,2% και έφθασαν τα 52,9 εκατ. ευρώ.

Μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 19,2%, στα 39,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν άνοδο 25,2%, φθάνοντας τα 28 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, η καθαρή κερδοφορία ανήλθε σε 25,5 εκατ. ευρώ.

Ανάπτυξη άνω του 20% στην Πληροφορική

Η ισχυρότερη επίδοση μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων του ομίλου καταγράφηκε στις Υπηρεσίες Πληροφορικής, όπου περιλαμβάνονται οι Uni Systems, Intelli Solutions και Team Candi.

Οι πωλήσεις του κλάδου αυξήθηκαν κατά 21,1%, ενώ ακόμη ταχύτερα, κατά 32,9%, κινήθηκαν τα κέρδη προ φόρων.

Η ανάπτυξη τροφοδοτείται από έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η διεθνοποίηση της δραστηριότητας έχει πλέον αποκτήσει σημαντικές διαστάσεις, καθώς περίπου ένα στα δύο ευρώ εσόδων της Πληροφορικής προέρχεται από αγορές εκτός Ελλάδας.

Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων υπερβαίνει τα 650 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας σημαντικό απόθεμα έργων για τις επόμενες περιόδους. Με αυτά τα δεδομένα, η διοίκηση εκτιμά ότι η διψήφια ανάπτυξη πωλήσεων και κερδοφορίας του συγκεκριμένου κλάδου θα συνεχιστεί.

Θετικό πρόσημο για ACS και εμπορική δραστηριότητα

Ανοδική εικόνα παρουσίασε και ο εμπορικός βραχίονας της Quest, στον οποίο εντάσσονται, μεταξύ άλλων, οι Info Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος και Μπενρουμπή.

Οι πωλήσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας αυξήθηκαν κατά 7,8%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ήταν υψηλότερα κατά 15,4%.

Στην ACS Courier, η αύξηση των πωλήσεων έφθασε το 8,4% και των κερδών προ φόρων το 13,4%. Η πορεία της εταιρείας υποστηρίζεται από τη διεύρυνση του πελατολογίου, αλλά και από τις επενδύσεις σε υποδομές και αυτοματισμούς που έχουν στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας.

Μη συγκρίσιμη με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο είναι η εικόνα στην ενέργεια. Η Quest Energy μεταβίβασε τον Δεκέμβριο του 2025 το μεγαλύτερο μέρος του φωτοβολταϊκού χαρτοφυλακίου της, συνολικής ισχύος 36,7 MW, έναντι 36 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού.

Η επένδυση στη Fourlis και τα διαθέσιμα

Στο τέλος Ιουνίου ο όμιλος εμφάνιζε καθαρά διαθέσιμα 31,3 εκατ. ευρώ, έναντι 107,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Η υποχώρηση συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο εξάμηνο. Η Quest διένειμε μέρισμα 42,3 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή, ενώ περίπου 28,2 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν για την απόκτηση του 12,56% της Fourlis. Επιπλέον, το πρώτο εξάμηνο χαρακτηρίζεται από εποχικά αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Σε επίπεδο μητρικής, τα έσοδα της Quest Συμμετοχών αυξήθηκαν στα 33,6 εκατ. ευρώ από 11,9 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα 34,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οι προβλέψεις για το σύνολο της χρονιάς

Για το 2026 η διοίκηση αναμένει υψηλή μονοψήφια αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων, παράλληλα με μικρή ενίσχυση του EBITDA και των κερδών προ φόρων. Η σύγκριση επηρεάζεται από την αποεπένδυση από το μεγαλύτερο μέρος του ενεργειακού χαρτοφυλακίου, ενώ στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι υψηλότεροι.

Η Πληροφορική αναμένεται να παραμείνει ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος, ενώ ανοδική πορεία προβλέπεται και για την ACS. Στην εμπορική δραστηριότητα η Quest περιμένει ηπιότερη αύξηση των πωλήσεων και περίπου σταθερή έως ελαφρώς βελτιωμένη κερδοφορία προ φόρων.

Παρά τις αβεβαιότητες που εξακολουθούν να προέρχονται από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, ο όμιλος διατηρεί θετικές προσδοκίες για το υπόλοιπο της χρονιάς, έχοντας ως βασικά στηρίγματα το μεγάλο ανεκτέλεστο στην Πληροφορική και τη χρηματοοικονομική δυνατότητα για νέες επενδυτικές κινήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Αύξηση εσόδων και «άλμα» καθαρής κερδοφορίας για την Trade Estates στο 6μηνο

Bally’s Intralot: Έσοδα 544 εκατ. ευρώ, υψηλός δανεισμός και το μεγάλο στοίχημα της evoke μπροστά

Eurobank: Ισχυρή ζήτηση για το πράσινο ομόλογο των 600 εκατ. ευρώ στις διεθνείς αγορές