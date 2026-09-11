Το χαρτί της «μίας κάλπης» και το ρίσκο με ΠΑΣΟΚ, προς νέο πακέτο την άνοιξη, ο Τσίπρας, οι πρώην και το δίδυμο Τούμπουρος – Χατζηγιαννάκης, ο Σαμαράς και η ομογένεια

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Καλημέρα σας

Στο Μαξίμου ωριμάζει η ιδέα – και παίρνει σαφές προβάδισμα έναντι άλλων – να γίνουν οι εκλογές τον Ιούνιο.

Έτσι ώστε όλα να κριθούν σε μία κάλπη. Ούτε δεύτερη Κυριακή, ούτε δεύτερη ευκαιρία, ούτε «διαμαρτυρόμαστε τώρα και βγάζουμε κυβέρνηση μετά».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει στο μυαλό του καιρό τώρα το σενάριο αυτό. «Μία κι έξω» κι ό,τι πει ο λαός. Αν πει αυτοδυναμία, έχει καλώς. Αν πει συνεργασίες, τότε ας αναλάβουν οι δυνητικοί σύμμαχοι τις ευθύνες τους.

Κι όταν από το Μαξίμου λένε για δυνητικούς συμμάχους, εννοούν κατά κύριο λόγο το ΠΑΣΟΚ. «Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη» όμως, όπως με έμφαση σημειώνει σε κάθε ευκαιρία ο Παύλος Μαρινάκης, αρνείται τη συνεργασία.

Αυτή η επισήμανση «…του Νίκου Ανδρουλάκη» μου έχει κάνει εντύπωση, αλλά δεν έχω προς το παρόν ερμηνεία.

Το ρίσκο της μίας κάλπης

Τι σημαίνει λοιπόν όλο αυτό το σκηνικό, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πορεία ότι προκρίνεται η «μία κάλπη»;

Ότι η κυβέρνηση παίρνει ρίσκο. Αυξάνει μεν την πίεση στους άλλους (αναποφάσιστους ψηφοφόρους και αντιπολίτευση), αλλά κινδυνεύει να βρεθεί σε δυσχερή θέση εάν δεν βγουν οι συσχετισμοί.

Είναι περίπου κοινός τόπος των αναλυτών και εκλογολόγων ότι σε δεύτερες εκλογές, κατά τεκμήριο, ενισχύονται τα δύο πρώτα κόμματα – και κυρίως το πρώτο –, καθότι επιβάλλεται περισσότερο ο διπολισμός. Όπερ σημαίνει ότι η ΝΔ έχει να πάρει και δεξιά της και από το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή στις τάξεις των ηττημένων θα υπάρχει απογοήτευση, τότε η αύξηση της αποχής θα ενισχύσει ποσοστιαία το πρώτο κόμμα.

Με τη «μία κι έξω», η ΝΔ θέλει να μεταφέρει την πίεση αυτή εξαρχής στη μάχη. Το θέμα είναι πως θα εξαρτηθεί μετά τις εκλογές πολύ από το ΠΑΣΟΚ – όπως και το ΠΑΣΟΚ, εάν δεν έχει καλό ποσοστό.

Νέο πακέτο τον Απρίλιο

Η μέτρια απήχηση – δεν λέω ακόμα χαμηλή, διότι περιμένουμε τα γκάλοπ της άλλης εβδομάδας – που φαίνεται να έχουν τα μέτρα του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, έχει βάλει ήδη το κυβερνητικό επιτελείο σε σκέψεις.

Τις σκέψεις αυτές τις τροφοδοτούν και οι βουλευτές της ΝΔ, που έχουν ζαλιστεί αυτές τις μέρες από τα παράπονα επαγγελματικών κλάδων – ιδίως επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων – και ψηφοφόρων που δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες.

Τι λένε αυτές οι σκέψεις; Λένε ότι το πακέτο θα… εξανεμιστεί γρήγορα στον χρόνο και την κοινωνική δυσφορία και έτσι απαιτείται να υπάρξουν κι άλλα μέτρα τον… Απρίλιο.

Όταν δηλαδή θα φανεί πώς πήγε η χρονιά και τι νέες δυνατότητες παροχών θα έχει η οικονομία.

Η επικοινωνιακή σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα για το οικονομικό του πρόγραμμα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις δικές του προτάσεις δεν μπορεί να καλύψει τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των κοινωνικών ομάδων.

Άρα, το μέτρημα θα αρχίσει μάλλον από τώρα.

Σε μακρά αναμονή βάζει τους πρώην ο Τσίπρας

Η περίπτωση του Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος ωθήθηκε στην έξοδο της ΕΛΑΣ με διακριτικό τρόπο, προσγείωσε τον Αλέξη Τσίπρα και επανέφερε στο προσκήνιο τις δυσκολίες που υπάρχουν πάντα στα κόμματα. Η επίτευξη ενιαίου λόγου χωρίς γκάφες δεν είναι εύκολο εγχείρημα.

Το θέμα βέβαια είναι πως οι μέτριες επιδόσεις των νέων στελεχών, αντί να επιταχύνουν την επιστράτευση των πρώην βουλευτών και έμπειρων του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον την επιβραδύνουν. Αν τους καλέσει τώρα άρον άρον – που θα ήταν και το κανονικό – ο πρόεδρος Αλέξης θα είναι σαν να ομολογεί ότι το εγχείρημα να αναδείξει νέους δεν πάει και τόσο καλά – που όντως δεν πάει!

Άρα θα πρέπει να περιμένουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές και κάποιοι άλλοι παράγοντες, όπως επίσης θα πρέπει να κινηθούν αθόρυβα και όσοι έχουν παραιτηθεί από βουλευτές και μπήκαν στην ΕΛΑΣ ως απλά μέλη.

Διότι, εάν αρχίσουν να βγαίνουν μπροστά, θα γίνει ανακατωσούρα…

Οι ισχυροί κρίκοι της ΕΛΑΣ

Στο μεταξύ και όσο η ΕΛΑΣ διαμορφώνει την εσωτερική διάταξή της, γίνεται αντιληπτό ότι τα δύο στελέχη που διαδραματίζουν τους πιο κρίσιμους ρόλους και απολαμβάνουν την απόλυτη εμπιστοσύνη από τον πρωθυπουργό είναι ο Κώστας Τούμπουρος και ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Ο πρώτος είναι εξ απορρήτων έτσι κι αλλιώς, ενώ ο δεύτερος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο στο σύστημα.

Και τους τρεις τους ενώνει και ένα νήμα καρμικών συμπτώσεων: Ο Χατζηγιαννάκης ήταν συμμαθητής του Τούμπουρου και ο Τούμπουρος συμφοιτητής του Τσίπρα.

Ο δραστήριος Σαμαράς, η ομογένεια και ο διαχωρισμός

Ότι η κυβέρνηση ανησυχεί για το κόμμα Σαμαρά είναι φανερό και περίπου ομολογημένο από στελέχη της.

Ανεξάρτητα από τα δημοσκοπικά δεδομένα που δείχνουν όντως ότι μπορεί να πιάσει ποσοστό ο πρόεδρος Αντώνης, θα σας πω μία ιστορία για να καταλάβετε και τον βαθύτερο λόγο.

Προ ημερών έγινε στην Αρχαία Ολυμπία μία μεγάλη γιορτή – στον χώρο μπροστά από τον Ναό της Ήρας, εκεί όπου γεννήθηκε η Ολυμπιακή Ιδέα – για την αδελφοποίηση του δήμου με την Gold Coast της Αυστραλίας, στην οποία θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2032.

Ε, λοιπόν, όχι απλά παραβρέθηκε ο Σαμαράς, αλλά έμεινε με τις ώρες, συμμετέχοντας σε όλα και κουβεντιάζοντας σχεδόν με όλους. Και ειδικά με παράγοντες της ομογένειας, όπερ σημαίνει ότι το νέο κόμμα ποντάρει πολλά στους Έλληνες του εξωτερικού.

Μπορεί η ΝΔ να μη φοβάται την Κεντροαριστερά για τις επιδόσεις της στους Απόδημους, αλλά ο Σαμαράς είναι άλλο μέγεθος σε αυτόν τον χώρο.

Μέχρι και με… Πασόκους είχε κουβέντες ο πρώην πρωθυπουργός, κάτι που χτύπησε καμπανάκια στο Κίνημα.

είχε κουβέντες ο πρώην πρωθυπουργός, κάτι που χτύπησε καμπανάκια στο Κίνημα. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπός του, Νίκος Τσούτσιας, επανέλαβε ότι ο Σαμαράς έκλεισε την πόρτα στον Μητσοτάκη και όχι στη ΝΔ. Που σημαίνει ότι αυτός ο διαχωρισμός, «άλλο παράταξη, άλλο το κόμμα Μητσοτάκη», θα είναι και σημαία του προέδρου Αντώνη ως τις εκλογές. Και δεν βλέπω να αντιμετωπίζεται εύκολα…

Πονοκέφαλος η Ρουμανία για τη Fourlis

H Ρουμανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» της Fourlis, καθώς στη Βαλκανική χώρα, που βρίσκεται εδώ και καιρό αντιμέτωπη με αδύναμη κατανάλωση και υψηλό πληθωρισμό, έχει κάνει αρκετά ανοίγματα κυρίως με καταστήματα Intersport αλλά και Foot Lockers. Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση υπολογίζει ότι η Ρουμανία θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Σημάδια επιβράδυνσης όμως εμφανίζει και η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τα IKEA καθώς οι Έλληνες γίνονται και αυτοί όλο και πιο επιφυλακτικοί όταν κάνουν μεγαλύτερες και ακριβότερες αγορές όπως είναι τα έπιπλα.

Τα παραπάνω μαζί με την προσπάθεια restructuring που έχει ξεκινήσει η διοίκηση σε όλα τα επίπεδα ίσως να ευθύνονται για το γεγονός ότι η αύξηση των πωλήσεων στο εξάμηνο δεν πέρασε στην κερδοφορία, καταγράφοντας ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ.

Interamerican: Μετά την Κύπρο θα συνεχίσει την… βαλκανική της επέκταση

Ένα μικρό…διάλειμμα από την περαιτέρω επέκταση της στα Βαλκάνια ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες η πρόσφατη εξαγορά της GanDirect στην Κύπρο με την οποία βέβαια ισχυροποιείται αρκετά και στην αγορά της Μεγαλονήσου.

Υπενθυμίζεται ότι η Interamerican έχει κάνει μία σημαντική κίνηση και προς την ρουμάνικη αγορά με τη δραστηριοποίηση της εκεί μέσω της Anytime.

H ασφαλιστική που σημειωτέoν είναι η μοναδική από τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου που ακόμα δεν έχει κάνει κάποια συνεργασία στο bancassurance, ετοιμάζεται να συνεχίσει την επέκταση της μέσω της Αnytime και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες όμως τοποθετούνται πιο κεντρικά και βόρεια της Γηραιάς Ηπείρου…

Η METLEN πουλά στη Χιλή και ετοιμάζει το επόμενο ενεργειακό χτύπημα

Ένα ακόμη διεθνές deal βάζει στο ενεργητικό της η METLEN, αυτή τη φορά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο όμιλος συμφώνησε με την Copec για την πώληση του Tamarico II στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, ενός μεγάλου υβριδικού project που συνδυάζει φωτοβολταϊκά 165 MW με μπαταρίες αποθήκευσης 725 MWh, οι οποίες μπορούν να επεκταθούν έως τις 925 MWh.

Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται πίσω από την πώληση. Η METLEN εφαρμόζει στην πράξη το μοντέλο Asset Rotation: αναπτύσσει έργα, τα ωριμάζει και στη συνέχεια κεφαλαιοποιεί την αξία τους, απελευθερώνοντας κεφάλαια για τον επόμενο κύκλο επενδύσεων. Και η Χιλή κάθε άλλο παρά κλείνει ως κεφάλαιο. Η συνεργασία με την Copec μετρά ήδη τρία χρόνια και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για νέα projects σε ΑΠΕ και αποθήκευση. Με άλλα λόγια, το Tamarico II αλλάζει χέρια, αλλά η METLEN δεν φεύγει από το παιχνίδι.

Από την μπύρα σε βιομηχανικό στοίχημα 46 εκατ. ευρώ στη Δράμα

Από μια μικροζυθοποιία σε ένα βιομηχανικό project σχεδόν 46 εκατ. ευρώ επιχειρεί να περάσει ο Γιάννης Ετόγλου στη Δράμα. Μέσω της νεοσύστατης iTank έχει καταθέσει επενδυτικό σχέδιο ύψους 45,692 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία καθετοποιημένης μονάδας περίπου 16.800 τ.μ., ζητώντας την ένταξή του στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας».

Η επιχειρηματική ιστορία έχει ενδιαφέρον: τεχνολογία που άρχισε να αναπτύσσεται μέσα από τις ανάγκες της Johnnie’s Beer φιλοδοξεί τώρα να αποκτήσει βιομηχανική κλίμακα. Η iTank σχεδιάζει αυτοψυχόμενες δεξαμενές για ζυθοποιίες, οινοποιεία και αποσταγματοποιεία, ενώ η νέα παραγωγική βάση μπορεί να ανοίξει δρόμο και για μεταλλικές κατασκευές υψηλής ακρίβειας. Στο χρηματοδοτικό πλάνο υπάρχει προέγκριση περίπου 11 εκατ. ευρώ από την Πειραιώς, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές από Ελλάδα και εξωτερικό. Μια μικρή μπύρα, δηλαδή, φιλοδοξεί να γεννήσει μια πολύ μεγαλύτερη βιομηχανική ιστορία.

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