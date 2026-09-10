Το tableau vivant πολιτικό σκηνικό, τα στάσιμα γκάλοπ, ο Σαμαράς, ο Μπένος και ο Νικήτας, η μάχη επιβίωσης της Καρυστιανού και ο Γαλανός, και το «ντου» του Φλωρίδη

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Καλημέρα σας

Από τις δημοσκοπήσεις που άρχισαν να δημοσιεύονται και από αυτές που διενεργούνται και οσονούπω θα δούμε τα τελικά αποτελέσματα, το πρώτο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι περισσότεροι –και πιο ψύχραιμοι– είναι το πολιτικό σκηνικό μοιάζει «σαν να έχει φρακάρει».

Και το εξηγούν ως εξής: Τα βασικά μεγέθη μοιάζουν κάπως παγιωμένα. Οι κινήσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω των βασικών παικτών δεν επηρεάστηκαν ιδιαιτέρως από τη ΔΕΘ και τις τελευταίες εξελίξεις.

Η ΝΔ κάτι τσιμπάει, αλλά δεν είναι για να επαίρεται και να νομίζει πως πάτησε «μικρή περιοχή» της αυτοδυναμίας – το πακέτο πάει «ψιλοάκλαυτο» δηλαδή.

Η ΕΛΑΣ μπορεί ίσως να καταγράφει μικρές απώλειες και σε καμία περίπτωση δεν δείχνει με… σούστες στα παπούτσια, αλλά ούτε να χάνει σοβαρό έδαφος.

Το ΠΑΣΟΚ αντέχει, αλλά κανείς δεν ξέρει μέχρι πότε.

Η Καρυστιανού καταγράφει φθορά.

Οι αναποφάσιστοι αυξάνονται. Οι τεκτονικές πλάκες των τελευταίων μηνών δεν κινούνται πάντως.

Ένα σκηνικό που οι Γάλλοι θα περιέγραφαν ως tableau vivant… ή, στο πιο οικολογικό… nature morte!

Το τηλεφώνημα Σαμαρά σε Μπένο και ο ρόλος Κακλαμάνη

Αυτό το σκηνικό θα μπορούσε να το… ξεφρακάρει μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά προς το παρόν, βεβαιότητα για το πότε θα κάνει κίνηση δεν υπάρχει. Οπότε αναμονή.

Ο πρόεδρος Αντώνης προετοιμάζεται πυρετωδώς και με σύστημα… πόρτα πόρτα.

Ήτοι, σκανάρει όλη την Ελλάδα και αναζητά/βολιδοσκοπεί κάθε δυνητικό στέλεχος για το κόμμα του.

Και μόνο, για παράδειγμα, που πήρε τηλέφωνο τον Σταύρο Μπένο, μετά την παραίτηση του τελευταίου από το πρότζεκτ του Έβρου, με βαριές καταγγελίες για την κυβέρνηση, δείχνει πόσο μεθοδικός, αποφασιστικός και οργανωμένος είναι.

Ο Μπένος είναι από την Καλαμάτα και διατηρούν καλές σχέσεις. Η επαφή δεν έγινε για τα ψηφοδέλτια, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Σημασία έχει πως ο Σαμαράς δείχνει να ξέρει πώς θα χτυπήσει την κυβέρνηση στα αδύνατα σημεία της.

Ίσως και το Μαξίμου πρέπει να φτιάξει έναν… αντισαμαρικό θόλο, με στελέχη που μπορούν να παρακολουθήσουν την τακτική του πρώην πρωθυπουργού και να συμμαζεύουν την κατάσταση απ’ όπου παίρνει στελέχη. Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι ελάχιστοι μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και ένας απ’ αυτούς είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Η εμφάνιση Καρυστιανού, ο Γαλανός και ο Αυγερινός

Θα έχει ενδιαφέρον με ποιο σχέδιο, ποιο πρόγραμμα, τι απαντήσεις και ποια στελέχη θα εμφανιστεί η Μαρία Καρυστιανού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η παρουσίαση του προγράμματος και η συνέντευξη Τύπου ενδεχομένως κρίνουν και τη βιωσιμότητα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

Θα δούμε, για παράδειγμα, εάν θα κατευθύνει την επίθεσή της στην κυβέρνηση κυρίως ή στον Αλέξη Τσίπρα. Αν ο καημός της είναι οι αποχωρήσαντες από την Ελπίδα και ο Τσίπρας, τότε σημαίνει πως κοιτάζει για συνεργασίες στη Δεξιά, μου είπε πηγή που παρακολουθεί από κοντά τις διεργασίες. Δεν μου εξήγησε περισσότερα, αλλά φάνηκε πως κάτι συγκεκριμένο είχε στον νου της.

Να σας ενημερώσω πάντως ότι ο Νίκος Γαλανός , εκ των στελεχών του κόμματος και επί αρκετό καιρό συνεργάτης της, γνωστοποίησε στην Καρυστιανού ότι αποχωρεί από την Ελπίδα . Φιλικά και με ευχές για το καλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι φεύγουν σιγά σιγά και οι τελευταίοι κεντροαριστεροί , που είχε την ελπίδα στην Ελπίδα.

, εκ των στελεχών του κόμματος και επί αρκετό καιρό συνεργάτης της, γνωστοποίησε στην Καρυστιανού ότι αποχωρεί από την . Φιλικά και με ευχές για το καλύτερο. Αυτό σημαίνει ότι , που είχε την ελπίδα στην Ελπίδα. Παρεμπιπτόντως, μαθαίνω ότι οι κινήσεις του Θανάση Αυγερινού και άλλων αποχωρησάντων από την Ελπίδα εντείνονται, προς αναζήτηση των συνθηκών για πολιτικό φορέα. Δύσκολο εγχείρημα, αλλά τους βλέπω ζωηρούς.

Οργή για Φλωρίδη

Η αποστροφή του Γιώργου Φλωρίδη ότι, εάν η χώρα μείνει ακυβέρνητη μετά τις εκλογές, τότε οι Τούρκοι θα κάνουν… ντου, χτύπησε σαν καμπανάκι, μην σας πω καμπάνα, στα κομματικά επιτελεία της αντιπολίτευσης. Ιδίως του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα με οργή.

Η άγρια, κυνική και χωρίς περιστροφές επιστράτευση του παράγοντα «εθνικοί κίνδυνοι» στην προεκλογική συζήτηση –έστω κι από έναν υπουργό, όχι επισήμως την κυβέρνηση– ερμηνεύτηκε ως διάθεση της κυβέρνησης να επιστρατεύσει την ακραία κινδυνολογία, ακόμα και την πατριδοκαπηλεία και τα εθνικά θέματα στον δρόμο προς τις κάλπες για να εκβιάσουν τους ψηφοφόρους.

Ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για «επικίνδυνα μονοπάτια της κυβέρνησης». Διέκρινα ότι η ανησυχία είναι μήπως εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική –προκλήσεις από την Τουρκία, π.χ.–, αντί να οδηγήσουν σε σύμπνοια, γίνουν προεκλογικό εργαλείο.

Και τότε το θέμα δεν θα είναι το… «ντου» των Τούρκων, αλλά τι θα γίνει στην εσωτερική προεκλογική αρένα.

Πηγαία απορία

Αν ισχύει ότι οι Ισραηλινοί θα δώσουν τελικά στην Ελλάδα αυτόν τον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», τότε ο μόνος «πηγαίος κώδικας» που παραμένει στον πωλητή είναι αυτός της DATAMEND. Ή όχι;

Ομιλητής εκτός προγράμματος ο Σταϊκούρας στο Επετειακό Συμπόσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κορυφαίοι εκπρόσωποι της ελληνικής και διεθνούς κεφαλαιαγοράς και του χρηματοπιστωτικού τομέα αλλά και επικεφαλής και υψηλόβαθμα στελέχη των σημαντικότερων εποπτικών αρχών της Ευρώπης και των ΗΠΑ έδωσαν το παρών στο Επετειακό Συμπόσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2026 με κεντρικό άξονα «Η Ιστορία μας – Η Στρατηγική μας – Οι Νέοι Ορίζοντές», που πραγματοποιήθηκε χτες στη Γενναδειο Βιβλιοθήκη με κεντρικό θέμα «Το Μέλλον των Κεφαλαιαγορών».

Στο Συμπόσιο μάλιστα έδωσε εκτός προγράμματος το παρών και ο πρώην υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος μίλησε για την περίοδο 2019–2023, για την συστηματική προσπάθεια για μια πιο σύγχρονη, αξιόπιστη και αποτελεσματική κεφαλαιαγορά, με σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις στην εταιρική διακυβέρνηση, την εποπτεία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο και τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

ΔΑΑ: Και επίσημα τέλος στον διαγωνισμό για το νέο terminal – To παρασκήνιο

Το «φίδι από την τρύπα» έβγαλε τελικά η ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας) σε ότι αφορά τον μεγάλο διαγωνισμό για το νέο terminal στο Ελ. Βενιζέλος ένα έργο που θα έφτανε ίσως και το 1,4 δισ με τον πληθωρισμό. Ενώ το έργο πήγαινε από παράταση σε παράταση με τα δύο σχήματα Aktor-Iktas και ΜΕΤΚΑ-ΑΒΑΞ να μην βγάζουν άκρη με το προβληματικό εξαρχής masterplan, ήρθε η ΑΠΑ με επιστολή της και είπε ότι ο αρχικός σχεδιασμός που προέβλεπε την εξυπηρέτηση 40 εκατ. επιβατών το χρόνο δεν επαρκεί για τις μελλοντικές ανάγκες του αεροδρομίου και πρέπει να πάει στα 60 εκατομμύρια.

Έτσι ο ΔΑΑ βρήκε αφορμή να ακυρώσει το διαγωνισμό και να αλλάξει «ρότα» στο σχεδιασμό του «σπάζοντας» το έργο σε μικρότερα και υλοποιώντας τις αλλαγές σταδιακά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 6μήνου της εταιρείας «Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης των αναγκών δυναμικότητας του αεροδρομίου και λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς , το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της Εταιρείας αποφάσισε να αναδιαμορφώσει την προσέγγισή του ως προς την επέκταση της δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και την αύξηση της επιβατικής κίνησης».

Η Σαράντης γεμίζει το ταμείο και ψάχνει deals

Η επόμενη εξαγορά φαίνεται ότι είναι περισσότερο θέμα «πού και πότε» παρά θέμα διάθεσης για τον όμιλο Σαράντη. Η διοίκηση έχει βάλει στο ραντάρ την Ανατολική Ευρώπη και, κυρίως, εταιρείες που μπορούν να κουμπώσουν στις δραστηριότητες και στα δίκτυα που διαθέτει ήδη ο όμιλος. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι υπάρχουν και τα απαραίτητα «πυρομαχικά»: δεσμευμένες πιστωτικές γραμμές 120 εκατ. ευρώ για πιθανές εξαγορές. Και η συγκυρία βοηθά, καθώς ο καθαρός δανεισμός, από 29,6 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, έχει ήδη περιοριστεί κοντά στα 19 εκατ., με τη διοίκηση να προσδοκά καθαρή ταμειακή θέση έως το τέλος της χρονιάς. Οι πωλήσεις του εξαμήνου έφθασαν τα 308,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,3%. Ονόματα υποψήφιων στόχων δεν αποκαλύπτονται. Το μήνυμα, πάντως, είναι σαφές: η Σαράντης κοιτάζει ξανά για deals.

Safe Bulkers: 80 εκατ. ευρώ στο ταμείο μέσω placement

Με γεμάτο ταμείο βγαίνει από την αγορά η Safe Bulkers , η οποία άντλησε 80,4 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 12 εκατ. νέων μετοχών. Η τιμή έκλεισε στα 6,70 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ενδιαφέρον έχει ότι ο επικεφαλής και μεγαλύτερος μέτοχος της ναυτιλιακής, Πόλυς Χατζηιωάννου, πήρε 1,5 εκατ. νέες μετοχές, έναντι αρχικής εγγραφής για 2 εκατ., ώστε να υπάρξει χώρος και για άλλους επενδυτές. Τα κεφάλαια ενισχύουν τη ρευστότητα και δίνουν πρόσθετη χρηματοδοτική ισχύ στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας. Ο διακανονισμός προβλέπεται για τις 11 Σεπτεμβρίου, ενώ οι νέες μετοχές αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στην Αθήνα στις 14 Σεπτεμβρίου και θα εισαχθούν επίσης στη Νέα Υόρκη. Μετά τη συναλλαγή, εταιρεία, διοίκηση και μέλη του Δ.Σ. μπαίνουν σε lock-up 180 ημερών.

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