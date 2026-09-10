ΔΕΘ 2026: «Ήρθαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου», Οδ. Ελύτης

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Τα όσα ζούμε αυτές τις ημέρες με τις προεκλογικές εξαγγελίες Μητσοτάκη – Τσίπρα – Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, την κατέγραψαν ως έναν χώρο πολιτικής εξαπάτησης και εκλογικής χειραγώγησης του λαού.

Όπως έγραφε ο Μενέλαος Λουντέμης, «ειπωθήκαν ψέματα, που ντράπηκαν τα ίδια, αφού δεν ντράπηκαν αυτοί που τα είπαν».

Ο Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ προσπαθεί να ανακόψει τη σημαντική φθορά της κυβέρνησής του. Απέκρυψε την πραγματική κατάσταση κοινωνίας και οικονομίας. Εξάγγειλε ορισμένες ψηφοθηρικές αποσπασματικές κοινωνικές παροχές, που συνοδεύονται από νέα προνόμια στην οικονομική ολιγαρχία, και δεν αλλάζουν τη συνολική δυσμενή κατάσταση των λαϊκών τάξεων ούτε την αντιλαϊκή κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής στα πλαίσια των μνημονιακών δεσμεύσεων.

Ο πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι με αυτές επιστρέφει στην κοινωνία το «κοινωνικό μέρισμα» από το υπερπλεόνασμα του 2025. Αυτό, όμως, προήλθε από φορολεηλασία, δραστικό περιορισμό δημόσιων κοινωνικών δαπανών και σκληρή λιτότητα.

Οι εξαγγελίες των Τσίπρα και Ανδρουλάκη κινούνται – παρά τις επιμέρους αποχρώσεις τους – στα ίδια πλαίσια πολιτικών λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεων με τις αντίστοιχες του Μητσοτάκη. Δεν μπορούν και δεν θέλουν να κινηθούν έξω από αυτά τα πλαίσια, λόγω μνημονιακών δεσμεύσεών τους. Γι’ αυτό, απολογούνται διαρκώς στη ΝΔ ότι οι προτάσεις τους είναι «κοστολογημένες» με βάση αυτές τις κοινές δεσμεύσεις τους.

Η ΛΑΕ ΑΑ συμμετείχε στις λαϊκές κινητοποιήσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη ΔΕΘ, ξεκαθαρίζοντας ότι τα πραγματικά προβλήματα του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας δεν θα λυθούν από «σωτήρες» – νυν ή μελλοντικούς κυβερνήτες – αλλά από τους ίδιους με τους αγώνες τους.

Τα λαϊκά στρώματα δεν χρειάζονται προεκλογικά ΘΑ από την κυβέρνηση και τη συστημική αντιπολίτευση, αλλά μέτρα πραγματικής ανακούφισής τους, που να είναι στόχοι αγώνα τους, όπως:

Αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, όπως ουσιαστική αύξηση μισθών, συντάξεων και επιπλέον Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή. Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αλλά και 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Επαρκή κατώτατο μισθό καθορισμένο με συλλογική διαπραγμάτευση, όχι με ψηφοθηρικές κυβερνητικές αποφάσεις. Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ. Επιβολή ανώτατου πλαφόν στις τιμές προϊόντων που καλύπτουν βασικές κοινωνικές ανάγκες. Άμεση και ραγδαία μείωση συντελεστών ΦΠΑ και διαμόρφωση του κατώτατου συντελεστή στο 0% για είδη διατροφής και προσωπικής υγιεινής. Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα καύσιμα. Επαναφορά της ΔΕΗ στο Δημόσιο.

Αύξηση δημοσίων κοινωνικών δαπανών για αναβάθμιση δημόσιας παιδείας και υγείας, κοινωνικής προστασίας και των ΑμεΑ.

Μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Έλεγχος των τιμών στις αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις σπιτιών, σταμάτημα κατασχέσεων, πλειστηριασμών, εξώσεων σε λαϊκές κατοικίες. Προστασία πρώτης κατοικίας. Άμεση κατάργηση του «Ηρακλή», ίδρυση δημόσιας επιχείρησης διαχείρισης κόκκινων δανείων με διαγραφές και ικανοποιητικές ρυθμίσεις και νέου Δημόσιου Οργανισμού Κοινωνικής Κατοικίας, που θα παρέχει αξιοπρεπείς κατοικίες σε νέες/ους και στα λαϊκά στρώματα.

Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ έκανε τον περασμένο Ιούνη νέα πρόταση κινηματικής, πολιτικής και εκλογικής συνεργασίας στις άλλες δυνάμεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς, με βάση επτά προγραμματικούς άξονες. Με προτεραιότητες την αντιμετώπιση των οξυμένων λαϊκών προβλημάτων και το σπάσιμο της βαθιάς πολιτικής, στρατιωτικής, οικονομικής εξάρτησης της χώρας μας από τον ευρωαμερικανικό ιμπεριαλισμό.

Μία τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να συμβάλει στη συγκρότηση ενός ενιαίου αριστερού πόλου μαχητικής και αποτελεσματικής αντιπολίτευσης, με επίκεντρο τα προβλήματα λαού και νεολαίας, ενάντια στην κυβέρνηση και σε όποια επόμενη εφαρμόζει αντικοινωνικές και φιλοπόλεμες πολιτικές. Ενός αντιπολιτευτικού πόλου στήριξης των κοινωνικών αγώνων και αναγέννησης της ελπίδας ότι υπάρχει εναλλακτική φιλολαϊκή πολιτική, με ορίζοντα τον σοσιαλισμό, που να εξυπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες, όχι τα κέρδη και τους πολέμους των καπιταλιστών!

Επίσης, μία τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα σκληρά προεκλογικά διλήμματα, που θα τεθούν από συστημικές δυνάμεις, πολύ αποτελεσματικότερα από όσο μπορεί από μόνη της η κάθε μία δύναμη της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Εάν οι άλλες δυνάμεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς αρνηθούν την πρότασή μας, όπως διαφαίνεται μέχρι σήμερα, αυτό θα είναι μία αρνητική εξέλιξη για την Αριστερά και τα λαϊκά συμφέροντα.

Σε αυτή την περίπτωση, η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη των βουλευτικών εκλογών, εξηγώντας με πειστικά επιχειρήματα γιατί θα είναι χρήσιμη για τον λαό και τη νεολαία η εκλογική ενίσχυσή της, έχοντας πολιτική ετοιμότητα να ανταποκριθεί σε όποια ενωτική εξέλιξη ενδεχομένως προκύψει στην πορεία προς τις εκλογές.

*«Ήρθαν ντυμένοι φίλοι αμέτρητες φορές οι εχθροί μου», Οδ. Ελύτης

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