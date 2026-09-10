Συναγερμός για το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς η τιμή του πλησιάζει επικίνδυνα τα 2 ευρώ

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Στα 2 ευρώ το λίτρο κινδυνεύουν να δουν το πετρέλαιο θέρμανσης τα νοικοκυριά τον Οκτώβριο, με τον χειμώνα να απειλεί να ξεκινήσει με έναν ακόμη βαρύ λογαριασμό για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η νέα έκρηξη των διεθνών τιμών έχει ανατρέψει μέσα σε λίγες εβδομάδες τους υπολογισμούς και βάζει ξανά το οικονομικό επιτελείο μπροστά στο δίλημμα των πρόσθετων μέτρων στήριξης.

Το καμπανάκι χτυπά ήδη δυνατά. Με το Brent να έχει επιστρέψει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, η τιμή με την οποία θα έβγαινε σήμερα στην αγορά το πετρέλαιο θέρμανσης ξεπερνά τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Και το ημερολόγιο δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια: στις 15 Οκτωβρίου ανοίγει επίσημα η περίοδος διάθεσης.

Η σύγκριση αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Πέρυσι τον Οκτώβριο η εκκίνηση έγινε κοντά στα 1,10 ευρώ το λίτρο. Εάν δεν αλλάξει δραστικά η εικόνα στις διεθνείς αγορές, τα νοικοκυριά μπορεί φέτος να βρεθούν να πληρώνουν έως και 80 λεπτά περισσότερα για κάθε λίτρο. Για μια παραγγελία 1.000 λίτρων, η διαφορά μεταφράζεται σε επιβάρυνση που μπορεί να προσεγγίσει τα 800 ευρώ.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι εξελίξεις παρακολουθούνται πλέον καθημερινά. Το πρώτο μέτρο που βρίσκεται στο τραπέζι είναι η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, όμως όσο το πετρέλαιο παραμένει σε τριψήφια επίπεδα τόσο μεγαλώνει η συζήτηση και για τη θέρμανση.

Το πρόβλημα είναι ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και, εάν μέχρι τότε δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αποκλιμάκωση του Brent, η εκκίνηση της περιόδου αναμένεται ιδιαίτερα ακριβή.

Από το 1,10 ευρώ προς τα 2 ευρώ

Η διαφορά σε σχέση με πέρυσι είναι εντυπωσιακή. Τον Οκτώβριο του 2025 η περίοδος διάθεσης είχε ανοίξει περίπου στα 1,10 ευρώ το λίτρο. Σήμερα, εάν το πετρέλαιο θέρμανσης έβγαινε στην αγορά, η μέση πανελλαδική τιμή υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούσε τα 1,90 ευρώ.

Μάλιστα, βρίσκεται υψηλότερα ακόμη και από τα επίπεδα του περασμένου Απριλίου, όταν η προηγούμενη περίοδος έκλεισε με την τιμή κοντά στα 1,80 ευρώ το λίτρο.

Πίσω από αυτή την ανατροπή βρίσκεται η νέα κούρσα των διεθνών τιμών. Το Brent έχει κερδίσει περίπου 25% από τις αρχές Αυγούστου, ενώ από την αρχή του 2026 η άνοδος υπερβαίνει το 60%.

Οι μεγάλες αναταράξεις ξεκίνησαν μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου. Στις 30 Απριλίου το Brent έφθασε έως τα 126,41 δολάρια το βαρέλι, ενώ πλέον πέρασε για τρίτη φορά μέσα στη χρονιά πάνω από τα 100 δολάρια.

Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ

Το πρώτο μέτωπο για το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι το ντίζελ κίνησης, καθώς η μέση τιμή του εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι εφαρμόζεται κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, μαζί με τον ΦΠΑ, ενώ επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών παρέχεται από τα διυλιστήρια.

Η υφιστάμενη παρέμβαση ολοκληρώνεται στο τέλος Σεπτεμβρίου, ωστόσο το σενάριο παράτασής της για ακόμη έναν μήνα βρίσκεται πλέον ψηλά στο τραπέζι. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών τις επόμενες εβδομάδες.

Υπάρχει, πάντως, δημοσιονομικό «μαξιλάρι» για μια τέτοια κίνηση. Όπως έχει δηλώσει ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, περίπου 130 εκατ. ευρώ από το υπερπλεόνασμα του 2025 έχουν παραμείνει διαθέσιμα και μπορούν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση της επιδότησης τον Οκτώβριο.

Η κυβέρνηση επιλέγει σε αυτή τη φάση αποφάσεις «μήνα με τον μήνα», περιμένοντας να διαπιστώσει εάν η άνοδος του πετρελαίου θα έχει διάρκεια.

Στο τραπέζι η θέρμανση

Το δυσκολότερο μέτωπο, όμως, βρίσκεται λίγες εβδομάδες μπροστά. Εάν οι τιμές παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, το κόστος θέρμανσης θα αυξηθεί απότομα, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά της Βόρειας Ελλάδας και των ορεινών περιοχών που καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες.

Παράγοντες της αγοράς ζητούν ήδη ισχυρότερη παρέμβαση, επαναφέροντας την πρόταση για επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης απευθείας στην αντλία. Ένα τέτοιο μοντέλο θα μείωνε άμεσα την τιμή αγοράς για τους καταναλωτές, αντί η στήριξη να περιορίζεται αποκλειστικά στο επίδομα θέρμανσης.

Αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί και το οικονομικό επιτελείο περιμένει να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα για την αγορά πριν από την έναρξη της περιόδου.

Σήμερα το επίδομα θέρμανσης ξεκινά από 100 ευρώ και φθάνει έως τα 800 ευρώ, ενώ στις περιοχές όπου επικρατούν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να ανέλθει έως τα 1.200 ευρώ.

Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί πρόσθετη ενίσχυση 100 ευρώ ετησίως για περίπου 780.000 δικαιούχους μέσω του ελληνικού Σχεδίου για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, όμως, αφορά την περίοδο 2027-2032.

Έτσι, το κρίσιμο διάστημα είναι πλέον οι εβδομάδες που απομένουν έως τις 15 Οκτωβρίου. Αν το Brent παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κινηθεί πράγματι προς τα 2 ευρώ, το οικονομικό επιτελείο θα βρεθεί μπροστά στην ανάγκη να αποφασίσει εάν και με ποιον τρόπο θα ανοίξει νέο κύκλο στήριξης για τα νοικοκυριά.

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