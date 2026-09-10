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Γιάννης Παπαγεωργίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

10.09.2026 06:15

Η κυβέρνηση μοιράζει επιταγές στους συνταξιούχους και όχι αύξηση του πενιχρού εισοδήματός τους

10.09.2026 06:15
Giannis Papageorgiou

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Η κυβέρνηση παρουσιάζει τα 400 ευρώ ως «στήριξη» στους συνταξιούχους. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για μια επικοινωνιακή επιταγή, όχι για πολιτική. Μια κίνηση που δεν αυξάνει καμία σύνταξη, δεν βελτιώνει κανένα εισόδημα, δεν αλλάζει τίποτα στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν με 400–800 ευρώ τον μήνα. Η ενίσχυση των 400 ευρώ είναι λογιστικό πυροτέχνημα.

Το ποσό δεν ενσωματώνεται στη σύνταξη. Δεν είναι μόνιμο, δεν αναπροσαρμόζεται, δεν δημιουργεί δικαιώματα. Η πραγματική διαφορά από το προηγούμενο επίδομα των 300 ευρώ είναι 100 ευρώ τον χρόνο. Δηλαδή 8,33 ευρώ τον μήνα. Η καταβολή τον Νοέμβριο δεν σχετίζεται με ανάγκες των συνταξιούχων. Σχετίζεται με δημοσιονομικά βολικό χρόνο και επικοινωνιακή διαχείριση.

Οι συνταξιούχοι δεν χρειάζονται «δώρο Νοεμβρίου», αλλά σταθερό εισόδημα 12 μηνών.

Για να λάβει κάποιος το ποσό, πρέπει να έχει κλείσει τα 65 έτη έως 31/12/2025, να λαμβάνει οριστική κύρια σύνταξη και να πληροί εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Είναι μηχανισμοί αποκλεισμού.

Ποιοι μένουν εκτός:

1. 473.700 συνταξιούχοι κάτω των 65 μένουν εκτός χωρίς δεύτερη σκέψη.

2. Όσοι έχουν εισόδημα λίγο πάνω από τα όρια, ακόμη κι αν το διαθέσιμο εισόδημά τους έχει καταρρεύσει, αποκλείονται.

3. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι με μικρά συμπληρωματικά εισοδήματα τιμωρούνται.

3. Η προσωπική διαφορά και τα αναδρομικά προσμετρώνται σαν «πλούτος», ανεβάζοντας τεχνητά το εισόδημα και πετώντας χιλιάδες εκτός.

Οι εξαιρέσεις για συντάξεις χηρείας (όριο στα 60), αναπήρους, ανασφάλιστους υπερήλικες, αποδεικνύουν ότι το μέτρο δεν είναι καθολικό. Είναι μπαλώματα σε ένα σύστημα που δεν λειτουργεί.

Η ενίσχυση των 400 ευρώ δεν καλύπτει απώλειες αγοραστικής δύναμης, δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια, δεν βελτιώνει το ασφαλιστικό, δεν προσφέρει καμία μόνιμη λύση. Πρόκειται για ετήσιο επίδομα φτώχειας, όχι για πολιτική αξιοπρέπειας.

Θέση του Κόμματος Συνταξιούχων

Η κυβέρνηση δεν στηρίζει τους συνταξιούχους, αλλά προσπαθεί να τους διαχειριστεί με επιταγές, όχι με πολιτικές, με εφάπαξ ποσά, όχι με μόνιμες αυξήσεις, με αποκλεισμούς και όχι με δικαιοσύνη.

Η αξιοπρέπεια των συνταξιούχων δεν είναι εφάπαξ, είναι δικαίωμα. Και θα το διεκδικήσουμε με τεκμηρίωση, αριθμούς και πολιτική πίεση.

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