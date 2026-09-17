«Ο πατέρας μου μπορεί να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα» – Τι έλεγε σε πρώην πελάτισσά του ο υπνοθεραπευτής του Μαζωνάκη

Takeaways by to pontiki AI Αποκαλύψεις ήρθαν στο φως για τον υπνοθεραπευτή που είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον εκλιπόντα τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη.

Μια γυναίκα που είχε επισκεφθεί τον συγκεκριμένο επαγγελματία πριν από είκοσι χρόνια κατέθεσε την προσωπική της εμπειρία.

Ο υπνοθεραπευτής της είχε υποβάλει ερωτήσεις για την απώλεια του πατέρα της και στη συνέχεια πραγματοποίησε συνεδρία ύπνωσης.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα ξαναβίωσε τον θάνατο του πατέρα της.

Επιπλέον, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πατέρας της να έχει μετενσαρκωθεί στο πρόσωπό της κατά το παρελθόν.

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Αποκαλύψεις ήρθαν στο φως για τον – περίφημο – υπνοθεραπευτή στον οποίο η γιατρός Ιωάννα Γάκα είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση.

Οπως έχει γίνει γνωστό ο υπνοθεραπευτής είχε συναντηθεί μερικές μέρες νωρίτερα με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή, για τη λήψη ιστορικού και είχαν προγραμματισμένο ραντεβού τη μοιραία Τετάρτη το απόγευμα.

Μιλώντας στο MEGA η κα Νατάσα μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία από μια συνεδρία ύπνωσης με τον εν λόγω υπνοθεραπευτή πριν από περίπου 20 χρόνια.

Όπως είπε η ίδια, αφού της έκανε ορισμένες ερωτήσεις και έμαθε για την απώλεια του πατέρα της, την υπέβαλε σε ύπνωση.

«Πήγα πριν 20 χρόνια. Είχε έρθει κιόλας σπίτι μου επίσκεψη. Μου τον είχαν συστήσει κάποιοι οικογενειακοί φίλοι στη Γλυφάδα, στα νότια προάστια που έμενα και είχε έρθει στο σπίτι μου.

Μου συστήθηκε σαν ψυχολόγος-υπνοθεραπευτής και μου έκανε έναν υπνωτισμό παρουσία κάποιων ανθρώπων στο σπίτι μου. Όταν ξύπνησα μου είπε ότι ξαναβίωσα το θάνατο του μπαμπά μου που είχε πεθάνει τότε, αρκετά πιο παλιά».

Όταν ξύπνησε, της ανέφερε ότι ξαναβίωσε τον θάνατο του πατέρα της και της άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πατέρας της να έχει μετενσαρκωθεί στην ίδια.

«Κάποιες ερωτήσεις μου είχε κάνει εκείνη την ώρα σπίτι. Με ρώτησε τη δουλειά μου, αν έχω κάποια συμπτώματα υπνοβασίας, αν θυμάμαι καλά. Με ρώτησε για τον μπαμπά μου.

Του είπα ότι τον έχω χάσει. Βέβαια δεν ήξερε ότι είχε ξεψυχήσει στα χέρια μου, πράγμα που μου το είπε εκεί όταν υπνωτίστηκα, όταν ξύπνησα. Βέβαια άφησε και το ενδεχόμενο ότι μπορεί να έχω κάποιο είδος μετενσάρκωσης, το οποίο και ήμουνα και μικρή, με συγκλόνισε λίγο και μου είπε ότι θα με ξαναδεί.

Είπε ότι μπορεί να έχει έρθει ο πατέρας μου, να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα από τη στιγμή που πέθανε στα χέρια μου. Μετά είχα με ψυχολόγο αρκετές θεραπείες. Είδα ότι ο κύριος δεν μου έκανε κάτι», ήταν τα λόγια της

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