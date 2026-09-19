Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού της νεολαίας

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Φέτος, για ακόμα μία χρονιά, οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και συνεχίζονται σε κάθε γωνιά της χώρας, θα κορυφωθούν στην Αθήνα στις 23, 24, 25 και 26 Σεπτέμβρη, στο Πάρκο Τρίτση.

Με την ακούραστη δουλειά χιλιάδων μελών και φίλων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ θα χτιστεί και φέτος, για 52η χρονιά, αυτή η «μικρογραφία του μέλλοντος», που έχει μετατραπεί σε σίγουρο «ραντεβού» κάθε Σεπτέμβρη για χιλιάδες λαού και νεολαίας, προσφέροντας μια απαραίτητη ανάσα αλλά και μια ελπιδοφόρα διέξοδο.

Το Φεστιβάλ απευθύνει κάλεσμα σε χιλιάδες νέους και νέες με το σύνθημά του, εμπνευσμένο από τον μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπ. Μπρεχτ «Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα… ξέρει να σκέφτεται!” Με το ΚΚΕ μπροστά για τον Σοσιαλισμό!». Και φέτος, στις εκδηλώσεις του θα συναντηθούν όλοι όσοι το προηγούμενο διάστημα μετέτρεψαν αυτό το «ελάττωμα» σε όπλο για τον αγώνα τους, όλοι όσοι τόλμησαν να αμφισβητήσουν, να διεκδικήσουν, να παλέψουν για τα όνειρά τους κόντρα στο σημερινό σάπιο σύστημα.

Κάθε γωνιά, κάθε στέκι και σκηνή του Φεστιβάλ θα μετατραπεί σε ένα αγωνιστικό «εργαστήρι», όπου οι επισκέπτες θα μπορέσουν να μάθουν, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν την πλούσια πείρα τους και να σχεδιάσουν συλλογικά τα επόμενά τους βήματα. Και είναι σίγουρο ότι θα έχουν πολλά να πουν…

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που οργανώνονται και παλεύουν μέσα από τα μαθητικά τους συμβούλια για «ένα σχολείο που μορφώνει και δεν εξοντώνει», θα δώσουν νέο αγωνιστικό ραντεβού στο Φεστιβάλ. Στην εκδήλωση της Παρασκευής στη Μαθητική Σκηνή, με τίτλο «”Εθνικό Απολυτήριο”… μια εξέταση που δεν τελειώνει ποτέ. Οι μαθητές θα πούμε την τελευταία λέξη!». Στον χώρο του μαθητικού στεκιού όλο το τετραήμερο, με εκθέσεις και πρωτότυπα παιχνίδια ενάντια στο σχολείο που συνεχώς «μεταρρυθμίζεται» και «αναβαθμίζεται» αλλά πάει από το κακό στο χειρότερο, ενάντια στον φασισμό και το σημερινό σύστημα που τον γεννά κάθε φορά που τον χρειάζεται.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που αγωνίζονται μέσα από τους Φοιτητικούς τους Συλλόγους για αποκλειστικά δημόσια και πραγματικά δωρεάν Παιδεία, για «σύγχρονες σπουδές, όχι καταστολή και διαγραφές», θα βρουν στο Φεστιβάλ πολύτιμα εφόδια για τους αγώνες της νέας χρονιάς. Στην εκδήλωση της Τετάρτης στη Σκηνή Φοιτητών & Νέων Εργαζομένων, με τίτλο «Το σύστημα γεννά φασίστες και ναζί, η νέα γενιά δεν θα συμβιβαστεί!» όπου θα μιλήσει μεταξύ άλλων και η Μάγδα Φύσσα. Στο φοιτητικό στέκι, που θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τις επεξεργασίες του ΚΚΕ για το «Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας», για τον κοινωνικό ρόλο του επιστήμονα, αλλά και με εξειδικευμένες ανακοινώσεις για την πρόταση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα.

Οι νέοι εργαζόμενοι και εργαζόμενες, που δίνουν μάχη μέσα από τα σωματεία τους ενάντια στην ένταση της εκμετάλλευσης, στη 13ωρη δουλειά, την καθήλωση των μισθών τους και την ακρίβεια, τα εγκλήματα στους χώρους εργασίας, αλλά και που διατράνωσαν την εναντίωσή τους στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, θα ενώσουν ξανά τη φωνή τους στο Πάρκο Τρίτση. Στην εκδήλωση της Πέμπτης στη Σκηνή Φοιτητών & Νέων Εργαζομένων, με τίτλο «45 λιμάνια, μια απεργία, ένα μήνυμα: People have the power! 30 Οκτώβρη 2026, η μεγαλύτερη διεθνής απεργία των τελευταίων δεκαετιών». Στο στέκι νέων εργαζομένων και κατάρτισης, στις εκθέσεις με θέμα την πάλη για «στέγη-δικαίωμα για όλους» καθώς και στην αντίστοιχη για τα λεγόμεα «εργατικά ατυχήματα», στον χώρο συνάντησης με τα εργατικά σωματεία που θα μπορέσουν να γίνουν μέλη χιλιάδες ακόμα, δυναμώνοντας την οργανωμένη διεκδίκηση.

Τους επισκέπτες του Φεστιβάλ θα υποδέχεται ένα ξεχωριστός χώρος, όπου θα εκτίθενται τα πρόσφατα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής. Στην έκθεση που ετοιμάζεται με τη συμβολή εικαστικών καλλιτεχνών θα έχουν την δική τους θέση δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες καθώς και άλλα ιστορικά τεκμήρια.

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή θα αποτελεί ξανά μία πολύ μεγάλη συνάντηση της νεολαίας με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ! Θα αγκαλιάσει χιλιάδες νέους επισκέπτες, που για πρώτη φορά θα περάσουν τις πύλες του και θα διαπιστώσουν ότι το Φεστιβάλ μας είναι φτιαγμένο από τα πιο γερά υλικά! Από τα “υλικά” της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της προσφοράς στον μεγάλο σκοπό του αγώνα «για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος», από τα οποία είναι χτισμένη η ίδια η ΚΝΕ, που μοιράζεται αλλά και δίνει απάντηση στα προβλήματα και τις ανησυχίες της νεολαίας. Είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση ότι μπορούμε να χτίσουμε μια άλλη κοινωνία, είναι η τόλμη να αμφισβητήσουμε τον «ρεαλισμό» της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, είναι η αντοχή στην καθημερινή πάλη για κάθε μικρό και μεγάλο, είναι ο αγώνας για τον Σοσιαλισμό-Κομμουνισμό.

Γι’ αυτό, είναι σίγουρο ότι το Φεστιβάλ, με το πλούσιο πρόγραμμα και περιεχόμενό του, θα αφήσει και φέτος σημαντικό αποτύπωμα στη νεολαία και τους αγώνες της. Θα μετατραπεί σε εφαλτήριο για νέες, νικηφόρες μάχες, τροφοδοτώντας τους επισκέπτες του με πολύτιμη πείρα και δίνοντάς τους μια σημαντική ευκαιρία να κάνουν το επόμενο βήμα στην οργάνωση της πάλης τους, ανοίγοντας τον δρόμο για ριζικές ανατροπές με το ΚΚΕ μπροστά!

Ραντεβού λοιπόν στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή!

*O Γιάννης Γαλιατσάτος είναι στέλεχος της ΚΝΕ

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