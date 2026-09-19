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19.09.2026 06:40

ΗΛΙΟΣ και Μασούτης έφεραν το κριθαράκι στο επίκεντρο με live cooking από τη Ντίνα Νικολάου

19.09.2026 06:40
helios masoutis

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Τη συνεργασία της με τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. αξιοποίησε η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ για μια νέα προωθητική ενέργεια στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με πρωταγωνιστή το κριθαράκι και τη συμμετοχή της γνωστής σεφ Ντίνας Νικολάου.

Το live cooking event πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στο GRAND Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες Αττικής, με τους καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την παρασκευή διαφορετικών συνταγών, να δοκιμάσουν τα πιάτα και να γνωρίσουν διαφορετικές χρήσεις των προϊόντων της ΗΛΙΟΣ.

Η συγκεκριμένη ενέργεια έφερε στο επίκεντρο τρεις διαφορετικούς κωδικούς της εταιρείας: το κριθαράκι λαχανικών, το κριθαράκι ολικής άλεσης και το μέτριο κριθαράκι ΗΛΙΟΣ.

Η Ντίνα Νικολάου παρουσίασε τρεις διαφορετικές προτάσεις, επιχειρώντας να αναδείξει την ευελιξία του συγκεκριμένου τύπου ζυμαρικού. Το κριθαράκι λαχανικών συνδυάστηκε με κοτόπουλο, φέτα και φινόκιο, ενώ το κριθαράκι ολικής χρησιμοποιήθηκε σε κριθαρότο με μελιτζάνα, λιαστή ντομάτα και γραβιέρα. Η τρίτη συνταγή βασίστηκε στο μέτριο κριθαράκι, σε συνδυασμό με χωριάτικο λουκάνικο και σταφίδες.

Πέρα από την παρουσίαση των προϊόντων, η εκδήλωση είχε έντονο διαδραστικό χαρακτήρα, με τη Ντίνα Νικολάου να συνομιλεί με τους επισκέπτες και να παρουσιάζει τεχνικές και πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία των συνταγών.

Οι καταναλωτές είχαν παράλληλα τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα πιάτα που παρασκευάστηκαν επί τόπου, ενώ στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκαν διαγωνισμοί με δώρα και εκπλήξεις.

Για την ΗΛΙΟΣ, η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στη λογική της άμεσης επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό μέσα στα σημεία λιανικής, συνδέοντας την παρουσία των προϊόντων στο ράφι με την πρακτική χρήση τους στην καθημερινή κουζίνα.

Παράλληλα, μέσα από τις τρεις διαφορετικές εκδοχές του κριθαριού, η εταιρεία επιχειρεί να διευρύνει τις περιστάσεις κατανάλωσης ενός παραδοσιακού προϊόντος, παρουσιάζοντάς το ως βάση τόσο για κλασικές όσο και για περισσότερο σύγχρονες συνταγές.

Η συνεργασία με τη Μασούτης και η παρουσία της Ντίνας Νικολάου έδωσαν στην προωθητική δράση μεγαλύτερη προβολή στο σημείο πώλησης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες τροφίμων επενδύουν όλο και περισσότερο σε ενέργειες που δημιουργούν άμεση επαφή και εμπειρία με τον καταναλωτή.

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