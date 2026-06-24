Μασούτης: Ενισχύει τους ελέγχους τροφίμων με τη συνδρομή της PPCInspectra

Η περαιτέρω θωράκιση των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων βρίσκεται στο επίκεντρο νέας συνεργασίας της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μασούτης με την PPC Inspectra, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ που εξειδικεύεται σε εργαστηριακούς ελέγχους και δοκιμές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η PPC Inspectra αναλαμβάνει την υλοποίηση εργαστηριακών ελέγχων σε καταστήματα του δικτύου της Μασούτης σε όλη τη χώρα, πραγματοποιώντας αναλύσεις σε δείγματα πόσιμου νερού και τροφίμων από βασικά τμήματα των καταστημάτων.

Οι δειγματοληψίες αφορούν μεταξύ άλλων τα τμήματα κρεοπωλείου, αλλαντικών και τυροκομικών, έτοιμων γευμάτων και οπωρολαχανικών, με στόχο την ενίσχυση της παρακολούθησης των κανόνων υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων που διατίθενται στους καταναλωτές.

Η PPC Inspectra διαθέτει διαπίστευση κατά ISO 17025 και δραστηριοποιείται στον τομέα των εργαστηριακών δοκιμών, παρέχοντας υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων της οικονομίας. Μέσα από τη συνεργασία αυτή προστίθεται ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου στις ήδη υφιστάμενες διαδικασίες που εφαρμόζει η αλυσίδα λιανεμπορίου για την ασφάλεια των τροφίμων.

Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, οι εργαστηριακοί έλεγχοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και στην περαιτέρω αναβάθμιση των προτύπων λειτουργίας των καταστημάτων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη τάση ενίσχυσης των μηχανισμών ποιοτικού ελέγχου στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου, όπου η ασφάλεια των τροφίμων και η προστασία του καταναλωτή αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Από την πλευρά της, η PPC Inspectra επισημαίνει ότι επενδύει στην ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, δίνοντας έμφαση στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, την αμεροληψία των ελέγχων και τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών εφαρμογών, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις που επιδιώκουν την ενίσχυση της ποιότητας, της βιωσιμότητας και της λειτουργικής τους ασφάλειας.

Η συνεργασία με τη Μασούτης αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην κατεύθυνση της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών ελέγχου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι απαιτήσεις για υψηλά πρότυπα υγιεινής και διασφάλισης ποιότητας γίνονται ολοένα και αυστηρότερες σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων.

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