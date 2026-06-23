Οι επιχειρήσεις μπαίνουν στα αμφιθέατρα και επενδύουν στους φοιτητές πριν τους κερδίσει η αγορά

Η μάχη για τα ταλέντα φαίνεται ότι ξεκινά πλέον πολύ πριν από την αποφοίτηση. Σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη και η αγορά εργασίας αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, η Παπαστράτος και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εγκαινιάζουν μια συνεργασία που φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά το πανεπιστήμιο με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η συμφωνία, που παρουσιάστηκε παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, εντάσσεται στην πρωτοβουλία FutuReady Greece της Παπαστράτος και προβλέπει τη χορήγηση 50 υποτροφιών σε φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ μέσα στην επόμενη πενταετία. Οι υποτροφίες θα απευθύνονται κυρίως σε νέους από την περιφέρεια και, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια, θα μπορούν να ανανεώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, φτάνοντας συνολικά έως και τα 26.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Η συνεργασία δεν περιορίζεται όμως στην οικονομική ενίσχυση. Στο τραπέζι μπαίνουν προγράμματα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης για αποφοίτους, διαλέξεις στελεχών της εταιρείας, εκπαιδευτικές επισκέψεις και κοινές έρευνες σε αντικείμενα όπως η τεχνολογία, οι δεξιότητες του μέλλοντος και οι αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή οικονομία.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τέτοιου είδους συνεργασίες γίνονται ολοένα συχνότερες και στην Ελλάδα, ακολουθώντας ένα μοντέλο που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν πλέον απλώς έτοιμα στελέχη στην αγορά, αλλά επενδύουν νωρίτερα στη διαμόρφωση γνώσεων και δεξιοτήτων, προσπαθώντας να χτίσουν δεσμούς με τους μελλοντικούς εργαζομένους τους.

Για τα πανεπιστήμια, αντίστοιχα, η σύνδεση με την πραγματική οικονομία αποτελεί πλέον βασικό ζητούμενο. Η δυνατότητα ενός φοιτητή να έρθει σε επαφή με την αγορά εργασίας πριν πάρει το πτυχίο του θεωρείται ολοένα και πιο σημαντική σε ένα περιβάλλον όπου οι απαιτήσεις αλλάζουν διαρκώς και η τεχνολογία μετασχηματίζει σχεδόν κάθε επαγγελματικό κλάδο.

Το στοίχημα, βέβαια, δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση ή οι υποτροφίες. Είναι κατά πόσο τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικές γέφυρες ανάμεσα στη θεωρητική γνώση και την πράξη, κρατώντας παράλληλα στην Ελλάδα ένα μέρος του επιστημονικού δυναμικού που τα προηγούμενα χρόνια αναζήτησε ευκαιρίες στο εξωτερικό. Για πολλούς, εκεί βρίσκεται και η μεγαλύτερη αξία τέτοιων συνεργασιών.

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