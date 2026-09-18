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18.09.2026 08:25

Ελληνικός Χρυσός και ΔΥΠΑ δημιουργούν σχολή για εξειδικευμένους χειριστές μηχανημάτων έργου στη Χαλκιδική από φέτος

18.09.2026 08:25
ellinikos xrysos

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Στην κάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα κενά που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική βιομηχανία, αυτού της έλλειψης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, στοχεύει η νέα συνεργασία της Ελληνικός Χρυσός με τη ΔΥΠΑ για τη δημιουργία επαγγελματικής σχολής μαθητείας στο Στρατώνι Χαλκιδικής.

Το νέο παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λακκιάς θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού κέντρου Prometheus Mining Academy της Ελληνικός Χρυσός και θα εκπαιδεύει νέους στην ειδικότητα «Χειριστής Μηχανημάτων Έργου».

Πρόκειται για ειδικότητα με αυξημένες ανάγκες σε βιομηχανικές, κατασκευαστικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις αναζητούν ολοένα και δυσκολότερα εργαζομένους με τις απαιτούμενες τεχνικές δεξιότητες.

Η φοίτηση θα έχει διάρκεια δύο ετών και θα ακολουθεί το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ. Η θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση θα συνδυάζεται με αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία, δίνοντας στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αποκτούν εργασιακή εμπειρία παράλληλα με τις σπουδές τους.

Σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται στις υποδομές του Prometheus Mining Academy, όπου υπάρχουν, μεταξύ άλλων, προσομοιωτές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Οι σπουδαστές θα εκπαιδεύονται στον χειρισμό και τη συντήρηση μηχανημάτων έργου, καθώς και σε ζητήματα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών που διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου. Η φοίτηση είναι δωρεάν, ενώ μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης οι απόφοιτοι αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3.

Για την Ελληνικός Χρυσός, η συνεργασία συνδέεται και με τη δημιουργία δεξαμενής εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή όπου αναπτύσσει τη μεταλλευτική της δραστηριότητα. Παράλληλα, για τη ΔΥΠΑ αποτελεί ένα μοντέλο στενότερης σύνδεσης των επαγγελματικών σχολών με συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Οι αιτήσεις για το σχολικό έτος 2026-2027 πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά έως τις 20 Σεπτεμβρίου, με επιλογή της ειδικότητας «Χειριστής Μηχανημάτων Έργου» στο παράρτημα Στρατωνίου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 09:14
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