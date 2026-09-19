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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

19.09.2026 07:25

Πάνκεικς πρωινού με μπανάνες, βρώμη και φρέσκα φρούτα

19.09.2026 07:25
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Η πιο γρήγορη και πρακτική συνταγή για να αξιοποιήσετε τις μπανάνες που δεν έχουν καταναλωθεί και μαυρίζουν στη φρουτιέρα ή στο συρτάρι του ψυγείου σας, για ένα γρήγορο επιδόρπιο, πρωινό ή brunch. Οι τηγανίτες πρωινού είναι χορταστικές χάρη στη βρώμη, γλυκές από τις μπανάνες και το σιρόπι και γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά από τα φρέσκα φρούτα.

Υλικά για τη Συνταγή

2 ώριμες μπανάνες

1 αυγό

1 πρέζα αλάτι

100 γραμμάρια πλιγούρι βρώμης

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σκόνη

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

30 ml γάλα (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυτικό)

2 κουταλιές της σούπας  σπορέλαιο ή ήπιο ελαιόλαδο (επίσης λιωμένο βούτυρο)

Για το σερβίρισμα

50 ml σιρόπι σφενδάμου

1 μπανάνα κομμένη σε φέτες

5 φράουλες

1 χούφτα μύρτιλα

Εκτέλεση

1.Αρχικά λιώστε τις μπανάνες με ένα πιρούνι σε ένα μπολ και στη συνέχεια προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά εκτός από το λάδι και ανακατέψτε καλά. Αν το μίγμα είναι  πολύ πηχτό, μπορείτε να προσαρμόσετε την υφή με λίγο επιπλέον γάλα.

2.Λαδώστε ένα αντικολλητικό τηγάνι ελαφρά, ζεστάνετέ το σε μέτρια φωτιά και ψήστε τις τηγανίτες σε δόσεις.

3.Σερβίρετε, αφού περιχύσετε τα πανκέικς με σιρόπι σφενδάμου και διακοσμήστε με τα φρέσκα φρούτα.

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