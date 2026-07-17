Πέθανε η παρουσιάστρια Νάκυ Αγάθου

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Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 86 ετών άφησε η παρουσιάστρια Νάκυ Αγάθου, με τη θλιβερή είδηση να γίνεται γνωστή μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Νάκυ Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που αποχαιρέτησαν την παρουσιάστρια ήταν και ο Τάκης Σαγιώρ ο οποίος σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά της.

Είμαι συντετριμμένος! Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική κυρία, μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτρια μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου. Νάκυ Αγάθου καλό σου ταξίδι στο φως, θα μου λείψεις πολύ» έγραψε

Ποια ήταν η Νάκυ Αγάθου

Η Νάκυ Αγάθου (Αικατερίνη Αγάθου – Μιχαλοπούλου), γεννημένη στους Λιαπάδες Κέρκυρας στις 25 Οκτωβρίου του 1940.

Εγγονή του Κερκυραίου βουλευτή Αχιλλέα Αγάθου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα, όπου έκανε και τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα. Το 1964 εργάστηκε ως εκφωνήτρια και παρουσιάστρια εκπομπών στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Κέρκυρας του ΕΙΡ.

Στη συνέχεια, μετακόμισε στην Αθήνα για να ενταχθεί στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών και το 1966 επιλέχθηκε να παρουσιάσει το νεοσύστατο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΕΙΡ, ξεκινώντας επίσημα την τηλεοπτική της πορεία τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Παράλληλα φοίτησε σε δραματική σχολή, παρακολουθώντας μαθήματα ορθοφωνίας. Μέχρι το 1969 είχε ήδη κερδίσει την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού, γεγονός που επιβεβαιώθηκε όταν αναδείχθηκε πρώτη σε διαγωνισμό της Ελληνικής Εταιρείας Προγραμμάτων Τηλεόρασης για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια.

Εκτός από την τηλεόραση, συμμετείχε σε παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, ενώ εμφανίστηκε και σε κινηματογραφικές ταινίες του Χάρρυ Κλυνν.

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