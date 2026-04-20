Ο τραγουδιστής D4vd κατηγορείται για τη δολοφονία 14χρονης που βρέθηκε διαμελισμένη στο αυτοκίνητό του

Ποινική δίωξη για φόνο ασκήθηκε στον τραγουδιστή D4vd σε βάρος ενός 14χρονου κοριτσιού, του οποίου το διαμελισμένο και σε αποσύνθεση σώμα βρέθηκε τον Σεπτέμβριο στο εγκαταλελειμμένο Tesla του, δήλωσαν οι εισαγγελείς την Παρασκευή.

Το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες δήλωσε ότι ο 21χρονος D4vd, του οποίου το όνομα είναι Ντέιβιντ Μπερκ, κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού για τη δολοφονία της Σελέστ Ρίβας Χερνάντεζ Celeste, η οποία είχε δηλωθεί αγνοούμενη από την οικογένειά της το 2024, όταν ήταν 13 ετών. Οι αρχές λένε ότι ήταν 14 ετών όταν πέθανε.

Οι δικηγόροι του τραγουδιστή, γεννημένου στο Χιούστον, δήλωσαν ότι ήταν αθώος σε δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά τη σύλληψή του από ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών την Πέμπτη σε ένα σπίτι στο Χόλιγουντ.

Η σορός της Χερνάντεζ βρέθηκε μέσα σε ένα Tesla που ρυμουλκήθηκε από τους λόφους του Χόλιγουντ στις 8 Σεπτεμβρίου, μια μέρα αφότου θα γινόταν 15 ετών. Η οικογένειά της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της από την πόλη καταγωγής της, τη Λίμνη Έλσινορ, περίπου 112 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες.

Οι αρχές δεν κατονόμασαν δημόσια τον Μπερκ ως ύποπτο μέχρι τη σύλληψή του. Και η δήλωση των δικηγόρων του την περασμένη εβδομάδα, στην οποία δήλωσαν ότι «θα υπερασπιστούν σθεναρά την αθωότητα του Ντέιβιντ», ήταν η πρώτη φορά που πήραν δημόσια θέση.

Ο τραγουδιστής βρισκόταν υπό έρευνα από ένα μεγάλο δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες που ερευνούσε τον θάνατο.

Το Tesla Model Y του 2023 ήταν καταχωρημένο στο όνομα του τραγουδιστή στο Τέξας, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα των εισαγγελέων. Είχε ρυμουλκηθεί από μια πολυτελή γειτονιά του Χόλιγουντ Χιλς όπου βρισκόταν εγκαταλελειμμένο.

Οι αστυνομικοί ερευνητές που έψαχναν το Tesla βρήκαν το πτώμα τυλιγμένο σε μια σακούλα «καλυμμένη με έντομα και έντονη οσμή σήψης», ανέφεραν δικαστικά έγγραφα. Οι ντετέκτιβ άνοιξαν μερικώς το φερμουάρ και βρήκαν ένα κεφάλι και έναν κορμό.

Οι ερευνητές από το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες αφαίρεσαν την σακούλα και «ανακάλυψαν ότι τα χέρια και τα πόδια είχαν αποκοπεί από το σώμα», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Μια δεύτερη μαύρη σακούλα βρέθηκε κάτω από την πρώτη και μέσα σε αυτήν υπήρχαν διαμελισμένα μέλη του έφηβου κοριτσιού. Δεν έχει αποκαλυφθεί δημόσια καμία αιτία θανάτου και η αστυνομία κάλεσε έναν δικαστή να εμποδίσει την δημοσιοποίηση των λεπτομερειών της νεκροψίας. Την Παρασκευή, ο ιατροδικαστής δήλωσε στο Associated Press ότι η δικαστική εντολή παρέμεινε σε ισχύ μετά τη σύλληψη του Μπερκ.

Ο 21χρονος ράπερ βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή, ή ακόμη και τη θανατική ποινή, διευκρίνισε ο εισαγγελέας Νέιθαν Χότσμαν.

Στο κατηγορητήριο γίνεται λόγος για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων «επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές πράξεις, άσεμνες και ακατάλληλες σεξουαλικές πράξεις με ένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των 14 ετών, όπως και τον ακρωτηριασμό ενός πτώματος».

Η οικογένεια της Χερνάντεζ δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση σχετικά με τον θάνατό της ή την υπόθεση.

Ο D4vd, κέρδισε δημοτικότητα μεταξύ της Gen Z για το μείγμα indie rock, R&B και lo-fi pop. Έγινε viral στο TikTok το 2022 με την επιτυχία «Romantic Homicide», η οποία έφτασε στο Νο. 4 στο chart Hot Rock & Alternative Songs του Billboard. Στη συνέχεια, υπέγραψε με τις Darkroom και Interscope Records και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο EP του «Petals to Thorns» και ένα επόμενο, το «The Lost Petals», το 2023.

Όταν ανακαλύφθηκε το πτώμα, ο τραγουδιστής συνέχισε την περιοδεία του στη Βόρεια Αμερική, αλλά όταν οι αναφορές για πιθανή εμπλοκή του εξαπλώθηκαν ευρέως, ακύρωσε τις δύο τελευταίες συναυλίες και μια ευρωπαϊκή περιοδεία που επρόκειτο να ακολουθήσει.

