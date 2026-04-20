Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ έχασε τη δίκη με δύο πρώην συνεργάτιδες της τραγουδίστριας

O πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ, ο οποίος υποστήριζε πως είχε αδικηθεί από την πώληση ρούχων και αντικειμένων που ανήκαν στην εκλιπούσα τραγουδίστρια, έχασε σήμερα τη δίκη σε βάρος δύο φίλων της κόρης του, σύμφωνα με την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου.

Ο Μιτς Γουάινχαουζ είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη σε βάρος της Ναόμι Πάρι, της πρώην στυλίστριας της τραγουδίστριας, και της φίλης της Κατριόνα Γκουρλέι, κατηγορώντας τις πως λανθασμένα πούλησαν, το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου του 2021 και Μαΐου 2023, περίπου 150 ρούχα και αξεσουάρ της Έιμι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ που είχαν συγκεντρωθεί έπειτα από αυτές τις δημοπρασίες θα έπρεπε να του επιστραφούν, την ώρα που το ένα τρίτο των εσόδων επρόκειτο να διατεθεί στο Ίδρυμα Amy Winehouse, το οποίο δημιουργήθηκε για να βοηθά τους νέους. Το δικαστήριο είχε αρχικά εκτιμήσει αυτό το ποσό σε 840.000 ευρώ.

Σήμερα, η Σάρα Κλαρκ, αναπληρώτρια δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε πως ο Μιτς Γουάινχαουζ έχει άδικο.

«Θεωρώ πως ούτε η κ. Πάρι ούτε η κ. Γκουρλέι απέκρυψαν εσκεμμένα από τον ενάγοντα τα αντικείμενα της δικαστικής διαφοράς», υπογράμμισε η δικαστής στην απόφασή της.

«Ακόμα και αν σφάλλω σε αυτό το θέμα, ο κ. Γουάινχαουζ θα μπορούσε να (ανακαλύψει τα αντικείμενα), επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια», συμπλήρωσε η ίδια, υπογραμμίζοντας επιπλέον τη «μακροχρόνια φιλία» ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τις δύο γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια της δίκης στα τέλη Ιανουαρίου, ο δικηγόρος του Μιτς Γουάιχαουζ, Χένρι Λέγκε, είχε υποστηρίξει πως ο πελάτης του είχε πράγματι ενημερωθεί σχετικά με την πώληση, όμως πως αυτή θα αφορούσε «λίγα μικροπράγματα», μια περιγραφή που είχε χαρακτηρίσει «χυδαία παραπλανητική».

Μεταξύ των αντικειμένων που βγήκαν «στο σφυρί» ήταν μια μαύρη τσάντα Armani, φορέματα που η Έιμι Γουάινχαουζ φορούσε κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιοδείας της τον Ιούνιο του 2011 ή ακόμα και σκουλαρίκια.

Για εκείνον, οι δύο γυναίκες είχαν απλά «εκμεταλλευτεί προς όφελός τους» την κατάσταση.

Όμως, ο δικηγόρος της Κατριόνα Γκούρλεϊ, Τεντ Λοβντέι, είχε απαντήσει πως τα περισσότερα αντικείμενα είχαν δοθεί ή δανειστεί στις δύο γυναίκες από την τραγουδίστρια, αν και δεν υπήρχαν αποδείξεις για αυτό.

Από την πλευρά της, η συνήγορος της Ναόμι Πάρι, Μπεθ Γκρόσμαν, είχε υπογραμμίσει το χάσμα πλούτου ανάμεσα στον Μιτς Γουάινχαουζ, που είχε παραδεχθεί πως είναι πολυεκατομμυριούχος χάρη στην κληρονομιά της κόρης του, και των δύο νεαρών γυναικών.

Σε ένα δελτίο Τύπου που εστάλη από τους δικηγόρους της σήμερα, η Ναόμι Πάρι εκφράζει την ικανοποίησή της για μια ετυμηγορία που «αποκατέστησε την αλήθεια».

«Βρισκόμουν στο πλευρό της Έιμι ως φίλη, καλλιτεχνική συνεργάτιδα και ενδυματολόγος. Όσα μοιραστήκαμε βασίζονταν στην εμπιστοσύνη, την πίστη και μια αληθινή αγάπη για τη δουλειά», σημειώνει η ίδια.

Η Έιμι Γουάινχαουζ, γνωστή για τη σόουλ φωνή της, το μοναδικό στυλ της και τα πάθη της, πέθανε έπειτα από μια γεμάτη επιτυχίες καριέρα την 23η Ιουλίου του 2011, σε ηλικία μόλις 27 ετών, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

