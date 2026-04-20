Η Τζένιφερ Λόπεζ στο πλευρό της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ; Το μεγάλο στοίχημα της παραγωγής

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου, είναι ήδη sold out, αφήνοντας όσους δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν εισιτήριο εκτός της μεγάλης μουσικής βραδιάς. Και αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στο πλευρό της κορυφαίας Ελληνίδας ερμηνεύτριας ενδέχεται να βρεθεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες pop σταρ παγκοσμίως.

Ο λόγος για την Τζένιφερ Λόπεζ, με την εταιρεία παραγωγής που έχει αναλάβει τη διοργάνωση της συναυλίας στο ΟΑΚΑ να της έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση για guest εμφάνιση. Το ενδεχόμενο αφορά μια σύντομη συμμετοχή της, διάρκειας περίπου τριών τραγουδιών, δίπλα στην Άννα Βίσση, με την απάντηση της διεθνούς καλλιτέχνιδας να εκκρεμεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή αναμένουν με ιδιαίτερη αγωνία την τελική της απάντηση. Το οικονομικό σκέλος της πιθανής συνεργασίας είναι επίσης εντυπωσιακό, αφού το ποσό που φέρεται να έχει προταθεί στην Τζένιφερ Λόπεζ για μια δεκάλεπτη εμφάνιση επί σκηνής δίπλα στη Βίσση αγγίζει τις 500.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη επιλογή διεθνούς ονόματος που εξετάστηκε για τη συγκεκριμένη βραδιά. Τις προηγούμενες ημέρες είχε γίνει ανάλογη πρόταση και στον Ρίκι Μάρτιν, ο οποίος, ωστόσο, δεν την αποδέχθηκε.

Διαβάστε επίσης:

Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ έχασε τη δίκη με δύο πρώην συνεργάτιδες της τραγουδίστριας

Σοκ στο Χόλιγουντ: Πέθανε στα 57 του ο ηθοποιός Πάτρικ Μαλντούν, γνωστός από τα «Days of Our Lives» και «Melrose Place»

«Euphoria»: Η Sydney Sweeney εμφανίστηκε ολόγυμνη στο νέο επεισόδιο της σειράς (photos)











