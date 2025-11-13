Diddy: Άλλαξε η ημερομηνία αποφυλάκισής του

Έναν μήνα αργότερα μεταφέρθηκε η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, αν και επρόκειτο να αποφυλακιστεί στις 8 Μαΐου 2028, πλέον η ημερομηνία έχει μετατεθεί για τις 4 Ιουνίου 2028.

Αν και η αιτία της αλλαγής δεν έχει διευκρινιστεί, η είδηση έρχεται λίγο μετά τις αναφορές ότι ο ίδιος παραβίασε κανονισμούς του σωφρονιστικού ιδρύματος. Εκπρόσωπός του και το Γραφείο Ομοσπονδιακών Φυλακών δεν έχουν σχολιάσει, μέχρι στιγμής, το ζήτημα.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Diddy είχε δεχθεί πειθαρχική επίπληξη για κατανάλωση «σπιτικού αλκοόλ» που φέρεται να είχε παρασκευάσει με ζάχαρη, αναψυκτικό Fanta και μήλα.

Εκπρόσωπός του ανέφερε στο Page Six ότι ο καλλιτέχνης «βρισκόταν στην πρώτη του εβδομάδα στο Fort Dix, μετά τη μεταφορά του από το κέντρο κράτησης του Μπρούκλιν, και επικεντρώνεται στο να προσαρμοστεί, να δουλέψει με τον εαυτό του και να βελτιώνεται καθημερινά».

Diddy Will Spend More Time Behind Bars as Release Date Gets Pushed Back amid Alleged Rule Violations https://t.co/KLtwfDWnz7 — People (@people) November 13, 2025

Πρόσθεσε δε, ότι επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο, «θα υπάρξουν πολλές φήμες και υπερβολές κατά τη διάρκεια της κράτησής του, οι περισσότερες αναληθείς», ενώ ζήτησε «να του δοθεί ο απαραίτητος χώρος και σεβασμός για να επικεντρωθεί στην προσωπική του εξέλιξη».

Ωστόσο, το CBS News αποκάλυψε ότι ο Diddy αντιμετώπισε νέο πειθαρχικό ζήτημα, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε απαγορευμένη τριμερή τηλεφωνική συνομιλία στις 3 Νοεμβρίου, λίγες ημέρες πριν μεταφερθεί στο Fort Dix. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως αυτού του τύπου οι κλήσεις δεν επιτρέπονται, καθώς δεν του είχε δοθεί το εγχειρίδιο προσαρμογής των φυλακών. Ο εκπρόσωπός του, από την πλευρά του, υποστήριξε πως η κλήση ήταν διαδικαστική και προστατεύεται από το δικηγορικό απόρρητο.

Ο Diddy βρίσκεται στη φυλακή από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν συνελήφθη και κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σεξουαλική διακίνηση μέσω εξαναγκασμού και μεταφορά για πορνεία. Η δίκη του ξεκίνησε τον Μάιο και δύο μήνες αργότερα κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες μεταφοράς με σκοπό την πορνεία, ενώ αθωώθηκε για τα σοβαρότερα αδικήματα.

Τον Οκτώβριο του 2025 καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 500.000 δολαρίων και υποχρέωση συμμετοχής σε προγράμματα ψυχικής υγείας και απεξάρτησης.

