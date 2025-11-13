search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 08:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 07:55

Συναγερμός στη Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε σε αγορά – Τουλάχιστον 20 τραυματίες

13.11.2025 07:55
south_korea_police_new

Συναγερμός στη Νότια Κορέα καθώς ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε αγορά και συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για περίπου 150 μέτρα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της χώρας, από το περιστατικό τραυματίστηκαν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ενώ δύο ήταν χωρίς τις αισθήσεις τους, μετά από καρδιακή ανακοπή.

Το περιστατικό συνέβη σε μια αγορά που βρίσκεται στο Μπουτσεόν, περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της Σεούλ, όπως ανέφερε ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής.

Το φορτηγό φαίνεται να έκανε όπισθεν για 28 μέτρα πριν επιταχύνει προς την υπαίθρια αγορά, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ο οδηγός έκανε λόγο για ξαφνική επιτάχυνση του φορτηγού, ενώ διαπιστώθηκε πως δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι αρχές θα παραδώσουν το όχημα στους ερευνητές για να προσδιορίσουν την αιτία του ατυχήματος, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Πόλεμος φθοράς στο Ποκρόφσκ

Προειδοποίηση Λαβρόφ προς Ουάσιγκτον για Ουκρανία: Ελπίζουμε να μην προβούν σε ενέργειες κλιμάκωσης του πολέμου

Δέκα χρόνια μετά το Bataclan: Το Παρίσι θυμάται, ενώ οι επιζώντες παλεύουν ακόμη με τον φόβο και το στρες (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gremos_ix
ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 75χρονου, βρέθηκε νεκρός σε γκρεμό μέσα στο αυτοκίνητό του

xrysesmelisses
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χρυσές Μέλισσες»: Ανοιχτή πρόσκληση σε συγγραφείς και νέους δημιουργούς

smoking_gun_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο οφθαλμίατρος, η εικαστικός, και η σκοτεινή διαδρομή μιας εμμονής που κατέληξε σε πυροβολισμούς μπροστά σε ένα παιδί

enerwave
BUSINESS

Enerwave: Η νέα εποχή της Elpedison υπό τη HelleniqEnergy – Διπλασιασμός ισχύος και διεθνής επέκταση

glifada-2-exosi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: «Φρένο» στην προσπάθεια έξωσης οικογένειας με καρκινοπαθή κόρη μετά την κοινωνική κατακραυγή – Προκλητική η δημοτική αρχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

vroxi larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός - Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 08:50
gremos_ix
ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 75χρονου, βρέθηκε νεκρός σε γκρεμό μέσα στο αυτοκίνητό του

xrysesmelisses
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χρυσές Μέλισσες»: Ανοιχτή πρόσκληση σε συγγραφείς και νέους δημιουργούς

smoking_gun_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο οφθαλμίατρος, η εικαστικός, και η σκοτεινή διαδρομή μιας εμμονής που κατέληξε σε πυροβολισμούς μπροστά σε ένα παιδί

1 / 3