Συναγερμός στη Νότια Κορέα: Φορτηγό έπεσε σε αγορά – Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Συναγερμός στη Νότια Κορέα καθώς ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε αγορά και συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για περίπου 150 μέτρα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της χώρας, από το περιστατικό τραυματίστηκαν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ενώ δύο ήταν χωρίς τις αισθήσεις τους, μετά από καρδιακή ανακοπή.

Το περιστατικό συνέβη σε μια αγορά που βρίσκεται στο Μπουτσεόν, περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της Σεούλ, όπως ανέφερε ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής.

A truck crashed into a market in Bucheon on Thursday, killing two people and injuring 18 others, officials said.https://t.co/zj6d69yGsZ — The Korea Times (@koreatimescokr) November 13, 2025

Το φορτηγό φαίνεται να έκανε όπισθεν για 28 μέτρα πριν επιταχύνει προς την υπαίθρια αγορά, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ο οδηγός έκανε λόγο για ξαφνική επιτάχυνση του φορτηγού, ενώ διαπιστώθηκε πως δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι αρχές θα παραδώσουν το όχημα στους ερευνητές για να προσδιορίσουν την αιτία του ατυχήματος, ανέφερε ο αξιωματούχος.

