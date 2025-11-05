Γαλλία: Οδηγός έπεσε με αυτοκίνητο πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες στο νησί Ολερόν – 10 τραυματίες, οι τέσσερις νοσηλεύονται στη ΜΕΘ (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένας οδηγός έπεσε εσκεμμένα πάνω σε πεζούς στο νησί Ολερόν στη δυτική Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, τέσσερις από τους οποίους νοσηλεύονται στην εντατική.
Όπως αναφέρει -σε ανάρτησή του στο Χ- ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, ο οδηγός συνελήφθη από την αστυνομία και η εισαγγελία άνοιξε έρευνα για «απόπειρες δολοφονίας».
Παράλληλα, ο Νουνιές ανακοίνωσε πως μεταβαίνει επιτόπου «κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού».
«Ένας άνδρας 35 ετών, κάτοικος του Ολερόν, έπεσε εσκεμμένα με το όχημά του πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες (10 τραυματίες, 4 από τους οποίους στην εντατική) στην οδό που συνδέει το Ντολίς ντ’ Ολερόν με το Σεν-Πιέρ ντ’ Ολερόν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αρνό Λαρέζ, εισαγγελέας στη Λα Ροσέλ.
Τη στιγμή της σύλληψής του, ο ύποπτος «φώναξε Αλλάχου Άκμπαρ» (Allahu Akbar – Ο Θεός είναι μεγάλος), διευκρίνισε ο εισαγγελέας.
«Εντούτοις το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί και διεξάγεται έρευνα για να προσδιοριστεί», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι «στο στάδιο αυτό δεν έχει επιληφθεί» η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία (PNAT).
Ο ύποπτος είναι γνωστός για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, διευκρίνισε, και τέθηκε υπό κράτηση για «απόπειρες δολοφονίας».
Ο 35χρονος «θέρισε εσκεμμένα» ανθρώπους «σε μήκος χιλιομέτρων», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.
Ο δήμαρχος του Ντολίς ντ’ Ολερόν, Τιμπό Μπρεσκόφ, διευκρίνισε σε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου ότι ο δράστης είναι κάτοικος του Σεν-Πιέρ ντ’ Ολερόν.
Passants percutés sur l'Île d'Oléron: le conducteur a crié "Allah Akbar" lors de son interpellation, indique le parquet de La Rochelle pic.twitter.com/2uBn5yRnRY— BFMTV (@BFMTV) November 5, 2025
Διαβάστε επίσης:
Ζοχράν Μαμντάνι: Τα μεγάλα στοιχήματα και οι μεγαλές προκλήσεις για τον «σοσιαλιστή» δημάρχου της Νέας Υόρκης
Βοσνία: Στους 11 οι νεκροί από τη φωτιά σε γηροκομείο – Δεκάδες οι τραυματίες (photos/video)
Gopichand Hinduja: Πέθανε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Βρετανίας – Η «αυτοκρατορία» και η αμύθητη περιουσία του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.