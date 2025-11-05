Γαλλία: Οδηγός έπεσε με αυτοκίνητο πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες στο νησί Ολερόν – 10 τραυματίες, οι τέσσερις νοσηλεύονται στη ΜΕΘ (videos)

Ένας οδηγός έπεσε εσκεμμένα πάνω σε πεζούς στο νησί Ολερόν στη δυτική Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, τέσσερις από τους οποίους νοσηλεύονται στην εντατική.

Όπως αναφέρει -σε ανάρτησή του στο Χ- ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, ο οδηγός συνελήφθη από την αστυνομία και η εισαγγελία άνοιξε έρευνα για «απόπειρες δολοφονίας».

Παράλληλα, ο Νουνιές ανακοίνωσε πως μεταβαίνει επιτόπου «κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού».

Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint Pierre d´Oléron et Dolus d’Oléron. Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte.

«Ένας άνδρας 35 ετών, κάτοικος του Ολερόν, έπεσε εσκεμμένα με το όχημά του πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες (10 τραυματίες, 4 από τους οποίους στην εντατική) στην οδό που συνδέει το Ντολίς ντ’ Ολερόν με το Σεν-Πιέρ ντ’ Ολερόν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αρνό Λαρέζ, εισαγγελέας στη Λα Ροσέλ.

Τη στιγμή της σύλληψής του, ο ύποπτος «φώναξε Αλλάχου Άκμπαρ» (Allahu Akbar – Ο Θεός είναι μεγάλος), διευκρίνισε ο εισαγγελέας.

«Εντούτοις το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί και διεξάγεται έρευνα για να προσδιοριστεί», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι «στο στάδιο αυτό δεν έχει επιληφθεί» η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία (PNAT).

A 35-year-old man has rammed his car into pedestrians and cyclists on the French Atlantic island of Oleron, wounding 10 people, including four seriously, a prosecutor said.



The Oleron resident "deliberately hit several pedestrians and cyclists" along a main road on the scenic… pic.twitter.com/vvKClm1CLO November 5, 2025

Ο ύποπτος είναι γνωστός για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, διευκρίνισε, και τέθηκε υπό κράτηση για «απόπειρες δολοφονίας».

Ο 35χρονος «θέρισε εσκεμμένα» ανθρώπους «σε μήκος χιλιομέτρων», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Ο δήμαρχος του Ντολίς ντ’ Ολερόν, Τιμπό Μπρεσκόφ, διευκρίνισε σε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου ότι ο δράστης είναι κάτοικος του Σεν-Πιέρ ντ’ Ολερόν.

Passants percutés sur l'Île d'Oléron: le conducteur a crié "Allah Akbar" lors de son interpellation, indique le parquet de La Rochelle pic.twitter.com/2uBn5yRnRY — BFMTV (@BFMTV) November 5, 2025

