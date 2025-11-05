Βοσνία: Στους 11 οι νεκροί από τη φωτιά σε γηροκομείο – Δεκάδες οι τραυματίες (photos/video)

Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από τριάντα τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε οίκο ευγηρίας της πόλης Τούζλα στη βορειοανατολική Βοσνία, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από την αστυνομία.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, (…) 11 άνθρωποι είναι νεκροί και 30 νοσηλεύονται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τούζλα», ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 10 νεκρούς και 20 τραυματίες. Πέντε πυροσβέστες και τρεις αστυνομικοί περιλαμβάνονται στους τραυματίες.

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια της πυρκαγιάς, δήλωσε σήμερα το πρωί στους δημοσιογράφους ένας εκπρόσωπος της εισαγγελίας, ο Αντμίρ Αρναούτοβιτς, προσθέτοντας ότι «η διαδικασία αναγνώρισης των πτωμάτων θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας».

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ γύρω στις 21:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στον έβδομο όροφο του κτιρίου, μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της Τούζλα, όπου φιλοξενούνταν κυρίως κατάκοιτοι και ασθενείς. Τέθηκε υπό έλεγχο περίπου μία ώρα αργότερα.

«Πήγαινα να κοιμηθώ όταν άκουσα τριξίματα», είπε στο δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό BHRT η Ρούζα Κάγιτς, μια ένοικος του οίκου ευγηρίας.

«Μένω στον τρίτο όροφο (του οίκου ευγηρίας)… Κοίταξα από το παράθυρο και είδα να πέφτουν από ψηλά φλεγόμενα αντικείμενα. Έτρεξα στο διάδρομο. Στους επάνω ορόφους είναι άνθρωποι κατάκοιτοι», πρόσθεσε η γυναίκα αυτή, η οποία βρισκόταν ακόμα φανερά σε σοκ.

🧵🇧🇦 Authorities said 11 people died in a fire that broke out in the publicly-run Home for Pensioners in Tuzla in northeast Bosnia on Tuesday night.



Read more: https://t.co/4krhWD68lS November 5, 2025

Ο ασκών χρέη προέδρου της τριμερούς προεδρίας της χώρας, ο Ζέλικο Κόμσιτς, υπέβαλε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε σύντομη ανάρρωση στους τραυματίες.

Ο πρωθυπουργός της κροατομουσουλμανικής οντότητας, μιας από τις δύο που αποτελούν τη Βοσνία, ο Νέρμιν Νίκσιτς, χαρακτήρισε την πυρκαγιά «καταστροφή».

Η κυβέρνηση της Ρεπούμπλικα Σέρπσκα (Σερβική Δημοκρατία), της άλλης οντότητας της Βοσνίας, προσέφερε βοήθεια στην Τούζλα.

Bosna Hersek’in Tuzla şehrinde yaşlıların kaldığı huzurevinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Ölenlerin de olduğu yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/pccPvbYsSV — Ömer Çetres (@Cetres1) November 4, 2025

«Αισθανόμαστε τον πόνο και είμαστε πάντα έτοιμοι να βοηθήσουμε», έγραψε στο X ο Σάβο Μίνιτς, ο πρωθυπουργός της Ρεπούμπλικα Σέρπσκα.

Διαβάστε επίσης:

Gopichand Hinduja: Πέθανε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Βρετανίας – Η «αυτοκρατορία» και η αμύθητη περιουσία του

Ζόχραν Μαμντάνι: Οι 4 λέξεις προς τον Τραμπ και 5 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης

Σουδάν: Δίχως τέλος η χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή – Τι συμβαίνει στην πολύπαθη χώρα της Αφρικής;