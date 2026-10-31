Η Αχτσιόγλου επιστρέφει, αλλά οι παλιοί λογαριασμοί δεν έχουν κλείσει

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Η επιστροφή της Έφης Αχτσιόγλου σε κοινή πολιτική πορεία με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να εξυπηρετεί τον σχεδιασμό της ηγεσίας, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν ξεχαστεί όσα προηγήθηκαν της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσία της σε συνέλευση της ΕΛΑΣ συνοδεύτηκε από αιχμές μελών, οι οποίες υπενθύμισαν ότι οι παλιές αντιπαραθέσεις εξακολουθούν να αφήνουν αποτύπωμα.

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται τόσο στην προσωπική περίπτωση της Αχτσιόγλου όσο στο ευρύτερο πρόβλημα του νέου εγχειρήματος: η συνεννόηση στην κορυφή δεν συνεπάγεται αυτομάτως συμφιλίωση στη βάση.

Και ο Τσίπρας θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από συμφωνίες κορυφαίων στελεχών για να πείσει ότι η νέα πολιτική του προσπάθεια δεν κουβαλά τις παλιές συγκρούσεις.

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