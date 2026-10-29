Οι υπουργοί που δεν σηκώνουν τηλέφωνα, το «την ήπιαμε» και η συγκυρία του τουρκολιβυκού, το πρωινό Μεϊμαράκη και το… μπλε χρώμα στο σκάνδαλο Λιόλιου

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Καλημέρα σας

Πολύ ωραία τα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αλαζονεία, αλλά μάλλον πρέπει να αρχίσει τα ιδιαίτερα μαθήματα από το ίδιο του το υπουργικό συμβούλιο. Διότι, όπως αποκαλύπτεται σε διάφορα δημοσιεύματα και από διάφορες διαρροές, γαλάζιοι βουλευτές διαμαρτύρονται ότι ορισμένοι υπουργοί δεν τους δέχονται ούτε στα γραφεία τους, ενώ αποφεύγουν ακόμη και να απαντήσουν στα τηλεφωνήματά τους.

Και το καλύτερο; Κάποιοι υπουργοί φέρονται να ασχολούνται περισσότερο με την προσωπική τους επανεκλογή παρά με τις υποχρεώσεις του χαρτοφυλακίου τους.

Δηλαδή, οι βουλευτές καλούνται να υπερασπιστούν την κυβερνητική πολιτική στις περιφέρειές τους, αλλά όταν χρειάζονται τους αρμόδιους υπουργούς, βρίσκουν κλειστές πόρτες.

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, το έχει επισημάνει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αλλά μάλλον το μήνυμα δεν… περνάει.

Διαγραφές

Στο τσακ φέρεται να τη γλίτωσε ο Δημήτρης Καλογερόπουλος τη διαγραφή, αν πιστέψουμε αυτά που διαδίδονται από κυβερνητικές πηγές.

Στο Μαξίμου ενοχλήθηκαν σφόδρα από τη φράση «την ήπιαμε», με την οποία σχολίασε τις δυσμενείς για την Ελλάδα εξελίξεις στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Βλέπετε, είναι από τις φράσεις που μένουν – έτσι ακριβώς είχε μιλήσει και η Θεοδώρα Τζάκρη προ ετών, όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, για την εκλογική ήττα, και το σχετικό βίντεο έκανε για καιρό τον γύρο του διαδικτύου και των σόσιαλ μίντια.

Η διαγραφή, λοιπόν, τέθηκε στο τραπέζι ως… αποθαρρυντικό μήνυμα για όποιον άλλο βουλευτή της ΝΔ ήθελε να μιλήσει για… ήττα και τέτοια… ενοχλητικά πράγματα.

Αλλά πρυτάνευσε η λογική ότι θα γινόταν μεγαλύτερο το ήδη μεγάλο θέμα…

Τουρκολιβυκό και καλώδιο

Παρεμπιπτόντως, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η έγκριση του τουρκολιβυκού συμφώνου από τη Βουλή της Βεγγάζης σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν ήταν ακριβώς τυχαία! Επιλέχθηκε ή και επισπεύστηκε η όλη διαδικασία με αφορμή τις ανακοινώσεις της ελληνικής πλευράς για την επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης με την Κύπρο.

Μετά και από αυτή την έγκριση του συμφώνου, η Τουρκία ενισχύει τη θέση της στο πεδίο για την προβολή της αξίωσης για ενημέρωση περί των ερευνών. Και, ανεξαρτήτως των λοιπών, η θέση στο πεδίο είναι δύσκολο να αγνοηθεί για τις όποιες ενέργειες επιλεγούν από την Αθήνα. Υπομονή…

Πρωινό με τον Μεϊμαράκη δίχως συνέχεια

Ένα πρωινό μπορεί να φτιάξει το κλίμα, αλλά δεν λύνει απαραιτήτως και τις πολιτικές διαφωνίες. Αυτό φαίνεται πως ισχύει στην περίπτωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Στο Μαξίμου ασφαλώς θα ήθελαν η επαφή να εκληφθεί ως ακόμη ένα βήμα προς την αποκατάσταση της ενότητας της ΝΔ, ιδιαίτερα μετά τις αποστάσεις που έχουν κρατήσει ιστορικά στελέχη της παράταξης.

Μόνο που, σύμφωνα με παρασκηνιακές πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ δεν φαίνεται διατεθειμένος να μεταβάλει την πολιτική του στάση. Άλλο οι προσωπικές σχέσεις και η θεσμική ευγένεια και άλλο η πολιτική ταύτιση.

Το σκάνδαλο Λιόλιου τώρα και στους… δήμους

Ανησυχίες στη ΝΔ έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις ότι το σκάνδαλο Λιόλιου στο μπάσκετ αφορά και συμβάσεις διοργάνωσης τουρνουά 3×3 σε δήμους.

Από το κυβερνών κόμμα ψάχνουν τώρα να δουν πόσοι και ποιοι γαλάζιοι δήμαρχοι έκαναν τέτοιες συμφωνίες.

Εάν προκύψει σημαντικός αριθμός δημάρχων με δεσμούς με τη ΝΔ, τότε η υπόθεση θα αποκτήσει και μια νέα πολιτική διάσταση. Και το σκάνδαλο Λιόλιου ενδέχεται να αποκτήσει ένα ακόμη χρώμα: το μπλε.

Ψάχνουν ημερομηνίες για εκλογές, αλλά για… πόσες εκλογές;

Στη ΝΔ έχουν αρχίσει τα ημερολογιακά σταυρόλεξα για τις εκλογές του 2027. Η 16η και η 23η Μαΐου βρίσκονται μεταξύ των ημερομηνιών που συζητούνται, ενώ δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς και το σενάριο της 25ης Απριλίου. Μόνο που πριν καταλήξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ημερομηνία, πρέπει να απαντήσει σε ένα πολύ πιο κρίσιμο ερώτημα: Σχεδιάζει πραγματικά για μία Κυριακή ή υπολογίζει και δεύτερη κάλπη;

Διότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ την 1η Ιουλίου 2027 και ο πρωθυπουργός θέλει να έχει ξεκαθαρίσει το κυβερνητικό τοπίο. Όσο αργότερα στηθεί η πρώτη κάλπη, τόσο στενεύουν τα περιθώρια για διερευνητικές εντολές, πιθανές συνεργασίες και δεύτερες εκλογές.

Άρα το πραγματικό δίλημμα δεν είναι Απρίλιος ή Μάιος. Είναι αυτοδυναμία, συνεργασία ή επαναληπτικές κάλπες. Και αυτό δεν λύνεται με το ημερολόγιο.

Τέσσερα FSRU περιμένουν απαντήσεις από τον ΔΕΣΦΑ

Τέσσερις αιτήσεις για τη σύνδεση νέων πλωτών μονάδων LNG βρίσκονται στα χέρια του ΔΕΣΦΑ, αποτυπώνοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά φυσικού αερίου.

Ο ανώτατος διευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης, Μιχαήλ Θωμαδάκης, έβαλε όμως μια σημαντική παράμετρο στη συζήτηση: οι συνδέσεις απαιτούν πρόσθετες επενδύσεις στο δίκτυο και πρέπει να αποδεικνύεται η δυνατότητα ανάκτησης του κόστους τους. Με άλλα λόγια, οι αιτήσεις δεν σημαίνουν αυτομάτως και τέσσερις νέες επενδύσεις.

Το ενδιαφέρον για την αγορά LNG είναι υπαρκτό, αλλά η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες και τις αντοχές των υποδομών. Και εδώ βρίσκεται το επιχειρηματικό στοίχημα: ποια σχέδια θα προχωρήσουν και ποια θα παραμείνουν στα χαρτιά, σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιδιώκει μεγαλύτερο ενεργειακό ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Ανδριόπουλος αναλαμβάνει το μεγάλο στοίχημα της Ελούντας

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επενδυτικό εγχείρημα στην Κρήτη αναλαμβάνει ο Φίλιππος Ανδριόπουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Mirum Hellas.

Στο επίκεντρο των καθηκόντων του βρίσκεται το Elounda Hills, μια μεγάλη τουριστική και οικιστική ανάπτυξη στην Ελούντα. Ο νέος επικεφαλής διαθέτει εμπειρία στις κατασκευές, στο real estate και στη φιλοξενία, στοιχεία που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την υλοποίηση ενός σύνθετου επενδυτικού σχεδίου.

Η επιλογή του δείχνει ότι η εταιρεία δίνει πλέον ιδιαίτερο βάρος στην εκτέλεση του έργου και όχι μόνο στον σχεδιασμό του. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα χρονοδιαγράμματα και στα επόμενα κατασκευαστικά βήματα. Για τον Ανδριόπουλο, πάντως, το Elounda Hills αποτελεί μια σημαντική προσωπική και επαγγελματική πρόκληση.

Ελ. Βενιζέλος: Υπερβολικά… αισιόδοξο για τα πάρκινγκ οχημάτων και αεροσκαφών

Αν και οι πληροφορίες μας μιλούν για καθυστερήσεις στις κατασκευαστικές εργασίες στον Πολυώροφο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων (MSP) και στον Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών (NWA) η ανακοίνωση του ΔΑΑ, αναφέρει ότι αυτές προχωρούν βάσει του αρχικού σχεδιασμού.

Το ίδιο ισχύει και για την πρόβλεψη ότι η πρώτη φάση ανάπτυξης του σχετικού χώρου στάθμευσης αεροσκαφών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, που παράγοντες κοντά στο έργο τη θεωρούν υπερβολικά… αισιόδοξη.

Πάντως αν και η επιβατική κίνηση ήταν αυξημένη κατά 4,3% το εννεάμηνο του 2026 το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €331,2 εκατ., μειωμένο κατά 1,3% ενώ και τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε €173,5 εκατ., μειωμένα κατά 6,6% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2025. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην τιμολογιακή πολιτική των Αεροπορικών Χρεώσεων της Εταιρείας και, ειδικότερα, στην εφαρμογή της προσωρινής έκπτωσης 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία ίσχυσε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 30η Απριλίου 2026. Βέβαια παράγοντες της αεροπορικής αγοράς επισημαίνουν ότι το αεροδρόμιο της Αθήνας είναι αρκετά ακριβό με αποτέλεσμα οι τουρίστες να μειώνουν τα ψώνια και την αγορά άλλων υπηρεσιών μέσα σε αυτό…

Οι ασφαλιστικές ψάχνουν… άκρη με τις χρεώσεις των νοσοκομείων

Τα «πατήματα» της ψάχνει η ασφαλιστική αγορά σε ότι αφορά το θέμα των χρεώσεων των νοσοκομείων σε όσους ασθενείς έχουν κάποιο ασφαλιστήριο Υγείας.

Οι ασφαλιστικές δεν μπορούν να βγάλουν ακόμα άκρη με αυτό το θέμα και θεωρούν ότι παρά τις διαμαρτυρίες τους, τα νοσοκομεία εξακολουθούν να «φουσκώνουν» τις χρεώσεις, μειώνοντας έτσι τα περιθώρια κέρδους τους.

Μάλιστα επισημαίνουν ότι παρά το γεγονός ότι στον δικό τους κλάδο υπάρχει εποπτεία και μάλιστα πολύ αυστηρή δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στον κλάδο της Υγείας σε ότι αφορά τις χρεώσεις προς τους ασθενείς που είναι ιδιωτικά ασφαλισμένοι

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