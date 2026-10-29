Euronet: Νέα πλατφόρμα πληρωμών OLON με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας στις επιχειρηματικές συναλλαγές διεθνώς

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Τη διεύρυνση της παρουσίας της στην αγορά των ψηφιακών πληρωμών και των ολοκληρωμένων επιχειρηματικών υπηρεσιών επιδιώκει η Euronet, παρουσιάζοντας το OLON, ένα νέο τεχνολογικό οικοσύστημα που συνδέει τις συναλλαγές με τις καθημερινές λειτουργίες των επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του διεθνούς ομίλου για την ανάπτυξη υπηρεσιών που υπερβαίνουν την παραδοσιακή επεξεργασία πληρωμών.

Το OLON, του οποίου η ονομασία προέρχεται από την ελληνική λέξη «όλον», φιλοδοξεί να συγκεντρώσει διαφορετικές υπηρεσίες σε ένα ενιαίο περιβάλλον, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης πολλών ανεξάρτητων τεχνολογικών συστημάτων.

Η Euronet, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq των ΗΠΑ, δραστηριοποιείται διεθνώς στις υποδομές πληρωμών, στην επεξεργασία συναλλαγών και στις διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων. Με τη νέα πρωτοβουλία επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτή την τεχνογνωσία για να αποκτήσει μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά υπηρεσιών προς εμπορικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα πλατφόρμα συνδυάζει τεχνολογίες αποδοχής και επεξεργασίας πληρωμών με επιχειρηματικές εφαρμογές και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Η βασική επιδίωξη είναι οι επιχειρήσεις να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις συναλλαγές τους, αξιοποιώντας ένα περισσότερο ενοποιημένο τεχνολογικό περιβάλλον.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση συνδέεται με τις αλλαγές που καταγράφονται διεθνώς στον κλάδο των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η μεγαλύτερη χρήση ψηφιακών μέσων συναλλαγών και η ανάγκη διασύνδεσης των φυσικών καταστημάτων με τις διαδικτυακές πωλήσεις δημιουργούν νέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, οι πάροχοι τεχνολογίας πληρωμών αναζητούν πρόσθετες πηγές εσόδων, καθώς η παροχή βασικών υπηρεσιών επεξεργασίας συναλλαγών αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων αποτελεί έναν τρόπο δημιουργίας μακροχρόνιων σχέσεων με τους επιχειρηματικούς πελάτες.

Για την Euronet, το OLON μπορεί να λειτουργήσει ως κοινή τεχνολογική βάση για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και την επέκταση της δραστηριότητας στον τομέα των εμπορικών πληρωμών.

Η δυνατότητα σύνδεσης διαφορετικών εφαρμογών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά χρησιμοποιούν ξεχωριστά συστήματα για εισπράξεις, ηλεκτρονικές πωλήσεις και διαχείριση συναλλαγών.

Η συγκέντρωση αυτών των λειτουργιών μπορεί να περιορίσει την πολυπλοκότητα, αν και το πραγματικό όφελος θα εξαρτηθεί από το κόστος, τις τεχνικές δυνατότητες και τον βαθμό προσαρμογής στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Η νέα στρατηγική τοποθετεί την Euronet σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός δεν αφορά πλέον αποκλειστικά τις προμήθειες των συναλλαγών, αλλά και το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρονται στους εμπόρους.

Η εμπορική επιτυχία του OLON θα εξαρτηθεί από την υιοθέτησή του από επιχειρήσεις διαφορετικών μεγεθών και αγορών, καθώς και από την ικανότητα της Euronet να μετατρέψει την τεχνολογική ενοποίηση σε επαναλαμβανόμενα έσοδα.

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