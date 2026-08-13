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Οι αφράτες τηγανίτες καρύδας με σιρόπι λάιμ και φρέσκο μάνγκο θα μετατρέψουν το συνηθισμένο σας πρωινό σε μια αξέχαστη εμπειρία.

Υλικά για τη Συνταγή

95 γραμμάρια ινδοκάρυδο (καρύδα αποξηραμένη)

95 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 ½ κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 αυγό, ελαφρά χτυπημένο

240 ml γάλα καρύδας

1 κουταλιά της σούπας μέλι

Σπορέλαιο ή ήπιο ελαιόλαδο

1 μάνγκο

Για το σιρόπι λάιμ

150 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη

160 ml νερό

4 μικρά λάιμ

Εκτέλεση

1. Αρχικά βάλτε την αποξηραμένη καρύδα σε ένα μπλέντερ και χτυπήστε την μέχρι να γίνει αλεύρι (αυτό θα διαρκέσει περίπου 1 λεπτό). Προσθέστε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ στην καρύδα και χτυπήστε για λίγο με στιγμιαίες πιέσεις στο κουμπί του μπλέντερ.

2. Μεταφέρετε τα στέρεα αυτά υλικά σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέστε το χτυπημένο αυγό, το γάλα καρύδας, 1 κουταλιά της σούπας μέλι και ανακατέψτε τα καλά. Σκεπάστε τη ζύμη με μεμβράνη και αφήστε την να ξεκουραστεί για 15 λεπτά.

3. Στο μεταξύ, ετοιμάστε το σιρόπι λάιμ. Βάλτε την κρυσταλλική ζάχαρη, το νερό, τον χυμό από τα λάιμ και το ξύσμα από 1 λάιμ (μόνο το πράσινο μέρος) σε μια μικρή κατσαρόλα. Βράστε, ανακατεύοντας συνεχώς. Μόλις διαλυθεί εντελώς η ζάχαρη, χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε το σιρόπι να σιγοβράσει για άλλα 15 λεπτά, ώστε να πήξει.

4. Ζεστάνετε λίγο λάδι σε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Αδειάστε μια μεγάλη κουταλιά της σούπας και ψήστε μέχρι να βγάζει φουσκάλες από τη μία μεριά. Γυρίστε από την άλλη μεριά και ψήστε για λίγο ακόμα.Ανάλογα με το μέγεθος του τηγανιού σας, ψήστε 2-4 τηγανίτες κάθε φορά.

5. Καθαρίστε το μάνγκο και κόψτε το σε φέτες. Σερβίρετε αμέσως τις τηγανίτες, περιχυμένες με σιρόπι λάιμ και γαρνιρισμένες με φέτες μάνγκο.

Συμβουλή

Μπορείτε να σερβίρετε τις τηγανίτες και με στραγγιστό γιαούρτι.

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