«Χέρι του Θεού»: Η διαβόητη μπάλα του Μαραντόνα πουλήθηκε για 2,9 εκατ. ευρώ

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Η μπάλα ποδοσφαίρου που χρησιμοποίησε ο Ντιέγκο Μαραντόνα όταν σκόραρε το περίφημο γκολ του με το «Χέρι του Θεού» εναντίον της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 πουλήθηκε για 2,9 εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασία.

Η μπάλα Adidas Azteca πουλήθηκε από τον οίκο Heritage Auctions στο Τέξας ωστόσο παρά τη θέση της στο Παγκόσμιο Κύπελλο και την ποδοσφαιρική παράδοση, η τελική τιμή ήταν πολύ χαμηλότερη από την εκτίμηση, η οποία ήταν 8,6 εκατομμύρια ευρώ.

Ο δημοπράτης του Heritage, Μάικ Προβενζάλε, την περιέγραψε στο Reuters πριν από την πώληση ως ένα «πραγματικά μοναδικό αντικείμενο» και «αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό ποδοσφαιρικό αντικείμενο που υπάρχει».

Το πιο αμφιλεγόμενο γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Ο Μαραντόνα, ο οποίος πέθανε το 2020, σκόραρε το αμφιλεγόμενο γκολ κατά τη διάρκεια του προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας στο στάδιο Azteca της Πόλης του Μεξικού. Αυτό που αρχικά φαινόταν να είναι κεφαλιά αποκαλύφθηκε σε επαναλήψεις σε αργή κίνηση, που έδειχναν τον Μαραντόνα να χρησιμοποιεί το χέρι του για να χτυπήσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα της Αγγλίας, Πίτερ Σίλτον.

Ο διαιτητής, ο Τυνήσιος Αλί Μπεν Νάσερ (ο οποίος κάποτε κατείχε την εν λόγω μπάλα), δεν εντόπισε το χέρι και άφησε το γκολ σε ισχύ.

«Σύμφωνα με τις οδηγίες της FIFA που εκδόθηκαν πριν από το τουρνουά, κοίταξα τον επόπτη γραμμών μου για επιβεβαίωση της εγκυρότητας του γκολ – επέστρεψε στη μεσαία γραμμή δεικνύοντας ότι ήταν ικανοποιημένος ότι το γκολ έπρεπε να ισχύει», είπε ο Νάσερ.

Πρόσθεσε: «Στο τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Αγγλίας, Μπόμπι Ρόμπσον, μου είπε: “Έκανες καλή δουλειά, αλλά ο επόπτης γραμμών ήταν ανεύθυνος”».

Ο Μαραντόνα το περιέγραψε ως κάτι που σημειώθηκε «λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού». Αργότερα παραδέχτηκε ότι έβαλε την μπάλα εσκεμμένα στο χέρι, αποκαλώντας το γκολ μια μορφή «συμβολικής εκδίκησης» εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την ήττα της χώρας του στον Πόλεμο των Φώκλαντ το 1982.

Μόλις τέσσερα λεπτά μετά το γκολ με το «Χέρι του Θεού», ο Μαραντόνα σκόραρε ξανά χωρίς να χρειαστεί θεϊκή παρέμβαση. Πήρε την μπάλα στο δικό του μισό γήπεδο και ντρίμπλαρε σχεδόν ολόκληρη την αγγλική ομάδα πριν βρει δίχτυα, σε ένα γκολ που αργότερα ψηφίστηκε ως το «Γκολ του Αιώνα» της FIFA.

Η Αργεντινή κέρδισε τον αγώνα με 2–1, κατακτώντας το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η μπάλα Adidas Azteca τέθηκε για πρώτη φορά σε δημοπρασία το 2022. Η προσφορά έφτασε τα 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η τιμή δεν ήταν ικανοποιητική. Η μπάλα προσφέρθηκε αργότερα ξανά σε δημοπρασία το 2023, αλλά δεν πουλήθηκε ξανά.

Η τελευταία πώληση είναι επίσης πολύ χαμηλότερη από τα 8 εκατομμύρια ευρώ που πληρώθηκαν για τη φανέλα του Μαραντόνα από τον ίδιο αγώνα στον οίκο Sotheby’s το 2022. Εκείνη την εποχή, έγινε η υψηλότερη τιμή που πληρώθηκε ποτέ σε δημοπρασία για αθλητικό αναμνηστικό.

Η μπάλα έχασε επίσης το ρεκόρ για την πιο ακριβή αθλητική μπάλα. Αυτή ανήκει αυτή τη στιγμή στην 50ή μπάλα home run του σούπερ σταρ των Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, η οποία πουλήθηκε για 3,8 εκατομμύρια ευρώ το 2025.

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