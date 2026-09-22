Podcast – Λυδία Κονιόρδου: «Η “Φόνισσα” είναι ο απόλυτος ρόλος της ζωής μου»

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Η εμβληματική «Φόνισσα», η παράσταση-φαινόμενο, επιστρέφει στη σκηνή του νέου Θεάτρου «Έργον», στην καρδιά της Αθήνας, με τη Λυδία Κονιόρδου στον πιο ακραίο ρόλο της καριέρας της, οκταμελή θίασο και ζωντανή μουσική, σε θεατρική διασκευή-σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη και παραγωγή του Γιώργου Βάλαρη.

Η κορυφαία τραγωδός Λυδία Κονιόρδου επιστρέφει σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, για τον οποίο κάποτε ομολόγησε: «Επί τρία χρόνια δεν έζησα για να παίξω αυτόν τον ρόλο». Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Εξήγησε ότι ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι η κορυφαία προσωπικότητα της νεοελληνικής πεζογραφίας. Το έργο του «Η Φόνισσα» θεωρείται η κορύφωση της συγγραφικής του δημιουργίας. Έργο λογοτεχνικό, με μικτή γλώσσα, σπειροειδή κίνηση και θυμική συμπεριφορά. Είπε ακόμη ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στο κείμενο, στη θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία που υπογράφει ο Σωτήρης Χατζάκης. Η Φραγκογιαννού της Λυδίας Κονιόρδου είναι μια Μήδεια της διπλανής πόρτας, βαδίζει ξανά προς την κάθαρση, αποδεικνύοντας πως το αληθινό θέατρο, όπως και το μυστήριο της ζωής, «λύει, δεν λύεται».

Η παράσταση, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1998 στο Θέατρο Πολιτεία, είχε χαρακτηριστεί φαινόμενο, γνωρίζοντας εξαιρετική αποδοχή από κοινό και κριτικούς, στην Ελλάδα αλλά και στην παγκόσμια περιοδεία της (παίχτηκε στα πέρατα του κόσμου, σε πολλές χώρες), και αποτέλεσε ορόσημο για τον τρόπο που το κλασικό παπαδιαμαντικό σύμπαν μπορεί να μεταφερθεί στο σύγχρονο θέατρο. Με κεντρικό άξονα την εσωτερική διαδρομή της Φραγκογιαννούς και το ασφυκτικό κοινωνικό περιβάλλον που τη διαμόρφωσε, η παράσταση φωτίζει με δύναμη τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας ακόμη και σήμερα, το 2026. Κοινωνική πίεση, ασφυξία, βία κατά των γυναικών, ενοχή, φτώχεια ψυχής, θρησκευτική σκιά, επαρχιακός πνιγμός, όλα αυτά έχουν επιστρέψει με άλλες μορφές. Η σπουδαία ηθοποιός, μιλώντας για τον ρόλο της αυτόν, είπε ότι είναι ο απόλυτος ρόλος της ζωής της, καθώς επίσης ότι η «Φόνισσα» την κατοικεί για πολλά χρόνια. Ακόμα, πρόσθεσε ότι είναι ευλογία για εκείνη να λέει κάθε βράδυ αυτό το παπαδιαμαντικό κείμενο. Χαρακτηριστικά είπε: «Στον ρόλο της “Φόνισσας”, σαν γυναίκα, έκανα κάθετη κατάθεση στη γυναικεία ψυχή».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην καινούρια αυτή θεατρική σκηνή, λέγοντας ότι το θέατρο «Έργον» είναι μια νέα φωλιά για το καλό θέατρο.

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