Podcast – Γιώργος Παπαγεωργίου: «Το “1984” δεν είναι μόνο προφητικό, είναι και προειδοποιητικό»

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Μετά από μια πρώτη, εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία, το «1984» του Γιώργου Παπαγεωργίου συνεχίζει για δεύτερη σεζόν στο Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Με αυτή την αφορμή, ο ηθοποιός και τραγουδοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Μίλησε για το ανατριχιαστικά επίκαιρο, κορυφαίο πολιτικό δυστοπικό έργο του George Orwell, ένα από τα πιο προφητικά και διεισδυτικά κείμενα του 20ού αιώνα, που συναντά στη σκηνή μια πυκνή, σκοτεινή και βαθιά ανήσυχη θεατρική γλώσσα, σε μια παράσταση που δεν αφηγείται απλώς έναν εφιάλτη, αλλά τον φέρνει επικίνδυνα κοντά στο παρόν. Αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο και στους λόγους που αποφάσισε να ανεβάσει το κείμενο αυτό και, μάλιστα, σε μορφή μονολόγου. Στη σκηνική της μορφή, η παράσταση έχει ήδη αναγνωριστεί ως ένα σκοτεινό, απειλητικό σύμπαν, με λιτή αλλά και ευρηματική σκηνοθεσία και έναν Γιώργο Παπαγεωργίου που επιτυγχάνει έναν ερμηνευτικό άθλο, επιβεβαιώνοντας ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια συμβατική μεταφορά ενός κλασικού έργου, αλλά με μια εμπειρία που χτυπά στο νεύρο της εποχής.

Η ατμόσφαιρά της είναι ασφυκτική, η ερμηνευτική της ένταση αδιάκοπη, ενώ η μουσική λειτουργεί όχι ως συνοδεία, αλλά ως δραματουργικός μηχανισμός που σφίγγει τον κλοιό γύρω από τον θεατή. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ως ηθοποιός-performer, υποδύεται όλους τους ρόλους της ιστορίας του Ουίνστον Σμιθ, μιλώντας συχνά εξ ονόματος του ίδιου ή των προσώπων που τον περιβάλλουν, έχοντας μαζί του τέσσερις μουσικούς επί σκηνής. Ο Ουίνστον Σμιθ, ο Μεγάλος Αδερφός, η Αστυνομία Σκέψης, η Καινογλώσσα, ο Θάλαμος 101 παύουν να είναι μόνο σύμβολα μιας φανταστικής τυραννίας και γίνονται θραύσματα ενός κόσμου που μοιάζει να πλησιάζει όλο και περισσότερο. Κι εκεί ακριβώς βρίσκεται η δύναμη αυτής της παράστασης: στο ότι δεν καθησυχάζει, δεν χαρίζεται, δεν αφήνει περιθώριο απόστασης.

Στο τέλος της συνομιλίας αναφέρθηκε και στα προσεχή του σχέδια ως μουσικός με το συγκρότημά του, τους Polkar, οι οποίοι θα ξεκινήσουν μια πολύ ενδιαφέρουσα χειμερινή μουσική σεζόν από εμβληματικούς χώρους της Θεσσαλονίκης.

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