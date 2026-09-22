Τέλη κυκλοφορίας: Η Εφορία ανοίγει φακέλους του 2021 – Έρχονται χρεώσεις και πρόστιμα

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Πέντε χρόνια πίσω γυρίζει η Εφορία για να κλείσει τους ανοιχτούς λογαριασμούς με τα τέλη κυκλοφορίας. Ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται στα αρχεία της ΑΑΔΕ να μην έχουν πληρώσει τα τέλη του 2021 μπαίνουν στο στόχαστρο νέας διασταύρωσης, με τον λογαριασμό να περιλαμβάνει, όπου επιβεβαιωθεί η οφειλή, και τα αντίστοιχα πρόστιμα.

Πριν, πάντως, φτάσει η ώρα της βεβαίωσης, οι φορολογούμενοι έχουν μία τελευταία δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και εκκρεμότητες. Και αυτό είναι κρίσιμο, καθώς στις λίστες μπορεί να βρίσκονται αυτοκίνητα που είχαν τεθεί σε ακινησία, είχαν κλαπεί ή διαγραφεί ή για άλλον λόγο δεν όφειλαν τέλη κυκλοφορίας. Η ΑΑΔΕ αποστέλλει από τις 14 έως τις 30 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες που εμφανίζονται με εκκρεμότητες.

Από εκεί και πέρα αρχίζει να μετρά αντίστροφα ο χρόνος. Από την 1η Οκτωβρίου ενεργοποιείται ειδική εφαρμογή στο myCar, μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες θα μπορούν, με τους κωδικούς Taxisnet, να δουν ποιο όχημά τους εμφανίζεται με ανεξόφλητα τέλη του 2021. Όποιος συμφωνεί με την οφειλή δεν έχει κάτι να αμφισβητήσει. Όποιος όμως θεωρεί ότι η εικόνα της ΑΑΔΕ είναι λανθασμένη θα πρέπει να κινηθεί. Η προθεσμία λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2026. Μέσα σε αυτό το διάστημα ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να δηλώσει ποια ήταν πραγματικά η κατάσταση του οχήματός του το 2021 και να ανεβάσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν έπρεπε να πληρώσει τέλη.

Κλοπή, διαγραφή, ακινησία ή νόμιμη απαλλαγή είναι μεταξύ των περιπτώσεων που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα. Δεν αρκεί, όμως, ο φορολογούμενος να ισχυριστεί ότι δεν χρωστά. Θα πρέπει να το αποδείξει. Τα στοιχεία θα φτάνουν ηλεκτρονικά στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, ώστε να γίνεται ο έλεγχος και να διορθώνεται, εφόσον δικαιολογείται, η εικόνα του αυτοκινήτου.

Από τη διαδικασία εξαιρούνται τα οχήματα ατόμων με αναπηρία που καλύπτονται από τις προβλεπόμενες απαλλαγές, καθώς και τα οχήματα αποβιωσάντων. Η διαδικασία έχει και μία ιδιαίτερα σημαντική λεπτομέρεια. Η διόρθωση δεν χρειάζεται να σταματήσει στο 2021. Εάν από τα επίσημα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η ίδια κατάσταση ίσχυε επί σειρά ετών, οι υπηρεσίες μπορούν να διορθώσουν συνολικά την εικόνα του οχήματος για το αντίστοιχο διάστημα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση αυτοκινήτου που βρισκόταν αποδεδειγμένα στο εξωτερικό για περισσότερα χρόνια.

Αντίθετα, τα πράγματα δυσκολεύουν όταν δεν υπάρχουν επίσημα έγγραφα. Εάν κάποιος υποστηρίζει, για παράδειγμα, ότι είχε παραδώσει το αυτοκίνητο σε συλλέκτη σιδερικών ή ότι αυτό είχε χαθεί και διαθέτει μόνο υπεύθυνη δήλωση, η κατάσταση του οχήματος δεν αλλάζει αυτομάτως. Η δήλωση καταγράφεται, χωρίς όμως να αποτελεί από μόνη της το «εισιτήριο» για διαγραφή της εκκρεμότητας.

Οι ΔΟΥ και το ΚΕΦΟΔΕ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τους ελέγχους και τις διορθώσεις μέχρι τις 26 Νοεμβρίου. Μετά τελειώνει ο χρόνος των διορθώσεων και αρχίζει ο χρόνος της βεβαίωσης. Έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026 η ΑΑΔΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη βεβαίωση των απλήρωτων τελών κυκλοφορίας του 2021, μαζί με τα πρόστιμα που προβλέπονται για κάθε περίπτωση. Όσοι αγνοήσουν το ειδοποιητήριο και δεν κινηθούν έως τις 30 Οκτωβρίου θα κινδυνεύουν να βρεθούν τον Δεκέμβριο με έναν παλιό λογαριασμό να έχει πλέον μετατραπεί σε βεβαιωμένη οφειλή προς την Εφορία. Το ίδιο θα συμβεί και σε όσους αμφισβητήσουν την οφειλή, αλλά δεν μπορέσουν να την ανατρέψουν με τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.

Υπάρχει πάντως μία ακόμη δικλίδα για περιπτώσεις λαθών. Ακόμη και μετά τη βεβαίωση, ο φορολογούμενος μπορεί να εμφανίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν όφειλε τα τέλη ή το πρόστιμο. Εφόσον γίνουν δεκτά, η οφειλή μπορεί να διαγραφεί. Εάν ούτε τότε υπάρξει λύση, η πράξη βεβαίωσης μπορεί να προσβληθεί στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.Για όσους, λοιπόν, λάβουν μήνυμα από την ΑΑΔΕ, το χειρότερο που μπορούν να κάνουν είναι να το αγνοήσουν. Ουσιαστικά έχουν έναν μήνα για να ξεκαθαρίσουν έναν λογαριασμό που έρχεται από το 2021. Γιατί στις 30 Οκτωβρίου κλείνει το παράθυρο των διορθώσεων και στις 3 Δεκεμβρίου ανοίγει ο λογαριασμός της Εφορίας.

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