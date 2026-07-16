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16.07.2026 17:00

Ποιο ελληνικό τραγούδι θα ταίριαζε στους Pantera; Η Allwyn έδωσε τον λόγο στους fans (vid.) – Metal απαντήσεις πριν από μια ιστορική βραδιά στο Release Athens Festival

16.07.2026 17:00
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Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά

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Οι Pantera έγραψαν ιστορία με την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, χαρίζοντας στο κοινό του Release Athens Festival μια βραδιά γεμάτη ένταση, δυνατά riffs και ασταμάτητο headbanging. Μαζί με τους Trivium και τους Bodysnatcher, ξεσήκωσαν χιλιάδες φίλους της metal μουσικής, οι οποίοι δημιούργησαν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στην Πλατεία Νερού.

Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά

Λίγο πριν οι Pantera ανέβουν στη σκηνή, η κάμερα της Allwyn συνάντησε τους fans και τους έθεσε μερικές ερωτήσεις που μόνο οι λάτρεις της metal θα μπορούσαν να απαντήσουν.

Πόσο καλά γνωρίζουν από metal; Ποιο ελληνικό τραγούδι, θα ταίριαζε στους Pantera; Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που έχουν κάνει ποτέ για να μη χάσουν μια metal συναυλία;

Karaoke και αναμνηστικές φωτογραφίες από την Allwyn
Karaoke και αναμνηστικές φωτογραφίες από την Allwyn
Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn

Δείτε όλες τις απαντήσεις εδώ:

Η Allwyn ανέβασε την ένταση πριν από το μεγάλο live

Πριν ανοίξει η αυλαία για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες metal βραδιές του καλοκαιριού, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη δική τους ξεχωριστή εμπειρία στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Allwyn, η οποία είναι χορηγός του Release Athens Festival για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Στο karaoke booth της Allwyn, οι πιο τολμηροί πήραν το μικρόφωνο και έδωσαν τη δική τους ερμηνεία σε αγαπημένα τραγούδια, ενώ στο photobooth απαθανάτισαν τις στιγμές τους λίγο πριν από το μεγάλο show. Παράλληλα, στο ειδικό stand της Allwyn ενημερώθηκαν για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, συμμετείχαν σε ένα σύντομο quiz και διεκδίκησαν αναμνηστικά δώρα.

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