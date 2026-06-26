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26.06.2026 09:49

Η ΕΚΤΕΡ ενισχύει το ανεκτέλεστο με δύο νέες συμβάσεις σε Καλαμάτα και Χίο, συνολικής αξίας 9,7 εκατ.

26.06.2026 09:49
ekter

Δύο νέες συμβάσεις, συνολικής αξίας σχεδόν 9,7 εκατ. ευρώ, προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της η ΕΚΤΕΡ Α.Ε., ενισχύοντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της στα 208,4 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη αφορά το έργο αναβάθμισης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας. Στις 11 Ιουνίου υπεγράφη συμφωνία (Bridge Agreement) μεταξύ της κοινοπραξίας Intrapower–EKTER–KLX Airport, στην οποία η ΕΚΤΕΡ συμμετέχει με ποσοστό 50%, και της Kalamata Airport S.A.. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση των μελετών και του αρχικού σχεδιασμού του έργου έως την υπογραφή της κύριας σύμβασης μελέτης και κατασκευής. Η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Ιουνίου, η εισηγμένη υπέγραψε νέα εργολαβική σύμβαση με τον Δήμο Χίου για την κατασκευή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χίου στη θέση «Φόρος».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 8,23 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ενώ το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωσή του σε διάστημα 30 μηνών.

Με την προσθήκη των δύο νέων συμβάσεων, το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο δημοσίων και ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ, είτε αυτόνομα είτε μέσω συμμετοχής σε κοινοπραξίες, διαμορφώνεται στα 208,4 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση του ανεκτέλεστου αποτελεί θετική εξέλιξη για τον κατασκευαστικό όμιλο, καθώς προσφέρει αυξημένη ορατότητα ως προς το μελλοντικό αντικείμενο εργασιών και τα αναμενόμενα έσοδα, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά των υποδομών και των δημόσιων έργων παραμένει ιδιαίτερα ενεργή.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 09:58
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Η ΕΚΤΕΡ ενισχύει το ανεκτέλεστο με δύο νέες συμβάσεις σε Καλαμάτα και Χίο, συνολικής αξίας 9,7 εκατ.

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