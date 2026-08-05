Κρήτη: Εντοπίστηκαν 17 φυτείες με 143 δενδρύλλια κάνναβης – Μία σύλληψη

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Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της καλλιέργειας κάνναβης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (04/08/2026) σε ορεινές περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου, Ανωγείων και Μυλοποτάμου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου, καθώς και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου.

Εντοπίστηκαν 143 δενδρύλλια κάνναβης

Κατά την εξερεύνηση των περιοχών, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 17 φυτείες, στις οποίες καλλιεργούνταν επιμελώς 143 δενδρύλλια κάνναβης.

Τα δενδρύλλια βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης και το ύψος τους έφτανε έως και τα τρία μέτρα.

Συνελήφθη 38χρονος στον Μυλοπόταμο

Σε μία από τις φυτείες, η οποία εντοπίστηκε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, καλλιεργούνταν εννέα δενδρύλλια κάνναβης.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 38χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη συγκεκριμένη φυτεία.

Όπλα σε ποιμνιοστάσιο 48χρονου

Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ποιμνιοστάσιο 48χρονου ημεδαπού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα, ένας γεμιστήρας και είδη καθαρισμού όπλου.

Σε βάρος του 48χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Από τους χώρους των φυτειών κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων και πειστηρίων, τα οποία θα εξεταστούν περαιτέρω από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

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