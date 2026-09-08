Γαλλία: Κλοπή στο Μουσείο Ρενουάρ – Άρπαξαν τέσσερα έργα αξίας 9 εκατ. ευρώ και… άφησαν τα δύο προσπαθώντας να ξεφύγουν

Takeaways by to pontiki AI Δύο άνδρες εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ και αφαίρεσαν τέσσερα έργα τέχνης, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται στα εννέα εκατομμύρια ευρώ.

Οι δράστες εντοπίστηκαν από το δίκτυο καμερών παρακολούθησης της πόλης και τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας έναν από τους κλεμμένους πίνακες κατά τη διαφυγή τους.

Η δημοτική αστυνομία έφτασε στο μουσείο μέσα σε πέντε λεπτά από την ενεργοποίηση του συναγερμού, ανταποκρινόμενη άμεσα στο περιστατικό της κλοπής.

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Διάρρηξη με λεία έργα τέχνης αξίας εκατομμυρίων ευρώ σημειώθηκε στο Μουσείο Ρενουάρ στη νότια Γαλλία, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν στο κτήριο και αφαίρεσαν τέσσερα έργα. Κατά τη διαφυγή τους, ωστόσο, εγκατέλειψαν τα δύο, ενώ η συνολική αξία των έργων που αποτέλεσαν στόχο της κλοπής εκτιμάται στα 9 εκατ. ευρώ.

Ο Μπράιαν Μασόν, ακροδεξιός δήμαρχος της πόλης Καν-σιρ-Μερ, ανακοίνωσε ότι οι δύο δράστες μπήκαν στο Μουσείο Ρενουάρ νωρίς το πρωί και έκλεψαν τέσσερα έργα τέχνης.

Όπως εξήγησε, οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από το δίκτυο καμερών παρακολούθησης της πόλης, γεγονός που επέτρεψε στις αρχές να τους εντοπίσουν.

«Σήμερα το πρωί, δύο άτομα εισέβαλαν στο Μουσείο Ρενουάρ και έκλεψαν τέσσερα έργα τέχνης», δήλωσε ο Μασόν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «χάρη στις κάμερες παρακολούθησης της πόλης, τα δύο άτομα εντοπίστηκαν και τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας δύο από τους κλεμμένους πίνακες καθώς έτρεχαν».

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι, βάσει της εκτίμησης των υπηρεσιών του δήμου, η αξία των έργων που εκλάπησαν ανέρχεται συνολικά σε 9 εκατ. ευρώ.

Πέντε λεπτά από τον συναγερμό έως την άφιξη της αστυνομίας

Ο Μασόν ανέφερε ακόμη ότι η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση και ότι μεσολάβησαν μόλις πέντε λεπτά από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός έως την άφιξη της δημοτικής αστυνομίας.

«Ο συναγερμός του μουσείου ενεργοποιήθηκε στις 5.48 π.μ. Στις 5.53 π.μ., μόλις πέντε λεπτά αργότερα, η δημοτική αστυνομία μας βρισκόταν στο σημείο», δήλωσε.

Το τελευταίο σπίτι του Ρενουάρ

Το Μουσείο Ρενουάρ άνοιξε τις πόρτες του το 1960 και στεγάζεται στην τελευταία κατοικία του διάσημου Γάλλου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ πριν από τον θάνατό του, το 1919.

Στη συλλογή του περιλαμβάνονται αντικείμενα και έπιπλα που ανήκαν στον ίδιο τον καλλιτέχνη, μεταξύ των οποίων το καβαλέτο και το αναπηρικό αμαξίδιό του.

Παράλληλα, το μουσείο φιλοξενεί έργα του Ρενουάρ με πορτρέτα, τοπία και γυμνές ανθρώπινες μορφές.

Η κλοπή στο Λούβρο και τα έργα των 88 εκατ. ευρώ

Η νέα κλοπή σημειώνεται λιγότερο από έναν χρόνο μετά τη ληστεία που είχε πραγματοποιηθεί μέρα μεσημέρι στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Κατά τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν κλαπεί οκτώ αντικείμενα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ.

Οι τέσσερις ύποπτοι για τη ληστεία στο Λούβρο έχουν συλληφθεί. Ωστόσο, τα κλεμμένα αντικείμενα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, παρά τις εκτεταμένες έρευνες των Γάλλων ανακριτών στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

Οι γαλλικές αρχές έχουν επίσης ανταλλάξει πληροφορίες με αστυνομικές υπηρεσίες στο Βέλγιο, την Ιταλία και άλλες χώρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί τα κλοπιμαία.

Europol: Πιο βίαιες οι ληστείες έργων τέχνης στην Ευρώπη

Μόλις τον περασμένο μήνα, η Europol είχε προειδοποιήσει ότι οι δράστες κλοπών έργων τέχνης στην Ευρώπη καταφεύγουν πλέον σε ολοένα και πιο βίαιες ληστείες.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία, οι εξειδικευμένες συμμορίες που παραδοσιακά δραστηριοποιούνταν στον συγκεκριμένο χώρο έχουν σε σημαντικό βαθμό αντικατασταθεί από ευκαιριακές ομάδες, οι οποίες συγκροτούνται ανά περίπτωση.

Η Europol ανέφερε ακόμη ότι τα μέλη αυτών των ομάδων στρατολογούνται ακόμη και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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