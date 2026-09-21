Γιατί η Ευρώπη προετοιμάζεται για μια ευρύτερη σύγκρουση, πέρα από την Ουκρανία

Takeaways by to pontiki AI Ευρωπαίοι ηγέτες προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ρωσικής εισβολής σε χώρα της Βαλτικής, με στόχο τη δοκιμασία της συνοχής και της ετοιμότητας του ΝΑΤΟ.

Η ανησυχία εστιάζει στο Κενό του Σουβάλκι, έναν στρατηγικό διάδρομο που συνδέει τα κράτη της Βαλτικής με τη Συμμαχία και αποτελεί πιθανό σημείο περιορισμένης ρωσικής επιχείρησης.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν την πολιτική τους άμυνα, αναβαθμίζουν τις υποδομές τους και καλούν τους πολίτες σε ετοιμότητα, αντλώντας διδάγματα από την ουκρανική εμπειρία.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα σχετικά με την αμερικανική δέσμευση στη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας εντείνει τις ανησυχίες, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να αξιοποιεί την ασάφεια και τις υβριδικές απειλές για να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

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Την πιθανότητα ο Βλαντιμίρ Πούτιν να επιδιώξει να εισβάλλει σε χώρα της Βαλτικής, προκειμένου να δοκιμάσει τα όρια και την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ βάζουν στο τραπέζι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαλούμενοι εκθέσεις μυστικών υπηρεσιών και προετοιμάζονται για το δυσμενέστερο σενάριο.

Αυτή την εβδομάδα, η Λευκορωσία, ο στενότερος στρατιωτικός σύμμαχος της Ρωσίας, διεξήγαγε μεγάλες ασκήσεις κοντά στο Κενό του Σουβάλκι (Suwalki Gap), τον στενό διάδρομο που συνδέει τις χώρες της Βαλτικής με το υπόλοιπο ΝΑΤΟ. Η γεωγραφία την έχει καταστήσει εδώ και καιρό ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία του ΝΑΤΟ καθώς βρίσκεται στα σύνορα Λιθουανίας και Πολωνίας, κοντά στην πόλη Σουβάλκι και συνιστά τη συντομότερη χερσαία διαδρομή μεταξύ της Λευκορωσίας και του ρωσικού θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους πολιτικούς ηγέτες της Γαλλίας για μια εμπιστευτική ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες και στη συνέχεια ανακοίνωσε νέα μέτρα για την προστασία κρίσιμων υποδομών από την εντατικοποίηση των ρωσικών υβριδικών επιθέσεων.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία μπορεί να εξαπολύσει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυραύλους εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ και να τις παρουσιάσει ως ατυχήματα.

Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καλέσει τους πολίτες να αρχίσουν να προετοιμάζονται για την πιθανότητα πολέμου και να αποθηκεύουν κονσερβοποιημένα τρόφιμα και πόσιμο νερό. Ο επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η Βρετανία αντιμετωπίζει την «πιο επικίνδυνη» περίοδο των τελευταίων δεκαετιών.

Η Γερμανία, από την πλευρά της, προετοιμάζει τα νοσοκομεία της για μια πιθανή ρωσική επίθεση. Ο καγκελάριος της, Φρίντριχ Μερτς, προειδοποίησε για «αποφασιστικές στιγμές» στην «υπεράσπιση της ελευθερίας και της ειρήνης της ηπείρου μας».

Ακόμη και η περίφημα ουδέτερη Ελβετία υιοθέτησε μια νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας που ζητά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ικανότητα άμυνας έναντι ένοπλης επίθεσης.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ξαφνικά πρόοδο προς την εγκαθίδρυση μόνιμης βάσης του στρατού των ΗΠΑ στην Πολωνία. Πριν από δύο εβδομάδες, φέρεται να έστειλε τον Διευθυντή της CIA σε μυστική αποστολή για να προειδοποιήσει τη Μόσχα να μην επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

Οι χώρες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού φαίνονται ανήσυχες ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται σύντομα να επεκτείνει τον πόλεμό του πέρα ​​από την Ουκρανία.

Το διευρυνόμενο πεδίο μάχης της Ρωσίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν μια γεύση από την απειλή αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το CNN. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε πέντε άτομα που φέρονται να συνεργάζονταν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες σε ένα δίκτυο που σχεδίαζε επιθέσεις και δολοφονίες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και εντός των ΗΠΑ. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται επίσης ότι το δίκτυο παρήγγειλε επιθέσεις εναντίον πολιτικών και στρατιωτικών υποδομών σε ευρωπαϊκές χώρες.

Οι κατηγορίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι εδώ και χρόνια: κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές, εμπρησμούς, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών. Τον περασμένο μήνα, η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία για μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πολιτικό αεροδρόμιο.

Η στρατηγική πρόκληση για το ΝΑΤΟ είναι ότι η Ρωσία μπορεί να διεξάγει τέτοιες επιχειρήσεις χωρίς να ξεπεράσει σαφώς το όριο του συμβατικού πολέμου.

Πτήση με ένα drone στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, διακοπή της λειτουργίας ενός αεροδρομίου, σαμποτάζ σε υποδομές, δολοφονίες μέσω εγκληματικών δικτύων — όλες αυτές οι αμφισβητήσιμες επιχειρήσεις «γκρίζας ζώνης».

Ο Πούτιν χρησιμοποιεί την ασάφεια και την άρνηση ως όπλο, δοκιμάζοντας την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το ΝΑΤΟ είναι διχασμένο ως προς το πώς να αντιδράσει καλύτερα ή πώς να μην αντιδράσει καθόλου.

Τι θα γίνει όμως αν ο Πούτιν αποφασίσει να προχωρήσει παραπέρα;

Το Κενό

Το κενό του Σουβάλκι προσφέρει μία απάντηση. Πρόκειται για σύνορα μήκους περίπου 65 μιλίων μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας και τη μόνη χερσαία σύνδεση μεταξύ των κρατών της Βαλτικής του ΝΑΤΟ – Λιθουανίας, Λετονίας και Εσθονίας – και του υπόλοιπου ΝΑΤΟ.

Το κύριο σενάριο αφορά μια κρίση στην οποία η Ρωσία, ίσως συνεργαζόμενη με τη Λευκορωσία, μετακινεί δυνάμεις σε ένα τμήμα του διαδρόμου. Ο Πούτιν πιθανότατα θα ισχυριζόταν ότι επρόκειτο για περιορισμένη εισβολή και ότι η Ρωσία δεν επιδίωκε κλιμάκωση.

Η Ρωσία θα ισχυριζόταν επίσης μέσω ανεπίσημων καναλιών ότι μια απάντηση του ΝΑΤΟ θα ενείχε τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου. Ο σκοπός δεν αφορά τόσο το Κενό και την αποκοπή της Βαλτικής πλευράς του ΝΑΤΟ, όσο την υπονόμευση του ΝΑΤΟ και των αμοιβαίων αμυντικών του δεσμεύσεων συνολικά.

Θα συμφωνούσαν 32 χώρες του ΝΑΤΟ να πολεμήσουν τη Ρωσία για να ανακτήσουν μια μικρή λωρίδα εδάφους; Θα διακινδύνευε ένας Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωση με μια πυρηνική δύναμη στη Λιθουανία; Θα συμφωνούσαν η Γερμανία και η Γαλλία;

Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, και αυτό είναι προς όφελος του Πούτιν.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ρωτήθηκε φέτος για ένα πολεμικό παιχνίδι που περιλαμβάνει ακριβώς μια τέτοια ρωσική κίνηση εναντίον του διαδρόμου Σουβάλκι. Η απάντησή του ήταν ότι το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί τακτικά ασκήσεις εναντίον τέτοιων σεναρίων και ότι μια επίθεση θα προκαλούσε μια καταστροφική απάντηση.

Τον πιστεύει ο Πούτιν; Με την Ουάσινγκτον να βρίσκεται σε διαμάχη με τους στενότερους συμμάχους της, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, ίσως όχι.

Μαθαίνοντας από την Ουκρανία

Η Ουκρανία έχει παραδώσει στους Ευρωπαίους ένα βάναυσο μάθημα για το τι απαιτεί ο σύγχρονος πόλεμος. Οι χώρες χρειάζονται κάτι περισσότερο από στρατιωτικό υλικό. Χρειάζονται ηλεκτρικά δίκτυα που μπορούν να επιβιώσουν από επιθέσεις, νοσοκομεία ικανά να χειριστούν μαζικά θύματα, πλεονάζουσες επικοινωνίες, λειτουργικά δίκτυα μεταφορών και κυβερνήσεις ικανές να λειτουργούν υπό συνεχή πίεση.

Το πιο σημαντικό είναι ότι χρειάζονται κοινωνίες ικανές να απορροφούν το κόστος χωρίς να καταρρέουν ή να πολώνονται.

Αυτή την εβδομάδα, το ΝΑΤΟ δημοσίευσε δημόσια ενημερωμένες απαιτήσεις για την εθνική ανθεκτικότητα, οι οποίες καλύπτουν τα πάντα, από τη συνέχεια του κυβερνητικού και ενεργειακού εφοδιασμού έως τα τρόφιμα, το νερό, την υγειονομική περίθαλψη και τις επικοινωνίες κατά τη διάρκεια «κρίσεων και συγκρούσεων».

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ μελετούν πώς οι Ουκρανοί διατήρησαν τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών υπό συνεχή ρωσική επίθεση.

Πρόκειται για μια ασυνήθιστη τροπή των γεγονότων. Η Ουκρανία δεν λαμβάνει πλέον απλώς μαθήματα από το ΝΑΤΟ — και το ΝΑΤΟ λαμβάνει μαθήματα από την Ουκρανία.

Με αυτόν τον τρόπο, η συμμαχία στοχεύει στην αποτροπή όχι μόνο υποσχόμενη μια καταστροφική απάντηση στην επιθετικότητα — αλλά και δείχνοντας στον Πούτιν ότι η επιθετικότητά του δεν θα λειτουργήσει.

Η ίδια η ετοιμότητα γίνεται μέρος της αποτροπής. Αυτός είναι ένας λόγος για την πληθώρα των πρωτοσέλιδων του ευρωπαϊκού Τύπου αυτή την εβδομάδα.

Ερωτήματα σχετικά με τη στάση της Ουάσινγκτον

Υπάρχει επίσης ένας αμερικανικός παράγοντας πίσω από το επείγον της Ευρώπης. Οι ΗΠΑ αναπτύσσονται ταυτόχρονα στην Ευρώπη, πολεμώντας το Ιράν στη Μέση Ανατολή και αποτρέποντας την Κίνα στον Ινδο-Ειρηνικό. Η αεράμυνα, οι ναυτικές δυνάμεις, οι πλατφόρμες πληροφοριών και τα πυρομαχικά δεν μπορούν να βρίσκονται παντού ταυτόχρονα.

Ο Τραμπ έχει κάνει πολλά για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ, αλλά η δέσμευσή του στην ρήτρα αμοιβαίας άμυνας είναι αβέβαιη.

Η Μόσχα το γνωρίζει αυτό.

Η Ρωσία παραμένει βαλτωμένη στην Ουκρανία. Αλλά ο Πούτιν δεν χρειάζεται άλλη μια εισβολή στην κλίμακα της Ουκρανίας για να αμφισβητήσει το ΝΑΤΟ. Μπορεί να ανεβάσει ελάχιστα την κλιμάκωση: δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις, σχέδια δολοφονίας, επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυραύλους – και στη συνέχεια μια περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση σχεδιασμένη να ελέγξει εάν το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να εννοεί αυτά που λέει.

Το ερώτημα βέβαια είναι αν ο Τραμπ θα πήγαινε σε πόλεμο με τη Ρωσία για ένα κομμάτι γης που ονομάζεται Κενό Σουβάλκι; Θα ήταν έτοιμοι οι Αμερικανοί για κάτι τέτοιο; Το ερώτημα απαντά από μόνο του.

Και αυτό από μόνο του υπονομεύει την αποτροπή.

Στην Ευρώπη μπαίνει τέλος στις ψευδαισθήσεις

Για τρεις δεκαετίες μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η Ευρώπη επέτρεψε στην εθνική ετοιμότητα να ατροφήσει. Οι κίνδυνοι πολέμου φαίνονταν απομακρυσμένοι. Οι δαπάνες για τους στρατούς και τις στρατολογήσεις μειώθηκαν κατακόρυφα. Η πολιτική άμυνα ήταν ένα λείψανο του παρελθόντος. Και οι ΗΠΑ θεωρούνταν ότι βρίσκονταν εκεί σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτή η εποχή έχει τελειώσει.

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο επειδή οι ηγέτες της κατανοούν όλο και περισσότερο μια δυσάρεστη αλήθεια: η αποτροπή εξαρτάται από το τι πιστεύει ο Πούτιν και η αντίδραση της Αμερικής σε έναν διευρυνόμενο πόλεμο θα ήταν αβέβαιη.

Οι ασκήσεις της Λευκορωσίας κοντά στο κενό Σουβάλκι προκαλούν ανησυχία επειδή, παρά τις δυσκολίες της Ρωσίας στην Ουκρανία, η εξίσωση αποτροπής έχει ατροφήσει.

Ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπεί ένας πόλεμος που θα διευρυνθεί είναι να διασφαλιστεί ότι ο Πούτιν θα πιστέψει ότι θα αποτύχει.

Και κρίνοντας από τις επείγουσες κινήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία ότι μπορεί να πιστεύει το αντίθετο.

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