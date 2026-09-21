Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό από Ουκρανία και ψυχρό μέτωπο από Ιταλία φέρνουν βουτιά του υδραργύρου και βροχές – Άκρως φθινοπωρινό το σκηνικό

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Αλλάζει ο καιρός από την Τρίτη φέρνοντας πια το φθινόπωρο με σημαντικές βροχές και καταιγίδες, που οδήγησαν την ΕΜΥ να εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση για 4 περιοχές.

Για παροδικές βροχές και τριήμερη ψύχρα κάνει λόγο ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος, για τον καιρό των επομένων ημερών, στην πρόγνωσή του.

Αναλυτικά η πρόγνωση Ζιακόπουλου

ECMWF: Διαβαθμισμένος δείκτης ακραίων τιμών του ύψους του υετού (πράσινο χρώμα), της έντασης των ανέμων (μοβ χρώμα) και των θερμοκρασιών (γκρι – μπλε για τις χαμηλές και κίτρινο – κεραμιδί για τις υψηλές).

Βαρομετρικό χαμηλό στην Ουκρανία, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως τη Β. Ιταλία, κινείται Α-ΝΑ και το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη) θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες βασικά στο Ιόνιο, την ηπειρωτική Ελλάδα και το Β-ΒΔ Αιγαίο. Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα φαινόμενα στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Β. Σποράδες και την Β-ΒΑ Εύβοια κατά τόπους θα είναι έντονα. Παράλληλα, με το πέρασμα του ψυχρού μετώπου, οι άνεμοι θα στραφούν σε Β-ΒΔ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (κεντρικό και βόρειο Αιγαίο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει βαθμιαία πτώση από βορρά προς νότο.

Την Τετάρτη (23/9), οι βροχές θα περιοριστούν στα ανατολικά και τα νότια και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Επισημαίνεται ότι οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι αρκετά χαμηλές, με συνέπεια νωρίς το πρωί στην ηπειρωτική χώρα και κυρίως στις ορεινές-ημιορεινές περιοχές της η ψύχρα να είναι ιδιαίτερα αισθητή.

Υ.Γ. Αναφορικά με τις θερμοκρασίες, με βάση τα κλιματολογικά στοιχεία του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, οι μέσες μέγιστες και οι μέσες ελάχιστες τιμές του 3ου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα (Ν. Φιλαδέλφεια) και τη Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) είναι αντίστοιχα 27,1 – 16,1 και 25,6 – 13,7 βαθμοί. Το επόμενο τριήμερο, φαίνεται ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι κατά 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερες, αλλά οι ελάχιστες θερμοκρασίες της Τετάρτης και της Πέμπτης θα είναι χαμηλότερες κατά περισσότερους βαθμούς.

Κολυδάς: Χωρίς χαρακτηριστικά έντονης κακοκαιρίας η μεταβολή του καιρού

Από την πλευρά του ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς σε διαδοχικές αναρτήσεις του κάνει λόγο για βροχές κυρίως σε τμήματα της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, ενώ οι Σποράδες θα δεχτούν αρκετά μεγάλο όγκο βροχής, για ένα τρίωρο.

Οι αναρτήσεις Κολυδά

«Τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα είναι η πιο ενδιαφέρουσα ημέρα, με βροχές κυρίως σε τμήματα της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, οι οποίες σταδιακά θα μετακινηθούν ανατολικότερα και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι στο Αιγαίο παραμένουν ενισχυμένοι, ενώ οι θερμοκρασίες υποχωρούν στα βόρεια και διατηρούνται υψηλότερες στα νότια».

«Περισσότερος υετός αναμένεται την Τρίτη στις Σποράδες, με τοπικά ποσά έως περίπου 43 mm και τη μεγαλύτερη τρίωρη ένταση μεταξύ 06–09, γύρω στα 11 mm.

Συνολικά πρόκειται για μια τυπική φθινοπωρινή μεταβολή, με πτώση της θερμοκρασίας προς πιο κανονικές τιμές, ενίσχυση των ανέμων και βροχές κατά τόπους, χωρίς χαρακτηριστικά έντονης κακοκαιρίας».

Παπαβγούλη: Φθινοπωρινή η Τρίτη (22/09) – «Βουτιά» οκτώ βαθμών

Από την πλευρά της, η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Όλγα Παπαβγούλη, σημειώνει ότι από την Τρίτη, , η εικόνα αλλάζει απότομα και μπαίνουμε πλέον σε καθαρά φθινοπωρινές συνθήκες, χωρίς να λείψουν ακόμη και κάποιες πρώτες χειμωνιάτικες πινελιές. Η θερμοκρασία θα κάνει «βουτιά» κατά 7 με 8 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ενώ η Τρίτη θα είναι μια ιδιαίτερα άστατη ημέρα, με βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και σημαντική ενίσχυση των ανέμων.

Η ψύχρα θα γίνει ακόμη πιο αισθητή τα πρωινά της Τετάρτης και της Πέμπτης, με μονοψήφιες θερμοκρασίες στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ το πρωί της Πέμπτης δεν αποκλείονται ακόμη και αρνητικές τιμές στα υψηλότερα ορεινά τμήματα της βόρειας Ελλάδας.

Την Τρίτη αναμένουμε πλέον επιδείνωση του καιρού, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με εξαίρεση κυρίως το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα, τοπικά τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά.

Αιτία αυτής της μεταβολής θα είναι η μεταφορά ψυχρότερων αέριων μαζών από την ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη, σε συνδυασμό με τη διέλευση ενός ψυχρού μετώπου από τη χώρα μας.

Έτσι, ήδη από τα ξημερώματα αναμένουμε βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, κυρίως στη Θράκη, τη Χαλκιδική, το βόρειο Αιγαίο και τις Σποράδες. Σταδιακά τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα και ανατολικότερα.

Παράλληλα, από το μεσημέρι θα ενισχυθεί σημαντικά η αστάθεια και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, με την εκδήλωση νέων βροχών και καταιγίδων. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα ενδέχεται να σημειωθούν προς τη Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ καταιγίδες αναμένονται και στο Ιόνιο.

Με λίγα λόγια, η Τρίτη θα είναι μια αρκετά άστατη ημέρα για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση κυρίως το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, προς τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και πιθανώς τμήματα της βόρειας Εύβοιας, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση και δυναμική. Στις συγκεκριμένες περιοχές φαίνεται να αναπτύσσονται ισχυρές συγκλίσεις ανέμων, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τα φαινόμενα. Θα πρέπει βέβαια να δούμε κατά πόσο ο κύριος όγκος των ισχυρότερων καταιγίδων θα παραμείνει πάνω από το θαλάσσιο περιβάλλον ή θα επηρεάσει περισσότερο και τμήματα της στεριάς.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να πάρουμε και μια πρώτη μικρή γεύση χειμώνα στα πολύ μεγάλα υψόμετρα. Προς το βράδυ της Τρίτης και τα ξημερώματα της Τετάρτης, εφόσον η πτώση της θερμοκρασίας συμπέσει χρονικά με την παρουσία αρκετής υγρασίας και φαινομένων, δεν αποκλείονται ακόμη και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα υψηλότερα τμήματα του Ολύμπου.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν σημαντικά και οι άνεμοι από τα ξημερώματα της Τρίτης. Η ενίσχυση θα ξεκινήσει από την κεντρική Μακεδονία, τον Θερμαϊκό και γενικότερα το βόρειο Αιγαίο μέχρι και τις Σποράδες, όπου οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 και τοπικά πιθανώς τα 8 μποφόρ, δηλαδή επίπεδα θύελλας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως στα κεντρικά, τα βόρεια και τα ανατολικά. Σε αυτές τις περιοχές οι μέγιστες θα κυμανθούν κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Από το βράδυ της Τρίτης προς τα ξημερώματα της Τετάρτης φαίνεται να έχουμε μια νέα ενίσχυση των φαινομένων στα ανατολικά, εξαιτίας μιας ακόμη δευτερεύουσας διαταραχής.

Βροχές αναμένονται κυρίως στη Χαλκιδική, τις Σποράδες και γενικότερα στο Αιγαίο, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο. Ιδιαίτερα στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων.

Σταδιακά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στην Κρήτη. Καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές και η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, με λίγα μόνο φαινόμενα να επιμένουν προς το απόγευμα κυρίως στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα αφορά πλέον ολόκληρη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται κοντά στους 22 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Μάλιστα, το πρωινό της Τετάρτης θα είναι ιδιαίτερα ψυχρό για την εποχή, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας, όπου δεν αποκλείονται μονοψήφιες ελάχιστες θερμοκρασίες.

Οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Οι ισχυρότερες εντάσεις θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, όπου οι βοριάδες θα φτάνουν έως 7 μποφόρ. Ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα οργανωθεί ανατολικότερα προς την Τουρκία, θα διατηρήσει ενισχυμένη τη βαροβαθμίδα στην περιοχή.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι πλέον αρκετά βελτιωμένος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πολύ περιορισμένη αστάθεια. Μόνο λίγες τοπικές μπόρες ενδέχεται να εκδηλωθούν προς τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου.

Αυτές οι σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες φαίνεται, με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, να διατηρούνται περίπου μέχρι και τις 25 του μήνα.

Από εκεί και πέρα, προς τις 25 του μήνα οργανώνεται ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της Ιταλίας, ωστόσο για την ώρα παραμένει αβέβαιο το κατά πόσο και με ποιον τρόπο θα επηρεάσει τη χώρα μας μέσα στο Σαββατοκύριακο.

ΕΜΥ: Σε ισχύ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

«Πορτοκαλί» προειδοποίηση εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας (21/9) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Όπως επισημαίνει, η επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης (22/9) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (22/9)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) από τις πρώτες ώρες.

β. Στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι το απόγευμα.

γ. Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Την Τετάρτη (23/9)

α. Στην Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

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