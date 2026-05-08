Σε ένα κατάμεστο Telecom Center Athens που θα «φλέγεται», καθώς ανακοινώθηκε sold out, ο Παναθηναϊκός θέλει απόψε να κάνει το 3-1 κόντρα στη Βαλένθια και να προκριθεί στο Final Four της Euroleague.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.

Οι «πράσινοι» έβαλαν βάσεις πρόκρισης με τις δύο νίκες που πέτυχαν στην Ισπανία και οι περισσότεροι περίμεναν ότι στην Αθήνα θα έκαναν το 3-0, όμως το βράδυ της Τετάρτης (6/5) η Βαλένθια κατάφερε να μειώσει σε 2-1.

Tickets for the Game 4 of the EuroLeague Playoffs against @valenciabasket are officially SOLD OUT. You’ve proven once again that #PAOFans are the… pic.twitter.com/5NcHnOKczr — Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 7, 2026

Ο Κώστας Σλούκας θα είναι κι απόψε ο μοναδικός απόντας για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, αφού ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει τεθεί νοκ άουτ από τη αρχή της σειράς,

Από την άλλη, η Βαλένθια φαίνεται πως έχασε τον Πουέρτο με διάστρεμμα στο Game 3 και παρότι δεν είναι βαριάς μορφής, μοιάζει απίθανο να αγωνιστεί.

«Αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε στο Game 3 στην έδρα μας ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Αύριο θα πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνάς μας στο ανοικτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας», ανέφερε στην γραπτή του δήλωση ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος δεν έκανε δηλώσεις στη media day εν όψει του Game 4 με τη Βαλένθια.

Ο νικητής της σειράς Παναθηναϊκός – Βαλένθια θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό του Final Four 2026.

Η ομάδα από τη Μαδρίτη επικράτησε χθες της Χάποελ στο 4ο ματς, κλείνοντας τη σειρά στο 3-1.

Από το βράδυ της Τρίτης (5/5) περιμένει αντίπαλο και ο Ολυμπιακός που «σκούπισε» τη σειρά με τη Μονακό. Οι ερυθρόλευκοι θα βρουν απέναντί τους τον νικητή της σειράς Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις.

