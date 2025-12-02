Ομπράντοβιτς για την παραίτησή του από την Παρτιζάν: «Δεν μπορούσα άλλο» – Το παρασκήνιο της πιο δύσκολης απόφασης της καριέρας του

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς άνοιξε τα… χαρτιά του και εξήγησε γιατί αποφάσισε να παραιτηθεί και να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν.

Μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις σε όλη την Ευρώπη ήταν η παραίτηση και αποχώρηση του «Ζοτς» μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στη 34χρονη καριέρα του.

O Σέρβος προπονητής με τους περισσότερους ευρωπαϊκούς τίτλους μίλησε δημόσια και εξήγησε γιατί και υπό ποιες συνθήκες οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση, η οποία πραγματικά συγκλόνισε ολόκληρη τη μπασκετική κοινότητα.

«Την περασμένη Τετάρτη πήρα μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, να αναλάβω την ευθύνη για όλα όσα πήγαν στραβά αυτή τη σεζόν και φυσικά παρέμεινα σταθερός σε αυτή. Έλαβα αμέτρητα τηλεφωνήματα και μηνύματα από όλους εσάς που έχετε την Παρτιζάν στην καρδιά, όπως κι εγώ. Ο λόγος που απευθύνομαι σήμερα σε εσάς είναι επειδή το ζητήσατε. Η απόφαση που πήρα είναι πολύ δύσκολη και για ό,τι συνέβη μετά δεν μπορούσα να επηρεάσω», είπε αρχικά ο Ομπράντοβιτς στο ΖΟΝΑ Press και συνέχισε: «Είναι πολύ δύσκολο για μένα να θυμηθώ όλα όσα περάσαμε μαζί με την Παρτιζάν. Γράψαμε μια ιστορία που δύσκολα θα επαναληφθεί ποτέ, αλλά αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς, τους φιλάθλους της Παρτιζάν, που δημιουργήσατε μια ατμόσφαιρα αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο. Εσείς είστε η μεγαλύτερη δύναμη της Παρτιζάν. Ακόμα και μέσα στην οικογένεια, όταν κάτι συμβαίνει, είναι καλύτερο να μένει μέσα στην οικογένεια».

Συμπλήρωσε ότι παραμένει σταθερός σε όσα είχε γράψει στην ανακοίνωσή του: «Η δήλωσή μου την Τετάρτη, όταν αποφάσισα να αναλάβω την ευθύνη, ήταν σύντομη και ξεκάθαρη. Όσα είπα, τα στηρίζω ακόμη. Ό,τι συνέβη μετά, είναι κάτι που δεν ήθελα να συμβεί».

Στη συνέχεια ανέφερε λεπτομέρειες: «Το βράδυ της Τρίτης, μετά από έναν πολύ δύσκολο αγώνα για μένα, είπα στο προπονητικό μου επιτελείο ότι παίρνω μια απόφαση για την οποία ήμουν βέβαιος πως ήταν η σωστή για τον σύλλογο και την ομάδα. Το επόμενο πρωί την ανακοίνωσα στον πρόεδρο του συλλόγου. Κατάλαβε τους λόγους μου. Η συζήτηση ήταν πολύ σωστή. Μου είπε ότι με είδε στον αγώνα και ότι κατάλαβε πως αυτό ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω. Συμφωνήσαμε ότι εγώ θα κάνω τη δήλωση – και όχι ο σύλλογος – αλλά οι πληροφορίες κυκλοφορούν και είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Όταν το αντιλήφθηκα, απευθύνθηκα ο ίδιος δημόσια την ίδια μέρα. Κάλεσα τον υπεύθυνο Τύπου, εκείνος κάλεσε τον πρόεδρο, και αποφασίσαμε τι θα κάνουμε. Ο μόνος που ζήτησε να προστεθεί ότι η παραίτηση είναι ανεπίστρεπτη ήταν ο πρόεδρος, ώστε να μπορέσει να σταθεί απέναντι στους φιλάθλους, και συμφώνησα».

Έπειτα μίλησε κατευθείαν στους οπαδούς: «Δεν μπορούσα άλλο, δεν είχα πια τη δύναμη μέσα μου. Έδωσα ό,τι μπορούσα, και μην μου κρατήσετε κακία, γιατί ξέρετε πόσο πάθος έβαλα σε αυτό που αγαπώ περισσότερο».

Αναφέρθηκε και στον υποδοχή στο αεροδρόμιο: «Αυτή η απόφαση ήταν εξαιρετικά στρεσογόνα για μένα, και έζησα ίσως τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου όταν γύρισα στο Βελιγράδι και με περιμένατε. Όταν βγήκα από το αεροπλάνο και είδα το κοριτσάκι να με περιμένει όπως όταν βγαίνω μπροστά σε μια γεμάτη Αρένα… τα συναισθήματα που ένιωσα εκείνη τη στιγμή δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Ακόμη και τώρα μου είναι δύσκολο να μιλήσω γι’ αυτό. Ένας φίλος με οδήγησε στο σπίτι, και για μια ώρα κοίταζα το ταβάνι. Δεν ήθελα να προκαλέσω μια τέτοια αντίδραση, αλλά εσείς έχετε δικαίωμα στη δική σας. Εσείς αποφασίσατε να πάρετε κάποια πράγματα στα χέρια σας και να προσπαθήσετε να αλλάξετε κάτι».

Στη συνέχεια μίλησε για τη συνάντηση που ακολούθησε: «Έλαβα μήνυμα από τον πρόεδρο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και ότι η παραίτησή μου δεν έγινε δεκτή. Με κάλεσε να πάω στον σύλλογο και φυσικά πήγα. Αυτοί είναι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Η συνάντηση έγινε με τους ανθρώπους του συλλόγου, που τους έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Ο πρόεδρος είπε πως όλοι συμφωνούν ότι δεν θέλουν να παραιτηθώ – και όλοι το επανέλαβαν. Τους είπα ότι επιμένω στην απόφασή μου, αλλά ρώτησα τον πρόεδρο τι άλλαξε από τη στιγμή που βγήκε δημόσια και αποδέχθηκε την παραίτηση. Τι άλλαξε μέσα σε 24 ώρες;

Άλλαξε αυτό που συνέβη με τους οπαδούς. Παρ’ όλα αυτά, εγώ είχα αποφασίσει. Δεν μπορούσα άλλο. Είναι απόφαση για την οποία σκέφτηκα πολύ και παραμένω σταθερός σε αυτή. Παρακαλώ τους φιλάθλους για ενότητα, να στηρίζουν την ομάδα και όλους στο σύλλογο σε κάθε επόμενο ματς. Η κατάσταση αυτή δεν είναι κανονική και δεν είναι καλή για τον σύλλογο. Για αυτή την κατάσταση ευθύνεται ο πρώτος άνθρωπος του συλλόγου, ο Όστογια Μιχαΐλοβιτς, και το έθεσα ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Με πήραν άνθρωποι από τη Γενική Συνέλευση και μου είπαν ότι παραιτήθηκαν – κάτι που επίσης δεν ήταν καλό. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να μας τιμωρήσει η EuroLeague. Επαναφέραμε την Παρτιζάν στη EuroLeague – αυτό δεν μπορεί να μας το αφαιρέσει κανείς, ήταν το όνειρό μου».

Διαβάστε επίσης:

Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει τον Καρέτσα

European Golden Boy Web 2025: Στον Χρήστο Μουζακίτη το βραβείο του πιο πολλά υποσχόμενου ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στην Ευρώπη

Super League: Παρέμεινε στην κορυφή ο Ολυμπιακός, πήρε το ντέρμπι η ΑΕΚ, μεγάλο «διπλό» στη Λιβαδειά για τον ΠΑΟΚ