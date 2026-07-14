Σε τροχιά υλοποίησης ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά – Υπεγράφη η σύμβαση του έργου των 70 εκατ. ευρώ

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Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα που σχεδιάζονται για τη Δυτική Αττική, μετά την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά, ενός έργου προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ που φιλοδοξεί να βελτιώσει τη σύνδεση του Πειραιά με το εθνικό οδικό δίκτυο, να αποσυμφορήσει τον Κηφισό και να αναβαθμίσει συνολικά τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η σύμβαση υπεγράφη παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της κοινοπραξίας ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., ενώ το συνολικό αντικείμενο περιλαμβάνει, πέρα από την κατασκευή του έργου, απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές εργασίες και μεταφορά δικτύων κοινής ωφέλειας.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργηθεί ένας νέος ενιαίος οδικός άξονας που θα συνδέει τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου και τη λεωφόρο Σχιστού, προσφέροντας μια εναλλακτική διαδρομή απέναντι στον ιδιαίτερα επιβαρυμένο Κηφισό. Η παρέμβαση αφορά μια περιοχή από την οποία διέρχονται καθημερινά περίπου 130.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά.

Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος, μήκους περίπου 1,5 χιλιομέτρου, της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, καθώς και την κατασκευή και αναβάθμιση τριών ανισόπεδων κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Παράλληλα, προβλέπονται νέες γέφυρες, αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση στο συγκεκριμένο τμήμα, καθώς και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Σημαντική παρέμβαση αποτελεί και η δημιουργία του νέου ανισόπεδου κόμβου των Ναυπηγείων στη λεωφόρο Σχιστού, μέσω του οποίου θα καταργηθεί η σημερινή ισόπεδη διασταύρωση της οδού Παλάσκα, όπου καταγράφονται καθημερινά μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές οχημάτων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ενισχύσει την οδική ασφάλεια, να μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και να βελτιώσει τη σύνδεση του λιμένα του Πειραιά, του Θριασίου Πεδίου, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των κέντρων logistics με το εθνικό οδικό δίκτυο.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας χαρακτήρισε το έργο ως μία εκκρεμότητα δεκαετιών που πλέον εισέρχεται στη φάση της υλοποίησης, σημειώνοντας ότι η νέα σύνδεση θα δημιουργήσει έναν ενιαίο οδικό άξονα από τον Πειραιά έως την Αττική Οδό και θα αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή απέναντι στον κορεσμένο Κηφισό. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας υπογράμμισε ότι το έργο περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, εκτιμώντας ότι θα δώσει νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Αττική, ενώ ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος σημείωσε ότι η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε μόλις οκτώ μήνες μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς χαρακτήρισε τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά έργο πρώτης προτεραιότητας για την Περιφέρεια, επισημαίνοντας ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση του Κηφισού και στη βελτίωση της σύνδεσης του Πειραιά με τη Δυτική Αττική και το Θριάσιο Πεδίο.

Για τη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος δήλωσε ότι η συμμετοχή της εταιρείας στο έργο αποτελεί σημαντική ευθύνη, με δέσμευση για την υλοποίησή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, με την κατασκευή νέων συλλεκτήρων ομβρίων που θα διοχετεύουν τα νερά από τις πλαγιές του όρους Αιγάλεω προς τη θάλασσα, ενισχύοντας την προστασία των υποδομών της ευρύτερης περιοχής.

Με ορίζοντα ολοκλήρωσης την επόμενη τριετία, ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οδικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται σήμερα στην Αττική, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας, την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη δημιουργία ενός νέου, πιο λειτουργικού δικτύου μεταφορών για τη Δυτική Αττική και τον Πειραιά.

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