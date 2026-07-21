Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες μετά τα επεισόδια στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

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Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα στις 11:00 τα δύο άτομα, που συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για την επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ομάδα περίπου 20 ατόμων που πραγματοποιούσε συγκέντρωση αλληλεγγύης από τις πρωινές ώρες επιχείρησε να διασπάσει, ασκώντας σωματική βία, τον αστυνομικό φραγμό που είχε αναπτυχθεί στο σημείο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι στη συνέχεια ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερη ομάδα ατόμων και επιτέθηκαν εκ νέου στους αστυνομικούς.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 19 προσαγωγές.

Από αυτές συνελήφθησαν μία 25χρονη και ένας 32χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

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