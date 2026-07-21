Η ακτινογραφία του ελληνικού νοικοκυριού: «Φρένο» στα τρόφιμα και «βουτιά» στις αποταμιεύσεις

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Μια εικόνα διπλής πίεσης και διαρκούς οικονομικού «στραγγαλισμού» αποτυπώνουν τα νεότερα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών. Την ώρα που η ακρίβεια και ο πληθωρισμός των τροφίμων αναγκάζουν 6 στους 10 καταναλωτές (ποσοστό 60%) να βάζουν δραστικό «κόφτη» ακόμα και στις αγορές βασικών αγαθών στο σούπερ μάρκετ, τα επίσημα στοιχεία για την Ευρωζώνη αποκαλύπτουν μια βαθύτερη δομική πληγή: Η αποταμιευτική ικανότητα των Ελλήνων παραμένει σταθερά στον «πάτο» της Ευρώπης με αρνητικά ποσοστά, ενώ η καθαρή περιουσία των νοικοκυριών αποκλίνει όλο και περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το εκρηκτικό αυτό κοκτέιλ αποδεικνύει ότι η εγχώρια κατανάλωση δεν τροφοδοτείται από πραγματική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά από τη βίαιη αναδιάταξη του οικογενειακού προϋπολογισμού και την εξάντληση των όποιων αποθεμάτων είχαν απομείνει.

Σούπερ μάρκετ: «Μαχαίρι» στις δαπάνες και βουτιά 4,5% στον όγκο πωλήσεων

Η καθημερινή μάχη με το ράφι έχει αλλάξει άρδην την καταναλωτική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας για την εγχώρια αγορά, το 60% των καταναλωτών δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις δαπάνες του για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, αναζητώντας απεγνωσμένα τρόπους να συγκρατήσει το μηνιαίο κόστος διαβίωσης.

Η πίεση αυτή αντανακλάται ξεκάθαρα στους σκληρούς δείκτες της αγοράς:

Υστέρηση στον όγκο πωλήσεων: Παρά την αύξηση του τζίρου που τροφοδοτείται τεχνητά από τις υψηλές τιμές, ο συνολικός όγκος πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ καταγράφει υποχώρηση της τάξης του 3,5% έως 4,5% σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, επιβεβαιώνοντας ότι οι πολίτες αγοράζουν λιγότερα προϊόντα.

Παρά την αύξηση του τζίρου που τροφοδοτείται τεχνητά από τις υψηλές τιμές, ο συνολικός όγκος πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ καταγράφει υποχώρηση της τάξης του 3,5% έως 4,5% σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, επιβεβαιώνοντας ότι οι πολίτες αγοράζουν λιγότερα προϊόντα. Άλμα στην ιδιωτική ετικέτα (Private Label): Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συνεχίζουν την ανοδική τους τροχιά, αγγίζοντας πλέον μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 26% στο συνολικό καλάθι, καθώς είναι φθηνότερα κατά 20% έως 30% σε σχέση με τα επώνυμα.

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συνεχίζουν την ανοδική τους τροχιά, αγγίζοντας πλέον μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 26% στο συνολικό καλάθι, καθώς είναι φθηνότερα κατά 20% έως 30% σε σχέση με τα επώνυμα. Περικοπές 20% στα νωπά προϊόντα: Η μεγαλύτερη υποχώρηση καταγράφεται στις κατηγορίες του νωπού κρέατος, των γαλακτοκομικών και των οπωροκηπευτικών, όπου σχεδόν 1 στους 2 καταναλωτές δηλώνει ότι έχει μειώσει τις ποσότητες που αγοράζει κατά 15% έως 20%.

Αποταμιεύσεις: Αρνητικό ποσοστό -3% στην Ελλάδα έναντι +14% στην Ευρωζώνη

Εάν η εικόνα στο σούπερ μάρκετ αποτυπώνει την πιεσμένη καθημερινότητα, τα συγκριτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Eurostat για τις αποταμιεύσεις και την περιουσία των νοικοκυριών στην Ευρωζώνη αποκαλύπτουν το μέγεθος της αβεβαιότητας για το μέλλον.

Ενώ στην Ευρωζώνη ο μέσος δείκτης αποταμίευσης των νοικοκυριών διατηρείται σε ισχυρά θετικά επίπεδα, κινούμενος κοντά στο 14% με 15% του διαθέσιμου εισοδήματος, η Ελλάδα αποτελεί την αρνητική εξαίρεση της Ευρώπης. Το ποσοστό αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει καθηλωμένο σε αρνητικό έδαφος, κινούμενο πέριξ του -3% με -4%.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το μέσο ελληνικό νοικοκυριό δαπανά κάθε χρόνο περισσότερα από όσα εισπράττει, «τρώγοντας» τις παλαιότερες αποταμιεύσεις του ή καταφεύγοντας σε πιστωτικές κάρτες και δάνεια για να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του.

Παράλληλα, η καθαρή περιουσία (net wealth) των νοικοκυριών στην Ελλάδα αυξάνεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες (κάτω από 1,5% ετησίως), την ώρα που σε χώρες του ευρωπαϊκού βορρά ο ρυθμός συσσώρευσης πλούτου ξεπερνά το 4% με 5%, διευρύνοντας περαιτέρω το χάσμα αγοραστικής δύναμης μεταξύ των Ελλήνων και των υπόλοιπων Ευρωπαίων πολιτών.

Σύμφωνα με την παράθεση των αριθμών τελικά αποδομείται το αφήγημα της ταχείας σύγκλισης με την Ευρώπη. Όταν το 60% των πολιτών περικόπτει τη δαπάνη για τη διατροφή του, ο όγκος πωλήσεων στα τρόφιμα υποχωρεί κατά 4,5% και το εθνικό ποσοστό αποταμίευσης παραμένει αρνητικό στο -3%, καθίσταται σαφές ότι η ελληνική οικονομία χτύπησε «κόκκινο». Χωρίς γενναία αύξηση των πραγματικών διαθέσιμων εισοδημάτων, τα νοικοκυριά θα συνεχίσουν να ζουν με δανεικά και από τα «έτοιμα», αφήνοντας την οικονομία απροστάτευτη απέναντι σε κάθε νέο κύμα ακρίβειας.

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