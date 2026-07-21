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ΕΛΛΑΔΑ

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21.07.2026 10:19

Η ΕΥΔΑΠ φέρνει την περιβαλλοντική εκπαίδευση στη Στερεά Ελλάδα: Νέο πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή και το νερό σε 200 σχολικές τάξεις σε Βοιωτία, Εύβοια και Φωκίδα

21.07.2026 10:19
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Σε μια περίοδο όπου η προστασία των υδάτινων πόρων και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, η ΕΥΔΑΠ διευρύνει το έργο της στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ανακοινώνοντας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της συνεργασίας με το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, την υλοποίηση ενός νέου διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Νερό». Η πρωτοβουλία, που θα φτάσει δωρεάν σε 200 σχολικές τάξεις σε Βοιωτία, Εύβοια και Φωκίδα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αποτελεί συνέχεια της πάγιας στρατηγικής της Εταιρείας για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας -και ιδίως των νεότερων γενιών- αναδεικνύοντας ότι η ορθολογική διαχείριση του νερού συνιστά κρίσιμο ζήτημα για την κλιματική ανθεκτικότητα, την προστασία των οικοσυστημάτων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Διαδραστικό έκθεμα για την Ανακύκλωση Νερού της έκθεσης “Κλιματική Αλλαγή και εμείς”, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Για την Εταιρεία, τον βασικό φορέα ύδρευσης της Αττικής, η περιβαλλοντική παιδεία δεν αποτελεί μεμονωμένη δράση, αλλά συστηματική επένδυση που πηγάζει από τον πυρήνα της αποστολής της: τη βιώσιμη και υπεύθυνη διαχείριση του νερού προς όφελος της κοινωνίας και των επόμενων γενεών. Με τη νέα αυτή συνεργασία, η ΕΥΔΑΠ επιδιώκει να μεταφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της σε ζητήματα ολιστικής διαχείρισης του νερού, απευθείας στη σχολική κοινότητα, συνδέοντας την επιστημονική γνώση με την καθημερινή πραγματικότητα των μαθητών.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί το ψηφιακό περιβάλλον της έκθεσης «Κλιματική Αλλαγή και εμείς» του Μουσείου Γουλανδρή, στο οποίο θα ενσωματωθεί νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο σχεδιασμένο με τη συμβολή της ΕΥΔΑΠ, με έμφαση στην ανακύκλωση και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού. Μέσα από ζωντανές διαδικτυακές παρουσιάσεις, οι μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μια εικονική περιήγηση (virtual tour) στην έκθεση, να παρακολουθήσουν οπτικοακουστικό υλικό και να αλληλεπιδράσουν με μουσειοπαιδαγωγούς μέσα από συζήτηση και δραστηριότητες.

Διαδραστικό έκθεμα για την Ανακύκλωση Νερού της έκθεσης “Κλιματική Αλλαγή και εμείς”, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Η δωρεάν συμμετοχή των σχολείων αποτελεί συνειδητή επιλογή της ΕΥΔΑΠ, η οποία θέλει να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στη γνώση για το νερό και την κλιματική αλλαγή δεν θα περιορίζεται από οικονομικούς παράγοντες, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός του λεκανοπεδίου. Η επιλογή των τριών περιφερειακών ενοτήτων -Βοιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας- αντανακλά τη διάθεση της Εταιρείας να επεκτείνει το εκπαιδευτικό της αποτύπωμα πέρα από τα στενά όρια της περιοχής ευθύνης της, στηρίζοντας μια ευρύτερη εθνική προσπάθεια για περιβαλλοντική παιδεία.

Η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος προγραμματίζεται για τα τέλη του 2026, μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και μιας πιλοτικής φάσης στην οποία η ΕΥΔΑΠ θα συμμετέχει ενεργά ώστε το τελικό περιεχόμενο να ανταποκρίνεται στους εκπαιδευτικούς στόχους της Εταιρείας για υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Άποψη της έκθεσης «Κλιματική Αλλαγή και εμείς», του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Η νέα αυτή συνεργασία με το Μουσείο Γουλανδρή εντάσσεται σε μια ευρύτερη δέσμη πρωτοβουλιών εταιρικής υπευθυνότητας που έχει αναπτύξει η ΕΥΔΑΠ τα τελευταία χρόνια, μέσα από τις οποίες η Εταιρεία επιδιώκει να λειτουργήσει όχι μόνο ως πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και ως ενεργός συντελεστής στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στην ελληνική κοινωνία. Μέσα από προγράμματα σαν αυτό, η Εταιρεία επενδύει συστηματικά στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς πολιτών με γνώση και ενεργό ρόλο στην προστασία του νερού, πόρου που η ίδια διαχειρίζεται καθημερινά και θεωρεί κομβικό για το μέλλον της χώρας.

Με το πρόγραμμα «Κλιματική Αλλαγή και Νερό», η ΕΥΔΑΠ επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της απέναντι στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, συνδέοντας το επιχειρησιακό της έργο στη διαχείριση των υδάτινων πόρων με μια ουσιαστική, μακρόπνοη επένδυση στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών, οι οποίοι θα κληθούν αύριο να διαχειριστούν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Γιατί η διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών αποτελεί την πιο μακροπρόθεσμη επένδυση για την προστασία των υδάτινων πόρων της χώρας.

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