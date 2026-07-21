Ο Χάρης Δούκας αποχαιρετά τον Αλέξη Σταμάτη

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Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του πρόωρου θανάτου του Αλέξη Σταμάτη.

Το δικό του «αντίο» στον γνωστό συγγραφέα είπε μέσα από τα social media και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Η ανάρτηση Δούκα:

«Πώς είναι -εσωτερικό, νύχτα- στην ψυχή ενός ανθρώπου; Φώτα, κάμερα, πάμε…»

(Από το εξαιρετικό μυθιστόρημά του «Σκότωσε ό,τι αγαπάς»).

Γνώρισα τον Αλέξη Σταμάτη μέσα από το διαχρονικό μπεστ σέλερ του, «Μπαρ Φλωμπέρ», ένα βιβλίο που διάβασα απνευστί. Από τότε παρακολουθούσα πάντα με ενδιαφέρον και αγάπη τις δουλειές του.

Η Αθήνα είναι παρούσα στα κυριότερα έργα του, όχι ως ντεκόρ αλλά ως ένα οργανικό μέρος που επηρεάζει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ενώ άλλοτε λειτουργεί σχεδόν ως αυτοβιογραφική.

Καλό του ταξίδι.

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